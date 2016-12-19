Очарованы зимою

Вот уже несколько лет подряд я обязательно в последние выходные уходящего года выбираюсь в лес, который нам приносит в жизни столько удовольствий... поблагодарить, что ли...

вот посадочная полоса белой куропатки...

Чародейкою Зимою

Околдован, лес стоит,

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,

Не мертвец и не живой -

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Лёгкой цепью пуховой...



Солнце зимнее ли мечет

На него свой луч косой –

В нём ничто не затрепещет,

Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

(Ф. Тютчев)

а это зайчик-попрыгайчик "под ёлочку скакал"...

Только в нашем лесу наряжать ёлку и нет необходимости... Итак красотка...

В этом царстве зимы, где застывшей капелью

Словно музыка снов, словно звон хрусталя,

Переливчатым эхом и нежною трелью

Эта сказка застыла...Твоя и моя...

Это только мне кажется, что распускаются почки?

Чечётки тоже представляются новогодними игрушками...

следы "невиданных" зверей...

В этот обязательный моцион уходящего года входит и прогулка четвероного друга...

он, правда, провинился недавно (двое суток толкался на льду между рыбаками... добытчик, блин...)

но хозяин у него отходчивый...:0)) да и традиция...

ох, уж этот запах свободы и чистого снега....

а запахи лесных обитателей...если б хозяин умел читать...