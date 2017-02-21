Лизкины хлопоты

Давненько не встречался с Лизкой ...То погода мешала, то обилие снега выпавшего в конце февраля... Сегодня приехал из командировки и... на поля. Всё нормально у нас в Лизкином семействе. Это как-то поддерживает мой оптимизм.

Конечно, наткнуться на куропатку в лесочке это фантастика и пиршество...

Однако, мышкование более обычное добывание пищи...благо этих звеньев в пищевой цепочке хватит на лисий полк...

А в городе, хоть и осел снег за четыре дня, нам приходится с Дюком гулять по таким лабиринтам.