О феврале навзрыд...

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колес,

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.



Бориса Пастернак

Воскресение проходит...жаба задавила, что порцию кислорода февральские вьюги у меня отнимают... Махнул на погоду рукой и....

Вот таким снегом с нами прощается февраль...На заднем фоне проходная морпорта с мемориальной доской о вступлении А.Чехова на сахалинскую землю в 1890 году.

В таком прикиде меня "опознает" Лизка...

Наша "каторга" ждет гостей...Вы как готовы? А представьте быт каторжан в те зимы...

Лед то подгоняет, то уносит вместе с орудиями лова рыбаков

Тем не менее, надежда вернуть затраченное ещё у рыбаков не пропала

Дальше машиной не проехать...Идем пешком, любуясь по пути красотами.

Помните? Здесь прятались дрозды...

Лизка отметилась лишь следами...

Зато вернулись мои симпатюли белые куропатки...

Таки главный петух в стае

а это, наверное, любимая жена...

Ох, и шустрые... Снег плотный, носятся как с моторчиком...

ну очень-очень милые создания

Тундровые белые куропатки над городом... прям косяками... :0))