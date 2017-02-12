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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
О феврале навзрыд...

О феврале навзрыд...

  Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Бориса Пастернак

 

   Воскресение проходит...жаба задавила, что порцию кислорода февральские вьюги у меня отнимают... Махнул на погоду рукой и....

Вот таким снегом с нами прощается февраль...На заднем фоне проходная морпорта с мемориальной доской о вступлении А.Чехова на сахалинскую землю в 1890 году.

В таком прикиде меня "опознает" Лизка...

Наша "каторга" ждет гостей...Вы как готовы? А представьте быт каторжан в те зимы...

Лед то подгоняет, то уносит вместе с орудиями лова рыбаков

Тем не менее, надежда вернуть затраченное ещё у рыбаков не пропала

Дальше машиной не проехать...Идем пешком, любуясь по пути красотами.

Помните? Здесь прятались дрозды...

Лизка отметилась лишь следами...

Зато вернулись мои симпатюли белые куропатки...

    

Таки главный петух в стае

а это, наверное, любимая жена...

Ох, и шустрые... Снег плотный, носятся как с моторчиком...

ну очень-очень милые создания

Тундровые белые куропатки над городом... прям косяками... :0))

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 16:31 +12
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 16:47
Вот это сугробики у вас! И никакой "чернеющей слякоти"! Это точно про южанский февраль! А ваш чист и благороден!
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+5
LediOven Тула
Написано сегодня, в 17:14
какой снег красивый
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:37
LediOven Тула, Ослепительной белизны...
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+4
НКолчина
Написано сегодня, в 17:38
Красота! Белый снег, БЕЛЫЙ! И я теперь не сомневаюсь, что Вы разговариваете на языке животных и птиц! Таких белых птиц на таком белом снегу просто так не заметишь! А эти куропаточки Вам прям позируют!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:24
Какая чистота, белизна и красотища
просто не наглядеться... Не то, что в Южном... Вроде была метель, вроде не было. Снежок тонким слоем прикрыл грязь и тут же растаял, добавив ее втройне
Б. Пастернак актуален, как никогда...
Куропатки... Вот ведь, курица-курицей, а какая благородная осанка! И вся их нежность, обводы и чистота пленяют
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+5
Online
Алиса Ли Online
Написано сегодня, в 22:07
Завораживает...
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Мне улыбнулся февраль...
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