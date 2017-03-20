Сезон закатов начался

Освещена последняя сосна.

Под нею темный кряж пушится.

Сейчас погаснет и она.

День конченый - не повторится.



День кончился. Что было в нем?

Не знаю, пролетел, как птица.

Он был обыкновенным днем,

А все-таки - не повторится.



Зинаида Гиппиус

Я уже писал, что по натуре я жаворонок... Но жить на берегу Александровского залива и не любить морские закаты... невозможно. Это, как необходимый ежедневный моцион перед сном... Как бы насыщено не прошел день, надо выскочить на берег , успокоить ритм сердца и настроиться на удовольствие , предоставленное нам Морфеем. Полноценный закат для меня это когда солнце садится в открытую морскую волну...и есть солнечная дорожка. С этих выходных начался сезон полноценных морских закатов...Это замечательно.

Особенностью сегодняшнего утра была довольно тусклая погода, но перед последней рыбалкой не нарыбачишься... :0))

И красавцы орланы в этом свете то же не в выигрыше...

Даже отдыхающие на льду не айс для фотосессии... Попросил посидеть до солнышка. Кто знал, что примут к сведению...

И вот солнышко, вечер, закат... "Временщики" помните? На этом месте Александровск был счастлив принимать Вас? Ксюша а краски какие...те же? Есть смысл выехать на пленэр в это время...

Счастливые добытчики возвращаются...

Каково было моё удивление, когда я увидел не только утреннего знакомца, но и его пару (на заднем фоне) Два орлана на двух воронов...Как думаете за кем поле боя? Правильно, страшней вороны птицы нет...

Честно говоря, преобладание белого цвета уже притомило...