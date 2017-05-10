Скопа

В куче праздников 15 мая, для меня, один сюрприз , выходящий за рамки обычного дня...Над моим городом появился незнакомец...А для меня это таки подарок (ещё какой). Для новичков просматривающих блог, напомню, что уникальность этих наблюдений в том, что не заказники и заповедники являются объектом наблюдения, а черта города, обычного райцентра области. И каждый новый вид (к более чем 160 мною отснятых и подтвержденных орнитологами) это таки научное открытие (для меня уж точно)...

Я сразу отметил незнакомца по бросающейся в глаза белой голове и , как бы, "подведенным" радужной оболочкой глазам...

СКОПА Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Отряд Соколообразные — Falconiformes Семейство Скопиные — Pandionidae

Статус. Красная книга России (3-я категория). Редкий вид с локальным распространением и низкой численностью.

Распространение. Гнездовой ареал — Сахалин и южные Курильские острова: Кунашир, Итуруп, Уруп . В период миграций скопа встречается на островах Монерон и Тюлений . На Сахалине распространена в прибрежных районах, на расстоянии 20 км от берега моря, и в крупных заливах. В период миграций посещает средние и северные Курильские острова .

Места обитания и образ жизни. Скопа населяет морское побережье, долины крупных рек, берега озер и заливов, покрытые лесами различных формаций. Сроки миграций: апрель — первая половина мая и сентябрь — октябрь. На местах гнездования птицы появляются в апреле . Гнезда помещаются на вершинах деревьев. Гнездовая биология не изучена. Взрослые птицы, переносившие рыбу гнездовым птенцам, отмечались в июне — июле . Основная пища — рыбы.

Численность. На низком уровне. Общая численность на Сахалине, по данным на 1985— 1989 гг., по-видимому, не превышала 100 пар птиц . На острове Кунашир в 1982 г. гнездилось 4 — 6 пар, на острове Итуруп в 1990 — 1991 гг. — около 10 пар . Редка скопа и в период миграций.

Лимитирующие факторы. Трансформация местообитаний, загрязнение водоемов, уменьшение запасов рыбы в реках, фактор беспокойства в гнездовой период. Принятые меры. Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. Внесен в Красную книгу России и Республики Кореи.

Скопа не только не обращала на меня внимания, но и позировала, не забывая внимательно вглядываться в воду реки Б.Александровка

ну, вот она определилась и...дальше было чудесное действо...

Даже не определюсь охота это или рыбалка? Резкий бросок в реку... причем некоторое пребывание под водой...

и вот удачливый рыболов с добычей...камбала звездчатая ...сантиметров 15 в ширину...

ай, да Скопа...воскликнул бы А.С.Пушкин...

Между прочим, геральдисты выбирая символы герба Сахалинской области , всерьез рассматривали птицу, как наиболее отражающую характер жизни острова...

А что, по мне так очень даже симпатичный герб?

В любом случае: красота, сила, ловкость и удачливость в рыбалке нам не помешает...

Учитывая, ох как не простую ситуацию в Александровске с экономической составляющей, быть может с историческими памятниками и Тремя братьями, добавить и этого рыбака?

Прокормили орланов и на скопу хватит? А то в Красной книге уже и места не хватает... Да, на фартовых ребят, тут же нашлась черная гопота-вороны. Пытались отнять "свою долю". Но они , видимо, впервые с этим рыбаком (как и я) встретились. Удача и здесь была на его стороне... :0))

Если что, ты залетай почаще...рыба для тебя всегда будет...