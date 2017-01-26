Снегири — герои, погляди...

Я же говорил, что пуночки (снежные воробьи) приносят на крыльях весну.... До теплой ещё далековато, но первые признаки есть... А главное, веселее стало в мире пернатых...

Сегодня, выглянув в окно кабинета, перед библиотекой увидел уссурийских снегирей...Не очень частый гость в городе. Японцы считают его своим. Но на Дальнем Востоке и Сахалине он хозяин...

Что за чудо: в зимний день

Оживилась вся сирень.

Красногрудые комочки

Зашумели как листочки.

Будто красных роз букеты

На сирень забросил ветер.

Стайки дружных снегирей

Крошки кушают на ней.

Вова с маленькой Танюшкой

Птичкам сделали кормушки.



Николай Заболоцкий

Местные воробьи смотрят, как лузгают полынь "залетные" и говорят: не дай Бог так оголодать :0))

Уссурийский снегирь самый мелкий из снегирей, ростом с воробья....

На суету прилетел ещё один хозяин этих мест - дубонос.

Суровый мужчина.

Но он крупнее всех снегирей и воробьев и ...гордо восседает на троне, снисходительно посматривая на холопов...