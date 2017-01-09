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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Пернатый год

Пернатый год

          Сахалин засыпает снегом... Ещё более свежим и белым, если это возможно... Вчера Леди Овен из Тулы внесла сумятицу в ряды поклонников пернатого года. Сегодня пошел в поля глянуть, что изменилось...

      Крадущегося Лиса не увидел. Даже следов лисьих (это очень редко) не увидел. Зато пернатые на месте в первый день нового года по юлианскому календарю. И настаивают, что год 2017 таки их год...

 Море открылось и... у рыбаков передышка. А за окном температура около 0.

на мою облепиху нацелились дрозды...

они же царят в лесочке

родственники Огненного Петуха в тренде

                         

Ну, и краповые береты (обыкновенные чечётки)... для веселья...

 

                     

                  

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:21 +12
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Комментарии
Белый Мишка
Написано вчера, в 15:24 Отредактированно вчера, в 15:24
Хих!!!!)))) Краповые береты:)
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+7
KsuKsu
Написано вчера, в 15:28
Пташки -милашки
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+5
VLадимир
Написано вчера, в 21:07
д.Гриша как всегда великолепно.
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 21:46
Григорий, спасибо за блог. Какие умопомрачительно милые пташки!
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+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 23:03
Спасибо, Григорий Николаич! Прелестно!
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+2
НКолчина
Написано вчера, в 23:19
Восхитительные фото! Спасибо, что делитесь с нами такой красотой!
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