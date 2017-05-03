Пигалица

Татьяна спрашивает, как прошел день Победы.... Как положено - с победами. Сахалинская природа нас "балует" неожиданностями. Утренний снежок на 9 мая несколько взбодрил, хотя и оставил некоторое сомнение по поводу комфортных условий празднования.

Но пернатые, как бы, говорили, не торопись-ка , ещё не вечер...

Появились пропавшие на время мандаринки...

и первые в этом году дальневосточные кроншнепы (по вкусовым, царская птица)...

ну и местные не собираются нас покидать пока...

Прервался на мероприятия в городе (отчет у Володи в блоге). И прямо на начало шествия...выглянуло солнышко (совершенно летнее), растаял снег, расцвели улыбки и цветы...Город праздновал.

После шествия Бессмертного полка...снова на море. Отсюда наши мальчишки уходили в бессмертие... И вот первая победа: кто из нас не пел в детстве в детсадовском хоре?

У дороги чибис, у дороги чибис,

Он кричит, волнуется, чудак:

"Ах, скажите, чьи вы, ах, скажите, чьи вы

И зачем, зачем идёте вы сюда?"

Меня трудно удивить...Более 160 выявленных и отснятых видов птиц в городе. Но чибисы для меня совершенно новый вид. Да в таком количестве на Сахалине не встречались...

Четыре русских названия этого кулика и многие из иностранных, несомненно, звукоподражательны и связаны с его особенным тревожным криком. Но весной чибис часто кричит совсем иначе. Над сверкающими лужами и бурыми, едва начинающими зеленеть лугами он взлетает качающимся полетом, носится взад и вперед, падает вниз, перевертываясь с боку на бок или даже кверху брюшком, сопровождая эту игру громкими выкриками, вроде « кыбы-кууыб, кыбыы-куууыб », что на чибисном языке это означает « здравствуй, весна! ».

Вы не задумывались, откуда в русском языке определение "пигалица"?

Когда-то на Руси чибиса ласково называли «пигалицей», «луговкой», запрещали убивать и разорять её гнёзда.

известнейший Михаил Пришвин написал про чибиса (луговку) рассказ «Луговка» .

Я бы не сказал, что пигалица слово обидное, после знакомства с чибисами.

Представлялось, что чибис птица полей...А тут - как органично они смотрятся на нашем морском берегу... Да и сытно им тут у нас...

Женщины, зацените подводку глаз и завлекушку прически...ни в одном салоне не найдете :0))

Чибис на Сахалине РЕДКИЙ, ЗАЛЕТНЫЙ ВИД...

За сим по теме чибисов откланиваюсь, спасибо за внимание к этим райским птичкам.

а вот и вторая победа 9 мая...Совершенно неожиданная встреча - Удод!

Слева снимок где он встречается часто, а справа плохонький мой на "графских развалинах". Зато , я теперь знаю, что он у нас есть и как выглядит...Следущую встречу он мне попозирует точно.