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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Весенние знамения

Весенние знамения

                                                                               
   И мальчик облекался в латы,
 За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.
А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.
И родина, как голос пущи,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой
Б. Пастернак

 Сегодня утро 6 мая ничего особенного в плане съемок не предвещало. Во-первых густой морской туман не лучшая декорация к портретам птиц... Во-вторых, расстроили, честно, владельцы стволов в Александровске (не могу их назвать славным именем охотники)... Сегодня с утра на устьях звучала канонада бракош. Ну их в баню, поди ты разбери откуда из тумана прилетит тебе неприятность... Вообще у нас ребята воспитанные, но нашлись пара недо...

С другой стороны сидеть дома в день Сщмч. Георгия Победоносца, когда все россияне ходят с лентами его цветов? То ж, самый почитаемый мною святой. Не может быть, чтобы не было знака.

И...да,да,да... Вот она Лизка. Кормящая мать. С добычей в зубах...

Стоп, говорю я себе. А что Лизка уже не одна?

Похоже умница Лизка вперед всех на своей шкуре изучила науку фенология. В прошлом году она переводила своих лисят на поля довольно поздно. Когда берег моря уже был усыпан отдыхающими. В этом году она решила щениться пораньше...Чтобы лисятам не помешали. Так что, в апреле я стал дедушкой в квадрате...

 вот и главный, самый активный наследник-2017 года...

                    

ну от силы дней десять ребенку... Наученные опытом близко не будем подходить. И постараюсь не подкармливать...

Да и выглядят лисятки не голодными...Рядом с входом в нору лежат остатки ондатры. Лизка  удачливая охотница, а лисенок не обращает внимание на остатки пищи...

Вы думаете все знамения? Ан нет... Встретился ещё один апрельский именинник...

Это необычное животное, которое относится к настоящим тюленям, также носит название «пёстрая нерпа». Ларга – водное млекопитающее, обитающее в северных зонах Тихого океана.

Пятнистый тюлень – животное довольно немаленькое. Размеры средней взрослой ларги составляют 2 метра 20 сантиметров в длину, масса колеблется в пределах 100 килограммов.

малыш не спешил в родную стихию, а может и ориентиры сбились...

поправили ему стрелку-направления...

                     

снялись на память...

Ты, это....Заходи, если что...

Давай, давай...  к маме сказал... Увидимся ещё.

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 16:49 +4
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Комментарии
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 16:55
Ничего сказать. Красиво ярко и по доброму
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+2
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:38
Какой прекрасный рыжик, мне в этом годе тоже подфартило(бывая в Охе не попадалась мне рыжая). Правда кормила взрослую лисичку, но моей детской радости не было предела
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+3
atm
Написано сегодня, в 18:41
И это все за один день?
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+1
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 18:43 Отредактированно сегодня, в 18:45
atm, дык, у меня практически каждый день по посту...
А тут Георгий помог...
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+1
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 18:53
Григорий Николаевич, спасибо! Очень рада встрече с Лизаветой и ее очаровательным семейством! Лисятки - просто загляденье!
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