Снегири — герои, погляди...
Я же говорил, что пуночки (снежные воробьи) приносят на крыльях весну.... До теплой ещё далековато, но первые признаки есть... А главное, веселее стало в мире пернатых...
Сегодня, выглянув в окно кабинета, перед библиотекой увидел уссурийских снегирей...Не очень частый гость в городе. Японцы считают его своим. Но на Дальнем Востоке и Сахалине он хозяин...
Что за чудо: в зимний день
Оживилась вся сирень.
Красногрудые комочки
Зашумели как листочки.
Будто красных роз букеты
На сирень забросил ветер.
Стайки дружных снегирей
Крошки кушают на ней.
Вова с маленькой Танюшкой
Птичкам сделали кормушки.
Николай Заболоцкий
Местные воробьи смотрят, как лузгают полынь "залетные" и говорят: не дай Бог так оголодать :0))
Уссурийский снегирь самый мелкий из снегирей, ростом с воробья....
На суету прилетел ещё один хозяин этих мест - дубонос.
Суровый мужчина.
Но он крупнее всех снегирей и воробьев и ...гордо восседает на троне, снисходительно посматривая на холопов...
Пересмешники на ветке
ворковали до зари,
удивляли всех расцветкой
расписные снегири.
В чёрных шапочках из пуха,
в тон рябинам животы,
лишь грозилась завируха
растревожить молодых.
Ягод спелые букеты,
снежным сахаром покрыв,
приготовилась к банкету,
для влюблённых стол накрыв.
Наталья Закалюжная
Не знала, Григорий Николаич, что Вы почитатель песен Иванушек))