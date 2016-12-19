блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Очарованы зимою

Очарованы зимою

   Вот уже несколько лет подряд я обязательно в последние выходные уходящего года выбираюсь в лес, который нам приносит в жизни столько удовольствий... поблагодарить, что ли...

вот посадочная полоса белой куропатки...

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой –
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой. 
(Ф. Тютчев)

а это зайчик-попрыгайчик "под ёлочку скакал"...

Только в нашем лесу наряжать ёлку и нет необходимости... Итак красотка...

В этом царстве зимы, где застывшей капелью
Словно музыка снов, словно звон хрусталя,
Переливчатым эхом и нежною трелью
Эта сказка застыла...Твоя и моя...

Это только мне кажется, что распускаются почки?

Чечётки тоже представляются новогодними игрушками...

следы "невиданных" зверей...

В этот обязательный моцион уходящего года входит и прогулка четвероного друга...

он, правда, провинился недавно (двое суток толкался на льду между рыбаками... добытчик, блин...)

но хозяин у него отходчивый...:0)) да и традиция...

ох, уж этот запах свободы и чистого снега....

а запахи лесных обитателей...если б хозяин умел читать...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:52 +11
Еще в этом блоге
Национальное достояние
Зима диктует
Печально я гляжу...
Dolce vita. Путь домой
Комментарии
max7676
Написано вчера, в 16:00
Великолепные фотографии !
Вот у нас на юге пока снега маловато , а хотелось бы, в леску походить , да красотами снежными полюбоваться ..
Ответить
+9
евгений
Написано вчера, в 16:05
Собакена многовато, а так зачёт.
Ответить
+6
max7676
Написано вчера, в 16:07
евгений, Да собака классная .
Ответить
+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 17:21
max7676, это его звездный час...
а то весь год одна Блэки
Ответить
+6
max7676
Написано вчера, в 17:26
Григорий Смекалов, Тогда я скажу так , что выход в свет прошел на ура !
Ответить
+4
Еще 4 комментария
Online
LediOven Тула Online
Написано вчера, в 17:25
какие чудесные фото! Спасибо за блог!
Ответить
+4
lvista
Написано вчера, в 18:58
И солнце такое яркое! Прелесть!
Ответить
+4
Sade
Написано вчера, в 19:54
Красота! Настоящая, неподдельная красота!
Ответить
+2
Sagittarius
Написано вчера, в 23:27
Я очень люблю животных, особенно собак. Очень нравится природа, зимний лес.....Красота!!!!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Национальное достояние
Национальное достояние
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru