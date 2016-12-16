Печально я гляжу...

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее - иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно.

М.Ю.Лермонтов

Царапнула меня сегодняшняя подборка материалов... Символично: "Благородно девичья" и "Все люди шлюхи..". Видимо, простым комментом не обойтись. Тема детей из Пскова (суицид онлайн), девушек из Хабаровска (живодерки в сети), вчера вплеск малолетних убийц с Волгоградской области, записывающих на телефон и выкладывающих убийство ими бомжа... Во всех этих преступлениях девочки не просто участницы...

На фоне этого лощеные "ученые" от педагогики на Первом канале с гордостью рассказывают о своих "инновациях" в т.н. ЕГ...

Филологи, которые на Совете по культуре и русскому языку жалуются В.В.Путину на засилье "кофе-брейков","флешмобов, консенсусов, флаеров, квестов и т.д.

Деятели культуры там же жалуются на обнищание культуры и вкусов молодежи... А что Вы хотели? Что пропагандируете, то и получаете...

В.Матвиенко досадует на огромное сокращение культурных и досуговых учреждений в стране за последние 25 лет....

Покаялись бы все выше перечисленные... и вернулись к наработкам лучшей в мире русской школы. Как говаривал Николай Васильевич словами Городничего : Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?». Многие деятели от политики и истории в полемике называют меня очень плохими словами...за то, что я прошу использовать лучшее из прошлого... Самое мягкое определение " мракобес"...дескать жизнь движется вперед. Сама форма общения говорит, что эти деятели тоже жертвы культурного провала (да, гляньте, к примеру, "ток-шоу" на Первом)...но главное, никто так и не может ответить на мои вопросы: а чем лучше нынешняя ситуация?

В моем распоряжении имеется документ выпускницы Мариинской гимназии 1911 года ( МЕЖДУ ПРОЧИМ, КРЕСТЬЯНСКОЙ ДОЧЕРИ). Это даже не смолянки или выпускницы бестужевских курсов... Такие гимназии по России объединяли сотни тысяч девушек, были их второй семьей...

Чернышевский с большой убедительностью доказывал, что женщина по своим духовным качествам ни чем не отличается от мужчины, что она располагает такими же природными данными для умственного развития, как и мужчина. Он считал, что устранение женщины от участия в общественной жизни, ограничение и тем более лишение ее равного с мужчиной права на образование противоречат научным данным и здравому рассудку, в конечном счете, обусловлены неразумными современными порядками.

В античном мире девочки воспитывались в семье. В средние века, начиная с 8 века, при женских монастырях открывались школы, дававшие минимум знаний, необходимых для пострижения в монахини. С 11 века женские школы создавали мирские женские братства.

Первые сведения об обучении девочек в России относится к 11 веку. С начала 17 века большое внимание уделяется женскому образованию в семьях знати.

Указ об учреждении первого женского училища «для приходящих девиц» (то есть не пансиона) был издан в Петербурге 28 (15) марта 1858 года. Инициатором выступило «Ведомство учреждений императрицы Марии», ответственное с конца XVIII века за благотворительность в Российской империи. Ведомство родилось из сети благотворительных и воспитательных учреждений, которые основала супруга российского императора Павла I Мария Федоровна. Собственно, отсюда и название – Мариинское.

И, хотя в 1918 году гимназии (как и многое другое) упразднили...женское образование продолжало свой путь. Это девушки из реального училища в Александровске-на-Сахалине. При серьезном изучении предметов, наив не исключался...На школьной доске наивные стишки из девичьего дневника...

Любит тот, кто горячо ревнует,

Любит тот, кто при встрече молчит,

А не тот, кто все время целует,

И всегда про любовь говорит.

В 1911 году в 35 гимназиях количество учениц достигло 16 тысяч. Устав, утвержденный в 1862 году, действовал во всех гимназиях вплоть до их закрытия в 1918 году, а с 1879 года во всех заведениях применялась единая и обязательная программа обучения.

Аттестат для девушек до 1918 года был одновременно и документом при устройстве на работу по специальности...

Они имели существенные преимущества и право на пенсию (заложенные уже в аттестате)

Но и обязанности...В наших школах, на мой взгляд, (педагога в первом образовании и преподавателя женского училища)перекос в сторону прав ребенка...

Эти уникальные документы принадлежат семье Екатерины Малофеевой. Это документы одной из первых сахалинских учителей Елизаветы Ильиничны Черепановой(которая учила ещё мою маму, а окончила педагогический труд в 70-х годах...

И эти девочки выучили и воспитали тысячи сахалинцев, составляющих сегодня гордость области...