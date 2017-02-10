Они вершили сахалинскую историю. Часть вторая

Рядом с именем Александра Цапко советская историография традиционно ставит и "борца за установление Советской власти на острове" Яна Фабрициуса. Его имя тоже сохранено в области в названиях улиц.... С Фабрициусом, кстати, связана некоторая загадка. Его официальная биография утверждает, что он ушел на фронт добровольцем в 1916 году, был 4 раза ранен, имел ордена, включая орден Святого Владимира и георгиевский офицерский крест. Был произведен в старшие унтер-офицеры. А между тем сахалинские историки называют его в числе активных участников борьбы за советскую власть именно на Сахалине, и действительно Александровский КОБ (комитет общественной безопасности - Г.С.) разбирал в 1917 году жалобу Фабрициуса на вышестоящее начальство.

Ян Фрицевич, действительно был на Сахалине, работал лесничим в глухом поселке Красный Яр...

Только вот, зная многочисленные легенды советской историографии, очень сомневаюсь, что Фабрициус в 1913-1914 году, "пробираясь звериными тропами переносил запрещенную литературу политическим ссыльным на Сахалине" (каторга упразднена 10 годами раньше). К тому же Ян Фрицевич неоднократно обращался с прошениями отправить его на войну с 1914 года, что сокращало ссылку и давало ему возможность вернуться на родину.

В любом случае отъезд с Сахалина Фабрициусу пришелся только на пользу, он стал героем Гражданской войны, кавалером №4 высшего в то время ордена "Красного Знамени" и первым четырехкратным кавалером этой награды.

Мне же видится, что Сахалин тоже не потерял много от его отъезда ...

При более детальном изучении биографии Фабрициуса открываются страшные факты. По некоторые данным, в 1918 году под Псковом его полк служил заградительным отрядом: расстреливал бегущих от немцев соотечественников. В 1918 году в Гдове Фабрициус беспощадно расправился с местными жителями, объявленными «врагами советской власти». В 1921 году, когда началось Кронштадтское восстание, Фабрициус руководил расстрелом безоружных морских летчиков в Ораниенбауме, а затем солдат Невельского и Минского полков и их семей.

Источник: http://www.calend.ru/person/7091/

Фото из коллекции СОКМ. Фабрициус на Сахалине

Лично мне более интересной кажется персона другого активного политического деятеля 1917 года на Сахалине нашего земляка Осипа (Иосифа) Русланова. Кстати, родственника известной Ирины Хакамада. И для его подробного портрета обратимся снова к сахалинскому историку М.С. Высокову из статьи "Комиссар Временного правительства"...

Иосиф Карлович Русланов родился 29 июня (11 июля) 1889 г. на острове Сахалин. О его семье нам известно крайне мало. (Крестьянин из ссыльных Наврус Русланов Дагестанской области 1835 года рождения; на Сахалине с 1874 года, крестьянка из ссыльных Грю Арзуманова (Русланова) армянка из Елизаветпольска; 1850 года рождения; на Сахалине с 1875 года и трое детей среди которых Осип (Йосиф) 1889 г.р. - Г.С.)

Карл Русланов был верующим мусульманином. В этой вере был воспитан и юный Иосиф. По сахалинским меркам семья Руслановых была довольно богатой. Карл Русланов был торговцем .

Старший Русланов хорошо понимал, какое значение имеет образование, и не жалел средств на учебу сына. В связи с тем что на Сахалине не было никакой возможности для получения приличного образования, Карл Русланов отправляет своего сына в Иркутск. Здесь Иосиф Русланов в 1906 г. закончил гимназию. После этого он поступает на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета .

В университете Иосиф Русланов проучился только два года. В 1908 г. он оставляет учебу и едет на Кавказ. Что побудило его на такой шаг, не совсем ясно. В материалах уголовного дела говорится, что в 1908 г. Иосиф Русланов вступил в партию социалистов-революционеров . С другой стороны, там же утверждается, что во время пребывания на Кавказе он выполнял задание какой-то мусульманской националистической организации. Вероятнее всего,' молодой человек действительно увлекся революционными идеями, и ему было не до учебы.

В конце концов все успокоилось, и в 1910 г. Иосиф Русланов возвращается к отцу на Сахалин. В течение трех лет он живет в посту Александровском. В 1913 г. по поручению отца Иосиф Русланов ездил на Нижегородскую ярмарку. После завершения ярмарки он почти год жил в Москве, торгуя, присылавшейся с Сахалина пушниной. Только в конце 1914 г. Иосиф Русланов вернулся на Сахалин. На Сахалине он под руководством отца снова занялся торговлей . Казалось, все шло, как и должно было идти. Сын торговца должен быть торговцем. Революционные увлечения молодости должны уйти в прошлое. Но 2 марта 1917 г. на Сахалин пришло известие о революции в Петрограде. И все сразу изменилось. Свобода, равенство, братство. Стремление все переменить к лучшему.

6 (18) марта 1917 г. в числе шестнадцати наиболее политически активных жителей поста Александровского Иосиф Русланов вошел в состав Сахалинского островного комитета общественной безопасности . Уже 11 (24) марта комитет общественной безопасности полностью взял власть на Северном Сахалине.

Иосиф Русланов пользовался определенным авторитетом среди членов комитета. Так, именно ему было поручено возглавить в нем работу продовольственного отдела . А после того как А. Т. Цапко на долгое время покинул Сахалин, именно Русланов сменил его на постах председателя комитета общественной безопасности и комиссара Временного правительства.

Находясь на этих постах, И. К. Русланов пытался примирить интересы работодателей и рабочих , организовывал выборы в органы местного самоуправления , занимался вопросами продовольственного снабжения.

А ситуация и в стране в целом, и на местах становилась все более и более сложной. В сентябре Сахалинский Совет солдатских и рабочих депутатов принимает решение о направлении своих комиссаров-контролеров в организации и учреждения северной части острова. Комиссар Временного правительства резко выступает против этого незаконного решения, значительно ограничивавшего его полномочия .

25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. Временное правительство было низложено. Власть перешла в руки большевистского Совета народных комиссаров. Известие об этих событиях было с негодованием воспринято основной массой политически активного населения Северного Сахалина. Уже 27 октября (9 ноября) 1917 г. в городе Александровске было проведено чрезвычайное объединенное заседание Александровской городской думы, Михайловского волостного земства и Сахалинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Кроме того, на заседании присутствовали начальник Сахалинского гарнизона, представители местных отделений Российской социал-демократической рабочей партии, партии социалистов-революционеров, Сахалинского комитета почтово-телеграфного союза, общества служащих в правительственных и общественных учреждениях, сахалинского кооператива. Председательствовал на объединенном заседании уездный комиссар Временного правительства Русланов.

Русланов сообщил присутствующим о событиях в Петрограде и призвал всех поддержать Временное правительство. После прений заседание единогласно приняло следующую резолюцию:

«Обсудив выступление Петроградских Советов рабочих и солдатских депутатов против Временного правительства Российской республики, заседание находит:

1) что Временное правительство, руководимое преданным народу борцом за свободу, министром председателем, социалистом товарищем Керенским, достойно полного доверия;

2) что всякое выступление против такого правительства, каким бы мотивом и побуждениями оно не вызывалось, есть посягательство на завоеванные российской демократией свободы;

3) что этому Временному правительству народ и армия должны оказать всяческое содействие и посильную помощь в деле доведения страны до Учредительного собрания;

4) что внутренние распри, откуда бы они ни исходили, слева или справа, гибельно отразятся на нашем фронте и сыграют в руку немцам;

5) что всякий, начинающий гражданскую войну в столь тяжелое и угрожаемое внешним врагом время, есть изменник Родины и предатель Свободы. (Как Вам? Вменяемые были люди...-Г.С.)

Поэтому заседание постановило: выразить полное доверие Временному правительству и в случае надобности пойти всем, как одному, с оружием в руках против насильников для спасения Родины и для успокоения ее недалеком будущем Российским учредительным собранием» .

Сразу же после принятия резолюции с Сахалина в Петроград в адрес Временного правительства, в ставку Верховного главнокомандующего, а также краевому комиссару в Хабаровск и областному комиссару в Николаевск-на-Амуре была направлена телеграмма:

«Чрезвычайное собрание Думы, волостных земств, рабочих депутатов, партии эсдэков, эсэров,... представителей всего гарнизона, профессиональных союзов под моим председательством единогласно вынесло безграничную веру Временному правительству, готовность всеми средствами поддерживать Временное правительство, ведущее страну к учредительному собранию, готовность для спасения страны, Временного правительства без колебаний принять муку и смерть. Собрание является истинным полным выразителем воли народа, шлет свое проклятие кучке преступников, безумцам дерзнувшим поднять руку на Временное правительство.

Правительственный уездный комиссар о-ва Сахалина Русланов» .

Отец одного из членов сахалинского КОБ Филипп Петровский с внуком Константином. Окончил свои дни в эмиграции в далекой Австралии...А Константин стал врачом с мировым именем.Его сын сегодня ведущий мировой вакцинолог гордится сахалинскими корнями

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/RsP3L8tMekquKEslZgYwYQ

Однако клятвы и заверения стоили не много. Дальше слов дело не пошло. Единственное, что смог сделать комиссар Временного правительства, — это попытаться ввести политическую цензуру. Так, 11 (24) ноября им было направлено секретное предписание на имя начальника Сахалинской почтово-телеграфной конторы. В нем говорилось:

«В виду крайне тревожных сведений, получаемых из России по случаю успеха большевистского течения, что может оказать влияние также и на местную жизнь, усилив вышеназванное течение, благодаря чему может образоваться на Сахалине официально партия большевиков, следствием чего, безусловно, нарушится мирное течение жизни, создастся борьба между отдельными слоями населения, внесется разруха.

Во имя сохранения спокойствия, что крайне необходимо в переживаемые дни великих испытаний, во имя спасения России от братоубийственной войны, хаоса и анархии, во имя поддержания Временного правительства, я как агент правительства ставлю вас в известность, чтобы сведения, получаемые от потел (почты и телеграфа. — М. В.), в виду их крайне печального тревожного характера не оглашать, а препровождать их ко мне» Однако это распоряжение не было выполнено. Почтово-телеграфные служащие распространяли сведения, получаемые из центральных районов России, среди населения Александровска

ещё один из членов сахалинского КОБ Дмитрий Швец погиб в эмиграции в Японии (Хакодатэ).Его потомки до сих пор в Токио одни из самых известных представителей русской диаспоры активные члены общества "Япония-Россия"

К февралю 1918 г. подавляющее большинство политически активных сахалинцев хорошо понимало, что Временное правительство уже принадлежит истории. Ни один из митинговавших в первые послеоктябрьские дни не собирался ни принимать «муку и смерть», ни идти «с оружием в руках против насильников для спасения Родины».

В конце концов все решила позиция органов местного самоуправления. Они прагматично рассудили, что их избиратели не заинтересованы в развязывании гражданской войны, и фактически отказали в поддержке комиссару Временного правительства И. К. Русланову.

После этого ему ничего не оставалось, как принять решение об отставке.

27 февраля (12 марта) 1918 г. уездный комиссар Временного правительства И. К. Русланов издает свой последний приказ:

«Ставлю в известность все правительственные, общественные учреждения и все население Сахалина, что 27 февраля я сложил полномочия уездного комиссара и впредь до образования самоуправлениями постоянного органа, приемлющего мои полномочия, временно передал их председателям городской думы и земских собраний.

Считаю своим долгом принести горячую благодарность народу за доверие ко мне. Только опираясь на это великое доверие, я мог по мере своих сил и разумения исполнить свой долг. Великое спасибо отдельным лучшим людям, сотрудничество и советы которых дали мне силу неуклонно идти по пути указанном мне Временным правительством» .

Итак, 12 марта 1918 г. власть в северной части острова перешла к коллективу самоуправлений, а Иосиф Карлович Русланов стал частным лицом. Он снова вернулся к торговле. Здесь дела его шли довольно успешно. По крайней мере, в конце 20-х годов в его собственности находилось три дома .

Правда, однажды он чуть было не оказался вновь вовлечен в политическую жизнь. Это случилось весной 1920 г., вскоре после оккупации Северного Сахалина японскими войсками. Японцы в мае 1920 г. провели выборы в Александровскую городскую думу. В числе избранных в нее был и Русланов . Однако игры в демократию были недолгими, и уже 2 августа 1920 г. японцы ликвидировали на острове все русские административные учреждения.

Но Русланов к тому времени уже совсем не интересовался политикой. Его занимали торговые дела, а также внезапно проснувшееся религиозное чувство. Иосиф Карлович Русланов вспомнил, что он мусульманин, и стал активным членом мусульманской общины Сахалина. 10 декабря 1923 г. он был избран председателем организационного комитета Александровского мусульманского общества .

здание Сахревкома, где располагались власти в 1917 году

Отношения Русланова с японцами были вполне дружескими. Режим, установленный ими на Северном Сахалине, его вполне устраивал. Кроме того, японцы были его деловыми партнерами . Однако после того, как стало ясно, что японцы передадут северную часть острова советскому правительству, Русланов не уехал в Японию (как многие «бывшие» Петровские, Швец, Сазоновы, Кузнецовы, Клейе, Борышко...), а остался на Сахалине. Наверное, он считал, что ему удастся продолжить на Родине свои торговые дела.

В Советской России разворачивался НЭП. А сам Иосиф был уверен, что стране он приносил только пользу...

Как окажется в дальнейшем, это было роковой ошибкой Русла­нова. Новая власть ничего не забыла и никого не собиралась про­щать. И вскоре после установления на Северном Сахалине совет­ской власти И. К. Русланов был поставлен на особый учет ОГПУ . За ним было установлено наблюдение.

А в конце октября 1929 г. Русланова арестовали. Следствием до­вольно быстро была создана контрреволюционная группа в составе И. К. Русланова, Ф. К. Сверкина, Л. М. Чаусова и И. Швеца.

27 августа 1930 г. коллегия ОГПУ на основании материалов обви­нения приняла решение приговорить И. К. Русланова к заключению «в концлагерь сроком на пять лет, считая срок с 28.10.29 г.». Однако концлагерем дело не ограничилось. 4 октября 1933 г. колле­гия ОГПУ постановила «по отбытии срока наказания Русланова Иоси­фа Карловича выслать... в ЗапСибкрай сроком на три года».

Русланов пытался бороться. Он писал просьбы об освобождении. Но ему отказывали . Последний раз он получил отказ в июне 1935 г.. Далее следы Иосифа Карловича Русланова теряются.

P.S. а заключении выскажу "крамольную" мысль... Может хватит представлять сахалинцев времен каторги образом, созданным советскими историками этаким криминальным элементом, опустившимся и спившимся? Ещё в период каторги в начале 20 века в Александровске существовало очень приличное реальное училище (воспитанники которого оказывали неповиновение даже начальнику каторжной тюрьмы, об этом писала Владивостокская пресса). Да и вообще, образованность островитян была гораздо выше, чем у крестьянских губерний центральной России. Бывшие каторжане Руслановы и Швецы, например, торговали пушниной на международных аукционах, каторжане Петровские основатели угольного рудника, кирпичных заводов, племенного конезавода выезжали в Финляндию и Германию для приобретения новейшего оборудования, были в курсе мирового технического прогресса... Прав был сто раз В.С.Пикуль в романе "Каторга" им было, что защищать. А уж характер у сахалинцев был "соколиный"...Познакомился как-то с воспоминаниями Рейнгард Ф.Ф. Мало прожито — много пережито. Впечатления молодого офицера о войне и плене: В 2 ч. Ч. 2: В японском плену / Ф.Ф. Рейнгард. СПб.: 1907. Тип. СПб.: Т-ва «Труд».

Первая русская революция 1905 года, российские солдаты возвращаются из японского плена, большевики перекрывают КВЖД, не дают военным вернуться в объятую революцией Россию.... Кто выручает молодых гвардейских офицеров? Дружинники из сахалинских каторжан. Они отправляются в стачком и спокойно поясняют большевикам. У нас за плечами сахалинская каторга и нас рать.... Состав был пропущен немедленно.

Да, многие из бывших каторжан напрямую поддержали и Февральскую революцию, и затем Временное правительство и сменившего его Колчака А.В. Это был их выбор... А что мы пытаемся на дилетантском уровне строить сегодня? Ведь Руслановы, Петровские, Швецы и пр. сахалинцы не требовали дотаций у государства и конкурировали с международным капиталом... Представляете, если бы не прервалась эта нить?

Пришедшие на смену большевики тоже были не во всем правы. Вместе с оставшимися бывшими они расправились и с "соратниками", а замену сахалинскому обществу так и не нашли.

Сторонникам революций и возврата к прошлому хотелось бы напомнить слова сахалинского островного Комитета общественной безопасности столетней давности, ох, как актуальные сегодня:

что всякий, начинающий гражданскую войну в столь тяжелое и угрожаемое внешним врагом время, есть изменник Родины и предатель Свободы.