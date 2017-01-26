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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Снегири — герои, погляди...

Снегири — герои, погляди...

 Я же говорил, что пуночки (снежные воробьи) приносят на крыльях весну.... До теплой ещё далековато, но первые признаки есть... А главное, веселее стало в мире пернатых...

Сегодня, выглянув в окно кабинета, перед библиотекой увидел уссурийских снегирей...Не очень частый гость в городе. Японцы считают его своим. Но на Дальнем Востоке и Сахалине он хозяин...

Что за чудо: в зимний день
Оживилась вся сирень.
Красногрудые комочки
Зашумели как листочки.
Будто красных роз букеты
На сирень забросил ветер.
Стайки дружных снегирей
Крошки кушают на ней.
Вова с маленькой Танюшкой
Птичкам сделали кормушки.

Николай Заболоцкий

Местные воробьи смотрят, как лузгают полынь "залетные" и говорят: не дай Бог так оголодать :0))

Уссурийский снегирь самый мелкий из снегирей, ростом с воробья....

На суету прилетел  ещё один хозяин этих мест - дубонос.

Суровый мужчина.

Но он крупнее всех снегирей и воробьев и ...гордо восседает на троне, снисходительно посматривая на холопов...

            

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 15:29 +13
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:15
а какой белый снег!!! и тени на нем голубые! как в детстве...
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+5
Ogonek
Написано сегодня, в 16:33
Снегири на фоне искрящегося снега смотрятся просто сказочно.Вообще это очень интересные птички...их еще называют пересмешниками,я не ошибаюсь?
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 16:42
Ogonek, снегири могут подражать другим птичкам, но пересмешники это оч. многочисленные виды (более 30)Снегири туда, по-моему, не входят. Зато однозначно галантные кавалеры...даме ВСЕГДА лучшее
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+9
Online
mitja Online
Написано сегодня, в 17:46
Григорий Смекалов, у снегирей матриархат..еще бы они не отдали лучшее
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+2
Ogonek
Написано сегодня, в 18:05
Григорий Смекалов,
Пересмешники на ветке
ворковали до зари,
удивляли всех расцветкой
расписные снегири.

В чёрных шапочках из пуха,
в тон рябинам животы,
лишь грозилась завируха
растревожить молодых.

Ягод спелые букеты,
снежным сахаром покрыв,
приготовилась к банкету,
для влюблённых стол накрыв.

Наталья Закалюжная
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+1
LediOven Тула
Написано сегодня, в 16:46
снегири красивая птица
жаль редко вижу, спсибо за блог
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+5
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 17:38
Красногруденькие! Прелесть!
Не знала, Григорий Николаич, что Вы почитатель песен Иванушек))
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+6
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:42
Балтийская Килька, да, ладно...
Это ж только эпиграф...расхожий, к тому же...
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+3
Online
mitja Online
Написано сегодня, в 17:47
Балтийская Килька, это мальчики такие..А вот снегирихи не яркие..с коричневатой грудкой.
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+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 18:12
Балтийская Килька, подумалось...вот, если бы Фрэнк Синатра слышал наших соловьев...придумал бы вещчь
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 18:16
Огромное спасибо за перевод с птичьего языка на человеческий! И за блог интересный.
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+2
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 18:38
Одним словом красота !!!
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