Отмечаем Первомай

Этот праздник у меня всегда вызывал вопросы...Отталкивающийся от довольно печального события, он в моей жизни был связан с весной, теплом, радостью... Демонстрации ушли в прошлое (может быть и не плохо) Но вот радость от встреч с близкими друзьями, первые вылазки на природу,первые шашлыки и сбор подснежников...жалко. Они вписывались в программу Первомая, а сегодня "подъемность" друзей уже не такая...

Должен сказать, что день этот вполне праздник орнитологов (по крайней мере любителей): на праздничных открытках не обходится без птиц (а голубь вообще символ-мир), не говорю уж о "курица хромая"...

А труд? -скажите Вы....Попробуйте без труда заставить птичку позировать..

Погода с утра оставляет желать лучшего, но, как известно, "у природы нет плохой погоды". Бабушка поздравляла из Поронайска, там вообще снег выпал...Есть чему радоваться :0))

Начнем, пожалуй, с наших ВСЁ...

Тихоокеанские чайки из местной колонии уже заняли свои места. В начале июня они уже усядутся на яйца, а в начале июля я покажу Вам их мимишных пушистых птенцов...

А пока они привыкают к роли хозяев на Трех братьях...Снисходительно посматривают на бакланов и нерп на отмелях...Это временно.

Прилетели кроме тихоокеанских местных чаек восточные, сизые, чернохвостые, бургомистры, моевки... А вот и самые теплолюбивые озерные чайки отметились.

Но птица сегодняшнего Первомая, конечно, турпан. Я насчитал общей численностью около 50 самых крупных уток.

Помните, грозная на вид, самая доброжелательная утка на свете?

А это ближайшая родственница турпана американская синьга и довольно редкая у нас... Четыре пацана и девочка.

Синьга обитает в тундре и лесотундре. Выбирает синьга открытые озера тундры, моховые болота с небольшими озерками в северной тайге. Встречается на реках с медленным течением, придерживается неглубоких бухт и заливов и бухт. Во внутренних районах материка не обитает.

У синьги отсутствует отличительная полоса на крыле – «зеркальце», по этому признаку птицу легко отличить от родственных видов. Хвост длинный с жёсткими перьями и клиновидный. Птенцы покрыты пухом тёмного серовато-коричневого цвета с небольшими светлыми участками по низу груди, щеках, шее.

Синьги поедают рачков, мидий и других моллюсков. Кормятся личинками стрекоз и хирономидами (комарами-толкунцами). В пресных водоёмах ловят мелкую рыбу. Утки ныряют за добычей на глубины до тридцати метров. Синьги поедают также и растительную пищу, но ее доля в пищевом рационе уток не велика.

А на речке (до окончания весенней охоты самое спокойное место) всё тот же суповой набор - шилохвости и свиязи...

чирки

Вот и погода приблизилась к понятию праздничная.