Пигалица
Татьяна спрашивает, как прошел день Победы.... Как положено - с победами. Сахалинская природа нас "балует" неожиданностями. Утренний снежок на 9 мая несколько взбодрил, хотя и оставил некоторое сомнение по поводу комфортных условий празднования.
Но пернатые, как бы, говорили, не торопись-ка , ещё не вечер...
Появились пропавшие на время мандаринки...
и первые в этом году дальневосточные кроншнепы (по вкусовым, царская птица)...
ну и местные не собираются нас покидать пока...
Прервался на мероприятия в городе (отчет у Володи в блоге). И прямо на начало шествия...выглянуло солнышко (совершенно летнее), растаял снег, расцвели улыбки и цветы...Город праздновал.
После шествия Бессмертного полка...снова на море. Отсюда наши мальчишки уходили в бессмертие... И вот первая победа: кто из нас не пел в детстве в детсадовском хоре?
У дороги чибис, у дороги чибис,
Он кричит, волнуется, чудак:
"Ах, скажите, чьи вы, ах, скажите, чьи вы
И зачем, зачем идёте вы сюда?"
Меня трудно удивить...Более 160 выявленных и отснятых видов птиц в городе. Но чибисы для меня совершенно новый вид. Да в таком количестве на Сахалине не встречались...
Четыре русских названия этого кулика и многие из иностранных, несомненно, звукоподражательны и связаны с его особенным тревожным криком. Но весной чибис часто кричит совсем иначе. Над сверкающими лужами и бурыми, едва начинающими зеленеть лугами он взлетает качающимся полетом, носится взад и вперед, падает вниз, перевертываясь с боку на бок или даже кверху брюшком, сопровождая эту игру громкими выкриками, вроде «кыбы-кууыб, кыбыы-куууыб», что на чибисном языке это означает «здравствуй, весна!».
Вы не задумывались, откуда в русском языке определение "пигалица"?
Когда-то на Руси чибиса ласково называли «пигалицей», «луговкой», запрещали убивать и разорять её гнёзда.
известнейший Михаил Пришвин написал про чибиса (луговку) рассказ «Луговка».
Я бы не сказал, что пигалица слово обидное, после знакомства с чибисами.
Представлялось, что чибис птица полей...А тут - как органично они смотрятся на нашем морском берегу... Да и сытно им тут у нас...
Женщины, зацените подводку глаз и завлекушку прически...ни в одном салоне не найдете :0))
Чибис на Сахалине РЕДКИЙ, ЗАЛЕТНЫЙ ВИД...
За сим по теме чибисов откланиваюсь, спасибо за внимание к этим райским птичкам.
а вот и вторая победа 9 мая...Совершенно неожиданная встреча - Удод!
Слева снимок где он встречается часто, а справа плохонький мой на "графских развалинах". Зато , я теперь знаю, что он у нас есть и как выглядит...Следущую встречу он мне попозирует точно.