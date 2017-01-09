Пернатый год

Сахалин засыпает снегом... Ещё более свежим и белым, если это возможно... Вчера Леди Овен из Тулы внесла сумятицу в ряды поклонников пернатого года. Сегодня пошел в поля глянуть, что изменилось...

Крадущегося Лиса не увидел. Даже следов лисьих (это очень редко) не увидел. Зато пернатые на месте в первый день нового года по юлианскому календарю. И настаивают, что год 2017 таки их год...

Море открылось и... у рыбаков передышка. А за окном температура около 0.

на мою облепиху нацелились дрозды...

они же царят в лесочке

родственники Огненного Петуха в тренде

Ну, и краповые береты (обыкновенные чечётки)... для веселья...