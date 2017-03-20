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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Сезон закатов начался

Сезон закатов начался

Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченый - не повторится.

День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки - не повторится.

Зинаида Гиппиус

      Я уже писал, что по натуре я жаворонок... Но жить на берегу Александровского залива и не любить морские закаты... невозможно. Это, как необходимый ежедневный моцион перед сном... Как бы насыщено не прошел день, надо выскочить на берег , успокоить ритм сердца и настроиться на удовольствие , предоставленное нам Морфеем. Полноценный закат для меня это когда солнце садится в открытую морскую волну...и есть солнечная дорожка. С этих выходных начался сезон полноценных морских закатов...Это замечательно.

Особенностью сегодняшнего утра была довольно тусклая погода, но перед последней рыбалкой не нарыбачишься... :0))

И красавцы орланы в этом свете то же не в выигрыше...

Даже отдыхающие на льду не айс для фотосессии... Попросил посидеть до солнышка. Кто знал, что примут к сведению...

И вот солнышко, вечер, закат... "Временщики" помните? На этом месте Александровск был счастлив принимать Вас? Ксюша а краски какие...те же? Есть смысл выехать на пленэр  в это время...

Счастливые добытчики возвращаются...

Каково было моё удивление, когда я увидел не только утреннего знакомца, но и его пару (на заднем фоне) Два орлана на двух воронов...Как думаете за кем поле боя? Правильно, страшней вороны птицы нет...

Честно говоря, преобладание белого цвета уже притомило...

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 21:44 +13
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Комментарии
евгений
Написано вчера, в 21:53
Григорий, Вы супер.
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+4
max7676
Написано вчера, в 22:38
Эх какая красота , а у нас на юге в этом году на море торосов не было , так хотелось поснимать , но увы . Орланы супер ! Спасибо Григорий , за позитивный блог , и прекрасные фотографии...
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 23:47
Красиво как!
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+3
sasch
Написано сегодня, в 00:39
А у меня ни закатов ни восходов. Мерзкая серая пелена, и периодически сыпется манка с неба.
Бррр... из дома выходить неохота
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+3
max7676
Написано сегодня, в 00:45
sasch, Александр , больше позитива , и всё будет отлично !
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+3
sasch
Написано сегодня, в 00:52
max7676, У меняя депресухи нет

Действительно хочется разбавить палитру окружающей действительности красками. Хоть в магазине покупай и по снегу разливай.

Но... экологи не поймут
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+4
max7676
Написано сегодня, в 01:02
sasch, Во это я понимаю , нам ли жить в печали ! Да действительно хочется уже ярких красок , и позитивных эмоций, от летней рыбалки .Это в моём случае...
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 06:52
Очень красиво... Воспоминания одолевают
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+1
Online
Инна Фидянина-Зубкова Online
Написано сегодня, в 07:59
АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЗАКТЫ

Александровск-Сахалинский,
здесь закат такой былинский!
Дочь гуляла по песку:
"Мама, что-то не пойму
куда солнышко ушло?"

Оно, доча, спать пошло.
Не проснётся никогда!
Будет в небушке звезда
освещать горючу жизнь.

"Что ты, мамочка, уймись!
Никогда я не состарюсь на зловещем берегу,
а то я, как моя мама, тут совсем с ума сойду!"

Дочь уехала далёко.
Бережок притворно охал.
Солнце вышло из небес
и сказало: - Молодец!

Александровск-Сахалинский,
был бы здесь закат былинский,
не сочиняла б сказок я.
Всё. Я в дом писать пошла...
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