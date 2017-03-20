Сезон закатов начался
Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченый - не повторится.
День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки - не повторится.
Зинаида Гиппиус
Я уже писал, что по натуре я жаворонок... Но жить на берегу Александровского залива и не любить морские закаты... невозможно. Это, как необходимый ежедневный моцион перед сном... Как бы насыщено не прошел день, надо выскочить на берег , успокоить ритм сердца и настроиться на удовольствие , предоставленное нам Морфеем. Полноценный закат для меня это когда солнце садится в открытую морскую волну...и есть солнечная дорожка. С этих выходных начался сезон полноценных морских закатов...Это замечательно.
Особенностью сегодняшнего утра была довольно тусклая погода, но перед последней рыбалкой не нарыбачишься... :0))
И красавцы орланы в этом свете то же не в выигрыше...
Даже отдыхающие на льду не айс для фотосессии... Попросил посидеть до солнышка. Кто знал, что примут к сведению...
И вот солнышко, вечер, закат... "Временщики" помните? На этом месте Александровск был счастлив принимать Вас? Ксюша а краски какие...те же? Есть смысл выехать на пленэр в это время...
Счастливые добытчики возвращаются...
Каково было моё удивление, когда я увидел не только утреннего знакомца, но и его пару (на заднем фоне) Два орлана на двух воронов...Как думаете за кем поле боя? Правильно, страшней вороны птицы нет...
Честно говоря, преобладание белого цвета уже притомило...
Бррр... из дома выходить неохота
Действительно хочется разбавить палитру окружающей действительности красками. Хоть в магазине покупай и по снегу разливай.
Но... экологи не поймут
Александровск-Сахалинский,
здесь закат такой былинский!
Дочь гуляла по песку:
"Мама, что-то не пойму
куда солнышко ушло?"
Оно, доча, спать пошло.
Не проснётся никогда!
Будет в небушке звезда
освещать горючу жизнь.
"Что ты, мамочка, уймись!
Никогда я не состарюсь на зловещем берегу,
а то я, как моя мама, тут совсем с ума сойду!"
Дочь уехала далёко.
Бережок притворно охал.
Солнце вышло из небес
и сказало: - Молодец!
Александровск-Сахалинский,
был бы здесь закат былинский,
не сочиняла б сказок я.
Всё. Я в дом писать пошла...