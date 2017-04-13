Эль Нидо. Затерянный рай.Часть первая

Как же я хотел попасть сюда среди заснеженной сахалинской зимы... Белый белый песок, прозрачная вода сине-зеленая на глубине, кораллы и тропические яркие рыбки в них, огромное во весь горизонт солнце и многочисленные кокосовые пальмы, дарящие спасительную прохладу, белоснежные лодки-катамараны с приветливыми и улыбчивыми загорелыми моряками . На севере острова Палаван есть небольшой городок Эль Нидо. Если весь Палаван называют островом богов, то Эль Нидо скорее всего является раем на земле. Это одно из самых красивых мест на Филиппинах.

Справка:

Само название «Эль Нидо» появилось благодаря гнездам стрижей, которые местные жители употребляли в пищу (по-испански гнезда - «Нидо». Эти гнезда добывают в нишах известняковых скал и почти по всей Азии они считаются деликатесом. В Китае даже готовят из них знаменитый Нидо-суп.

Вообще, Эль Нидо – это национальный заповедник, состоящий из множества скалистых островков. На островах большое количество лагун и пещер, посещая которые вас не оставляет впечатление, что тут еще не ступала нога человека. А также очень интересные тропические леса и, конечно же, коралловые рифы.

На Филиппинах есть несколько авиакомпаний с довольно низкими ценами, по причине здоровой конкуренции. (Россия в этом плане не просто отдыхает или нервно курит, она… ну вы меня поняли ). Более того, эти авиакомпании постоянно устраивают какие-то акции по снижению цен на различные направления. Уследить за тем где какая акция началась – довольно проблематично, если не мониторить. Например у одной из компаний Аэрфилэкспресс – улететь с Себу на Борракай можно всего за 490 тугриков, в то время как у Себу пасифик цена на это направление сейчас – 1290. а у Зеста 1390. (помните, курс рубля примерно одинаковый?) Зато у Себу пасифик сейчас есть акция по некоторым другим направлениям – цена всего 88!!!песо. Только пожалуйста, не запоминайте это все ))) Вот и меня напугали цены в интернете на внутренние перелеты по 200 $ оказалось гораздо дешевле. Даже из Себу на Эль Нидо и обратно 140$. И это ОЧЕНЬ разумная альтернатива трястись из Пуэрто-Принцессы по пыльной дороге и жаре или световой день на моторной лодке... Вобщем, как из Себу, так и с Манилы летают таки самолеты прямо в Эль Нидо. Что я и сделал.

Вы не забыли "трудности" филиппинских трансферов ? :0) Не обошлось и здесь без причуд. Мой самолет, почему-то не мог улететь из Манилы и мне предложили бесплатно на комфортабельном автобусе проехать часа три в бывшую американскую базу Кларк, откуда мой самолет вылетел на Палаван.

Всё очень предупредительно и вежливо. Более того, заняв у меня больше времени, компания ТРИЖДЫ кормила своим пайком продуктов типа "Макдоналдс". Дешево и сердито, курочка и рис...

Каких-то пару часов и я в Эль Нидо. Женщины в национальных одеждах встречают песнями, предлагают соки , лакомство и кофе...

Скорее скорее к морю, к своему номеру в отеле, к давно ожидаемому чувству - ВСЁ ты в раю...Не стал дожидаться автобуса, а взял за 250 трицикл (чудо этих мест) Пока ехали по грунтовке, легкий мотоцикл "Хонда" "клюнул" в ямке и моя сумка с крыше покатилась кувырком по склону по полуметровой пыли... Не очень то и расстроился. Водитель от денег отказался, сумку наспех мне почистили в отеле...

А, оказавшись в номере я поплыл от удовольствия. Вот здесь можно запомнить: Палаван Elnido Beach Hotel3*, у меня был (я уверен) лучший номер...

Решил здесь поужинать. И тут девушка говорит, что можно пойти поужинать на берегу. Да? А покажите. Привела ... На берегу на песке в метре от плещущегося моря лежат набитые чем-то подушки и народ валяется на них, попивает разные напитки. В основном с пивом "Сан Мигель". Жизнь удалась!Но главное, что даже сквозь ночную мглу я видел очертания гор, окружающих бухту. И мне уже очень не терпелось, чтобы наступило утро и мы смогли увидеть эту красоту. Судя по всему вид тут просто невероятный.

Утром проснувшись...одни...междометия...(если помягче)

Завтрак здесь включен в проживание (естественно шведский стол, шикарный). Выезд в 9 утра. По островам гоняют лодки, напоминающие пауков. На вид какие-то хлипкие, но достаточно устойчивые.

С вечера я прикупил сразу три маршрута на три дня...

Вариантов много. Я выбрал с группой в среднем по 10 человек. Стоимость смешная около 1200 песо (1300 руб),лодка относительно большая с тентом от солнца и рубкой капитана (это плюс), стол (увидите)больше чем потраченные деньги...Экипаж 4-5 человек. Можно и индивидуально, но лодка меньше, от солнца спасаться трудней, и стоимость в 2-3 раза выше.

Жизнь в Эль Нидо проходит на берегу... Стоит пройти через улицу вглубь и виды довольно примитивные.

Нот отвлекаться от берега ...нет причин :0)) Вот слева мой отель...вода в прилив подходит к номерам близко...

Подготовка к дневным переходам по островам простая, но необходимая. первое, не шутите с солнцем (не заметите, как сгорите) т.е. крем от загара обязательно. Второе, Вы приехали, чтобы отснять замечательные кадры, поплавать, с маской и трубкой, на каноэ и т.д. Нужна для аппаратуры, денег (немного), запасной одежды водонепроницаемая сумка.В третьих, Вы не касались ногами кораллов под водой? А дно здесь часто из камней и кораллов. Поэтому нужна специальная обувь. И... оставьте в отеле плохое настроение (если его Вам испортили).

Экипаж и международная команда сделают всё, чтобы вспоминали об этом дне с блаженной улыбкой на лице....

Утром мы отправляемся таки по островам....