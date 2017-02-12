О феврале навзрыд...
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Бориса Пастернак
Воскресение проходит...жаба задавила, что порцию кислорода февральские вьюги у меня отнимают... Махнул на погоду рукой и....
Вот таким снегом с нами прощается февраль...На заднем фоне проходная морпорта с мемориальной доской о вступлении А.Чехова на сахалинскую землю в 1890 году.
В таком прикиде меня "опознает" Лизка...
Наша "каторга" ждет гостей...Вы как готовы? А представьте быт каторжан в те зимы...
Лед то подгоняет, то уносит вместе с орудиями лова рыбаков
Тем не менее, надежда вернуть затраченное ещё у рыбаков не пропала
Дальше машиной не проехать...Идем пешком, любуясь по пути красотами.
Помните? Здесь прятались дрозды...
Лизка отметилась лишь следами...
Зато вернулись мои симпатюли белые куропатки...
Таки главный петух в стае
а это, наверное, любимая жена...
Ох, и шустрые... Снег плотный, носятся как с моторчиком...
ну очень-очень милые создания
Тундровые белые куропатки над городом... прям косяками... :0))
Куропатки... Вот ведь, курица-курицей, а какая благородная осанка! И вся их нежность, обводы и чистота пленяют