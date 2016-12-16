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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Печально я гляжу...

Печально я гляжу...

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
М.Ю.Лермонтов

  

Царапнула меня сегодняшняя подборка материалов... Символично: "Благородно девичья" и "Все люди шлюхи..". Видимо, простым комментом не обойтись. Тема детей из Пскова (суицид онлайн), девушек из Хабаровска (живодерки в сети), вчера вплеск малолетних убийц с Волгоградской области, записывающих на телефон и выкладывающих убийство ими бомжа... Во всех этих преступлениях девочки не просто участницы...

На фоне этого лощеные "ученые" от педагогики на Первом канале с гордостью рассказывают о своих "инновациях" в т.н. ЕГ...

Филологи, которые на Совете по культуре и русскому языку жалуются В.В.Путину на засилье "кофе-брейков","флешмобов, консенсусов, флаеров, квестов  и т.д.

Деятели культуры там же жалуются на обнищание культуры и вкусов молодежи... А что Вы хотели? Что пропагандируете, то и получаете...

 В.Матвиенко досадует на огромное сокращение культурных и досуговых учреждений в стране за последние 25 лет....

Покаялись бы все выше перечисленные... и вернулись к наработкам лучшей в мире  русской школы. Как говаривал Николай Васильевич словами  Городничего  : Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать. Многие деятели от политики и истории в полемике называют меня очень плохими словами...за то, что я прошу использовать лучшее из прошлого... Самое мягкое определение " мракобес"...дескать жизнь движется вперед. Сама форма общения говорит, что эти деятели тоже жертвы культурного провала (да, гляньте, к примеру,  "ток-шоу" на Первом)...но главное, никто так и не может ответить на мои вопросы: а чем лучше нынешняя ситуация?

В моем распоряжении имеется документ выпускницы Мариинской гимназии 1911 года ( МЕЖДУ ПРОЧИМ, КРЕСТЬЯНСКОЙ ДОЧЕРИ).  Это даже не смолянки или выпускницы бестужевских курсов... Такие гимназии по России объединяли сотни тысяч девушек, были их второй семьей...

Чернышевский с большой убедительностью доказывал, что женщина по своим духовным качествам ни чем не отличается от мужчины, что она располагает такими же природными данными для умственного развития, как и мужчина. Он считал, что устранение женщины от участия в общественной жизни, ограничение и тем более лишение ее равного с мужчиной права на образование противоречат научным данным и здравому рассудку, в конечном счете, обусловлены неразумными современными порядками.

В античном мире девочки воспитывались в семье. В средние века, начиная с 8 века, при женских монастырях открывались школы, дававшие минимум знаний, необходимых для пострижения в монахини. С 11 века женские школы создавали мирские женские братства.

Первые сведения об обучении девочек в России относится к 11 веку. С начала 17 века большое внимание уделяется женскому образованию в семьях знати.

Указ об учреждении первого женского училища «для приходящих девиц» (то есть не пансиона) был издан в Петербурге 28 (15) марта 1858 года. Инициатором выступило «Ведомство учреждений императрицы Марии», ответственное с конца XVIII века за благотворительность в Российской империи. Ведомство родилось из сети благотворительных и воспитательных учреждений, которые основала супруга российского императора Павла I Мария Федоровна. Собственно, отсюда и название – Мариинское.

         
И, хотя в 1918 году гимназии (как и многое другое) упразднили...женское образование продолжало свой путь. Это девушки из реального училища в Александровске-на-Сахалине. При серьезном изучении предметов, наив не исключался...На школьной доске наивные стишки из девичьего дневника...
 
 
 
 
Любит тот, кто горячо ревнует,
Любит тот, кто при встрече молчит,
А не тот, кто все время целует,
И всегда про любовь говорит.

В 1911 году в 35 гимназиях количество учениц достигло 16 тысяч. Устав, утвержденный в 1862 году, действовал во всех гимназиях вплоть до их закрытия в 1918 году, а с 1879 года во всех заведениях применялась единая и обязательная программа обучения.  

Аттестат для девушек до 1918 года был одновременно и документом при устройстве на работу по специальности...

Они имели существенные преимущества и право на пенсию (заложенные уже в аттестате)

Но и обязанности...В наших школах, на мой взгляд, (педагога в первом образовании и преподавателя женского училища)перекос в сторону прав ребенка...

  

Эти уникальные документы принадлежат семье Екатерины Малофеевой. Это документы одной из первых сахалинских учителей Елизаветы Ильиничны Черепановой(которая учила ещё мою маму, а окончила педагогический труд в 70-х годах...

И эти девочки выучили и воспитали тысячи сахалинцев, составляющих сегодня гордость области...

 

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Автор: Григорий Смекалов, 13 декабря, в 12:16 +13
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 13 декабря, в 12:24
Стоя, молча и не чокаясь - за нашу русскую педагогику... Хотя, может, еще не все так плохо...
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+8
Любовь Барабашова
Написано 13 декабря, в 12:41
А меня печалит, вернее даже ужасает не то, что ушла "старая школа", институты благородных девиц и прочее. Времена меняются и подходы должны меняться. Они не могут закостнеть. И в советскую педагогику я не очень верю. Потому что это фикция, на самом деле. Теоретическая база под ней весьма сомнительная. Кто у нас педагог - Макаренко с его экстремальным контингентом и экстремальными же методами? Или Крупская, которая сроду учителем не работала и даже своих детей не имела. С чего мне считать ее авторитетом?
Меня ужасает, что в России в образовании не создано ничего умного, передового. Я хочу, чтобы мои дети учились так https://www.facebook.com/aleksey.druzhinin.7/posts/1314872228545584. А не изучали Основы этики или православную культуры. Не приведи господи.
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+4
Григорий Смекалов
Написано 13 декабря, в 12:57 Отредактированно 13 декабря, в 12:58
Любовь Барабашова, тоже перекос...у меня такое впечатление, что деятели педагогики больные на голову и меряются меж собою уровнем интеллекта. НИ У КОГО НЕ СТОИТ ВОПРОС О ДЕТЯХ. Вроде бы оканчивали одну альма матерь? Но я не помню, чтобы МОЯ советская школа изучала Макаренко и Крупскую... У меня отложились в памяти Ушинский, Сухомлинский, Песталоцци,Ян Коменский, Ж.Руссо и т.д. Может прогулял?
Принципы педагогики мне помогали и в оперативной работе (вспомните правила Глеба Жеглова) и в сегодняшних выступлениях и экскурсиях...
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+4
Григорий Смекалов
Написано 13 декабря, в 13:01
Любовь Барабашова, благородству в школах научить, по моему , нельзя это большой комплекс институтов...А вот раздельное обучение во многих цивилизованных странах имеет место...Может от будущих матерей, учителей, деятелей искусства что-нибудь зависит?
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+2
Любовь Барабашова
Написано 13 декабря, в 13:05
Григорий Смекалов, Песталоцци и Руссо это не советсткая педагогика вообще. И даже Ушинский строго говоря тоже. И все перечисленные что они дали системе образования именно как системе получения знаний? Все они проповедовали гуманистический подход. Доказывать, что ребенок и баба тоже люди, нужно было 100 лет назад. Но сейчас это уже мало кто опровергает.
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+2
Еще 44 комментария
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