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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Лизкины хлопоты

Лизкины хлопоты

  Давненько не встречался с Лизкой ...То погода мешала, то обилие снега выпавшего в конце февраля... Сегодня приехал из командировки и... на поля. Всё нормально у нас в Лизкином семействе. Это как-то поддерживает мой оптимизм.

Конечно, наткнуться на куропатку в лесочке это фантастика и пиршество...

Однако, мышкование более обычное добывание пищи...благо этих звеньев в пищевой цепочке хватит на лисий полк...

                      

А в городе, хоть и осел снег за четыре дня, нам приходится с Дюком гулять по таким лабиринтам.

Автор: Григорий Смекалов, 26 февраля, в 17:37 +15
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Комментарии
НКолчина
Написано 26 февраля, в 18:01
Лиза как всегда прелесна! Красотка!
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+7
Veronika1211
Написано 26 февраля, в 21:22
Лизавета - шикарная КРАСАВИЦА, налюбоваться не могу...
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+5
lvista
Написано 26 февраля, в 22:49
Красота!
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+5
LediOven Тула
Написано вчера, в 02:22
Лизонька, такая у нее мордочка умненькая, восхитительная красотка
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+3
Наталья Варламова
Написано вчера, в 09:44
Григорий Николаевич, все забываю спросить... А как Дюк на Лизку реагирует?
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+1
Online
Григорий Смекалов Online
Написано вчера, в 10:49 Отредактированно вчера, в 10:52
Наталья Варламова, последнее время я его не беру на встречу...У Дюка своеобразный подход, он может рядом с Лизкой в нескольких метрах и не обращать внимания на неё. Для него, кто с ним не "играет" тот не существует...
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+6
Наталья Варламова
Написано вчера, в 10:56
Григорий Смекалов, а что, нормальный подход у него к жизненным реалиям
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 22:09
Для меня, если честно, все лисы "на одно лицо", точнее - мордочку. Как вы их всех отличаете - прям волшебство какое-то
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+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 06:28
Татьяна Сергеева, лисы хищники...они редко терпят соседство себе подобных. Разве, что в период гона. У них территория постоянная. Дальше дело техники...Зимой следы, визуально поведение, есть и индивидуальности...
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+1
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