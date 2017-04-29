Весенние знамения

И мальчик облекался в латы,

За мать в воображеньи ратуя,

И налетал на супостата

С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке

Сиял над змеем лик Георгия.

И на пруду цвели кувшинки,

И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пущи,

Как зов в лесу и грохот отзыва,

Манила музыкой зовущей

И пахла почкою березовой

Б. Пастернак

Сегодня утро 6 мая ничего особенного в плане съемок не предвещало. Во-первых густой морской туман не лучшая декорация к портретам птиц... Во-вторых, расстроили, честно, владельцы стволов в Александровске (не могу их назвать славным именем охотники)... Сегодня с утра на устьях звучала канонада бракош. Ну их в баню, поди ты разбери откуда из тумана прилетит тебе неприятность... Вообще у нас ребята воспитанные, но нашлись пара недо...

С другой стороны сидеть дома в день Сщмч. Георгия Победоносца, когда все россияне ходят с лентами его цветов? То ж, самый почитаемый мною святой. Не может быть, чтобы не было знака.

И...да,да,да... Вот она Лизка. Кормящая мать. С добычей в зубах...

Стоп, говорю я себе. А что Лизка уже не одна?

Похоже умница Лизка вперед всех на своей шкуре изучила науку фенология. В прошлом году она переводила своих лисят на поля довольно поздно. Когда берег моря уже был усыпан отдыхающими. В этом году она решила щениться пораньше...Чтобы лисятам не помешали. Так что, в апреле я стал дедушкой в квадрате...

вот и главный, самый активный наследник-2017 года...

ну от силы дней десять ребенку... Наученные опытом близко не будем подходить. И постараюсь не подкармливать...

Да и выглядят лисятки не голодными...Рядом с входом в нору лежат остатки ондатры. Лизка удачливая охотница, а лисенок не обращает внимание на остатки пищи...

Вы думаете все знамения? Ан нет... Встретился ещё один апрельский именинник...

Это необычное животное, которое относится к настоящим тюленям, также носит название «пёстрая нерпа». Ларга – водное млекопитающее, обитающее в северных зонах Тихого океана.

Пятнистый тюлень – животное довольно немаленькое. Размеры средней взрослой ларги составляют 2 метра 20 сантиметров в длину, масса колеблется в пределах 100 килограммов.

малыш не спешил в родную стихию, а может и ориентиры сбились...

поправили ему стрелку-направления...

снялись на память...

Ты, это....Заходи, если что...

Давай, давай... к маме сказал... Увидимся ещё.