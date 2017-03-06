Весна. Ждем-с....

Уходит Зима в своё снежное царство,

небрежно взмахнув белым шлейфом из снега.

Снежинок искристых бросит на плечи-

закружит, завьюжит нас напоследок.



И словно забыв, что пора уходить ей,

Зима вдруг ударит морозцем вечерним,

и будет смеяться, и хлопнув в ладоши

закружится в танце красивом и белом.



Но утро наступит. С лучами рассвета

придворные скажут своей Королеве-

что время пришло уступить трон волшебный

принцессе Весне, что приходит несмело.



И оглянувшись на всё, что творила-

сугробы и лёд, и снежные крыши,

прикроет Зима дверь в тронную залу-

уйдёт потихоньку, чтоб никто не услышал.



И невдомёк будет людям спешащим

глядя на то, как сосульки искрятся,

и догадаться сможет не каждый,

то не сосульки- Зима горько плачет.

Где-то весна задержалась на полпути к нам от юга... Но сегодня (о радость) после двух недель снегопада, впервые выглянуло солнышко. Сразу все наши красоты заиграли ,как стразы искристым снегом...

Море последние дни подо льдом....

Надо успеть "устать" от зимней рыбалки...

Птицам тоже хочется уже весеннего рациона....

А пока хватает объедков рябины после полчищ щуров...

синички озабочены гнездованием...

Гаичку ещё и пухляком называют...На морозце распушается в пушистый шарик.

Ну, и конечно, Лизка. По такому глубокому снегу ближе не подобраться...Да и не нужно беспокоить будущую маму...

Без большого энтузиазма мышкуем для поддержки организма...Что-то не вижу её мужичка...Но Лизка женщина опытная.Если что, сама-сама...

Думаю, ей не всё равно окружающие красоты...

А как реально сверкает снег...

Заметил, в сравнении с прошлым годом, Лизка от леса далеко не уходит... Припадачные владельцы снегоходов беспокоят...

Она тоже ждет весну... Вот и открытая вода появляется. Скоро птицы полетят...Берег с вкусняшками будет...А то только пластиковые стаканчики с запахом водки и подкормка для рыб...

Главное Лизкино занятие сегодня - больше отсыпаться и не волноваться...

если это происходит на солнышке и среди красоты неписаной...только плюс будущим лисяткам.