Очарованы зимою
Вот уже несколько лет подряд я обязательно в последние выходные уходящего года выбираюсь в лес, который нам приносит в жизни столько удовольствий... поблагодарить, что ли...
вот посадочная полоса белой куропатки...
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой –
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
(Ф. Тютчев)
а это зайчик-попрыгайчик "под ёлочку скакал"...
Только в нашем лесу наряжать ёлку и нет необходимости... Итак красотка...
В этом царстве зимы, где застывшей капелью
Словно музыка снов, словно звон хрусталя,
Переливчатым эхом и нежною трелью
Эта сказка застыла...Твоя и моя...
Это только мне кажется, что распускаются почки?
Чечётки тоже представляются новогодними игрушками...
следы "невиданных" зверей...
В этот обязательный моцион уходящего года входит и прогулка четвероного друга...
он, правда, провинился недавно (двое суток толкался на льду между рыбаками... добытчик, блин...)
но хозяин у него отходчивый...:0)) да и традиция...
ох, уж этот запах свободы и чистого снега....
а запахи лесных обитателей...если б хозяин умел читать...