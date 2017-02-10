Они вершили сахалинскую историю

Можно было и подождать наступления скорых юбилеев, но учитывая "памятливость" властных структур, озабоченных ЖКХ и природными ЧС, хотелось бы, чтобы сахалинцы имели возможность достойно вспомнить о людях вершивших нашу историю и подготовиться к юбилеям. Несомненно, первый из них Александр Трофимович Цапко.

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/RQ9j08zeOUa1eYOOlk0y2g

Почему-то, внимание и споры, конечно, идут о периоде осени 1917 года. Но специалисты не только истории выделяют февраль, как особо выдающееся событие века. И здесь мы впереди всей страны, я считаю. Потому что, Сахалин стал примером подлинного народовластия для всей России. Уже в марте был создан аппарат, действительно, народной власти, представляющий все слои населения. Пусть он просуществовал не так долго, как хотелось сахалинцам, но именно ему мы обязаны относительно спокойной ситуацией на острове. Вспомните трагические события гражданской войны во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Императорской Гавани, Николаевске-на-Амуре....Не говоря о войне в центральных губерниях. И снова мы сталкиваемся с советской историографией , основанной на легендах. Открываем сегодня "народную" энциклопедию:

Александр Трофимович Цапко (1884—1920) — русский связист, революционер-большевик, участник Октябрьской революции в Петрограде, активный участник борьбы за Советскую власть и один из её руководителей на Сахалине.

Насколько это соответствует действительности?

Цапко А.Т. с приятелями связистами

"Формулярный список о службе старшего механика Александра Цапко" показывает, что карьера и благополучие связиста были в его руках. В 28 лет он уже в чине губернского секретаря (а это, на минутку, по армейским меркам подпоручик!) В 29 награжден орденом Св.Станислава третей степени (значит была и четвертая?) В 30 лет памятной медалью "В честь 300-летия Дома Романовых". Оклад достигал 4 тыс. рублей в год.

Маленькое отступление, с 5 класса на долгие годы я был увлечен нумизматикой. Я дико ржал над учебником "Истории России", где было написано "рабочие Петрограда обнищали, получая жалование в 11 рублей"

Тогдашний курс советского рубля к царскому был 1:45, т.е. рабочие при царе получали около 500 сов. рублей. Да у нас в шахтах редко так выходило. Встречал, что на сегодняшние деньги пролетариат получал при царе в среднем около 60 тыс. руб. Значит не обнищание масс толкало к переменам? Извечная российская ситуация по Черномырдину В. "хотели, как лучше..."

Я понимаю, что авторитет провинциального краеведа для многих пользователей сомнителен...поэтому обращусь за поддержкой к нашему доктору ист.наук М.С.Высокову (главный авторитет на Сахалине :0)) (из статьи "Председатель Сахалинского ревкома")

Известие о падении самодержавия в России пришло на Сахалин 2 (14) марта 1917 г. А. Т. Цапко в этот день, круто изменивший его жизнь, исполнилось 33 года. Февральскую революцию он встретил восторженно. Ему казалось, что свержением самодержавия революция в России закончилась, что новая власть будет действовать в интересах трудящихся.

Как политический деятель А. Т. Цапко начал формироваться на Северном Сахалине, и особенности революционного движения на острове в значительной степени оказали влияние на его взгляды. В те годы рабочий класс Северного Сахалина был слаб и численно, и организационно. Общая численность рабочих в российской части острова не превышала 1200 чел. . Среди них было 400 не владевших русским языком китайцев и корейцев, которые не принимали участия в политической жизни острова . Рабочие были разбросаны по мелким угольным рудникам, лесосекам, строительным участкам переселенческого управления, крошечным заводам, механическим и деревообрабатывающим мастерским, многочисленным рыболовным участкам и геологическим партиям. Среди населения Александровска - административного центра Северного Сахалина, численно преобладали ремесленники и торговцы. До марта 1917 г. на острове не было профсоюзов. Не было здесь и местных организаций общероссийских политических партий.

Цапко А. справа

Основная масса населения Северного Сахалина была занята в сельском хозяйстве. Сахалинское крестьянство по сравнению с крестьянами Европейской России было значительно лучше обеспечено землей и скотом. Помещичьего землевладения на острове не было. Вся пригодная для ведения сельского хозяйства земля Северного Сахалина находилась в руках крестьян. Социальное расслоение в сахалинской деревне было крайне незначительным: из 766 крестьянских хозяйств только 50, или 6,5 процента, использовали наемный труд. На весь Северный Сахалин приходилось всего 70 сельскохозяйственных рабочих (1,9 процента сельского населения) . Наиболее многочисленной и влиятельной группой в сахалинской деревне были середняки. Сахалинского середняка, целиком и полностью поглощенного работой в своем хозяйстве, политика не интересовала. Его мало трогали волновавшие всю страну лозунги «Землю — крестьянам!» и «Мир — народам!». Земля у него была, а в действующую армию с Сахалина не брали. В связи с этим на Северном Сахалине могли только догадываться о той социальной напряженности, которая в 1917 г. поставила Россию на край катастрофы.

С первых дней марта 1917 г. А. Т. Цапко окунулся в профсоюзную и политическую деятельность. 6 марта 1917 г. на собрании сахалинских связистов был образован профсоюз почтово-телеграфных служащих (первый профсоюз на острове). Председателем этого профсоюза стал Цапко . Вечером того же дня в Александровском сельском управлении созывается митинг жителей поста Александровского, на котором был избран Сахалинский островной комитет общественной безопасности. Цапко избирается в состав комитета, а затем становится его председателем . В состав комитета в основном вошли представители сахалинской интеллигенции, буржуазии и рабочих.

Радиостанция А.Цапко с японской открытки 1920 года. Над зданием флаг военных связистов

В первый же день своего существования комитет общественной безопасности заслушал доклад военной комиссии о нуждах солдат Сахалинской военной команды и поставил вопрос об отстранении от должности начальника команды полковника Н. М. Будакова. Начальствование над Сахалинской военной командой было передано штабс-капитану Зевакину .

11 марта Сахалинский комитет общественной безопасности принял решение об отстранении от власти вице-губернатора Сахалинской области Ф. Ф. Бунге. «Все обязанности вице-губернатора возложены на председателя комитета, заведующего радиостанцией Александра Трофимовича Цапко», — сообщается в телеграмме Сахалинского комитета комиссару Временного правительства по делам Дальнего Востока .

Патриархальный Александровск. Александр желал ему процветания...

В число задач новообразованного комитета входило не только поддержание общественной безопасности, но и решение продовольственного вопроса. Поэтому в составе комитета- был образован продовольственный отдел. Отдел следил за наличием товаров на складах сахалинских предпринимателей и определял цены на товары первой необходимости. Кроме того, комитет определял размер заработной платы рабочих, занятых на сахалинских предприятиях . В начале апреля 1917 г. комитетом было утверждено решение рабочего бюро поста Александровского о введении восьмичасового рабочего дня . Решая вышеназванные вопросы, комитет вошел в конфликт со значительной частью сахалинских предпринимателей, пострадавших от снижения цен на свои товары, повышения минимальной оплаты труда и введения восьмичасового рабочего дня. С Сахалина в Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и Санкт-Петербург идут многочисленные жалобы. Над головой А. Т. Цапко сгущаются тучи. Его собираются отдать под суд .

В начале мая 1917 г. сахалинские связисты избирают А. Т. Цапко своим делегатом на краевой съезд почтово-телеграфных служащих, проходивший в Хабаровске. Дальневосточные связисты направляют его на II Всероссийский почтово-телеграфный съезд. В связи с отъездом с Сахалина А. Т. Цапко был смещен с поста председателя Сахалинского комитета общественной безопасности .

30 мая 1917 г. А. Т. Цапко приехал в Москву и принял участие в работе почтово-телеграфного съезда . 21 июня он был избран в Центральный Комитет Всероссийского почтово-телеграфного союза . 6 июля А. Т. Цапко переезжает в Петроград, где находился ЦК союза .

О петроградском периоде жизни А. Т. Цапко нам известно очень мало. Прежде всего, не до конца ясна его политическая позиция. В незначительной степени нам поможет проявить этот вопрос хранящаяся в Государственном архиве Российской Федерации анкета делегата II Всероссийского почтово-телеграфного съезда. В этой анкете А. Т. Цапко объявляет себя «принципиально» беспартийным. Вместе с тем одновременно он заявляет, что с 1905 г. сочувствует партии эсеров . Окунувшись в водоворот политических событий, А. Т. Цапко быстро растерял многие иллюзии, которые он испытывал еще весной 1917 г. «Как-то обидно и больно за все, что творится в России, — пишет он в одном из своих писем на Сахалин летом 1917 г. — Все больнее видеть творящуюся везде в России разруху... А тут еще и голод надвигается» .

Октябрьскую революцию А. Т. Цапко принял враждебно. Это отношение было в значительной степени определено позицией ЦК почтово-телеграфного союза, членом которого был А. Т. Цапко. ЦК союза относился к большевикам крайне враждебно. Профсоюз связистов одним из первых примкнул к комитету спасения Родины и революции и руководил так называемым саботажем на предприятиях связи . Вот что вспоминал участник октябрьского вооруженного восстания в Петербурге А. М. Любович о своей встрече с Цапко во время захвата большевиками Петроградского телеграфа: «Здесь я встретил члена ЦК (почтово-телеграфного союза. - М. В.) Цапко, он грубо и резко заявил, что не допустит захватчиков в телеграф, и, как только я вышел из аппаратной..., закрыл двери на ключ. Это меня взорвало; через двор, через комнату рассыльных поднялся я с десятком солдат и, пройдя быстро в аппаратную с другой стороны, поставил охрану у коммутатора, в залах Бодо и Юза. Дежурные всполошились, засуетился Цапко... Начались речи о «захвате», о «нейтральности» телеграфа. Убедившись, что уговоры ни к чему не приведут, я заявил, что контроль будет осуществлен силой» .

Однако большевики довольно быстро убедились, что без содействия почтово-телеграфных служащих и железнодорожников (также не признавших советской власти) они не смогут установить полного контроля над всеми средствами сообщений в России. В связи с этим большевистское руководство было вынуждено временно пойти на компромисс.

15 (28) ноября 1917 г. избранный на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял решение, которое повлекло значительное изменение его состава. В ближайшие дни ВЦИК, состоявший из 108 человек, должен был пополниться 108 делегатами от Чрезвычайного крестьянского съезда, 100 представителями армии и флота, 50 представителями профсоюзов. В числе делегатов от профсоюзов во ВЦИК были включены 5 представителей от почтово-телеграфного союза . Среди тех, кто вошел во ВЦИК от почтово-телеграфного союза, был и А. Т. Цапко. Об этом говорят материалы Государственного архива Российской Федерации и хранящееся в Сахалинском областном краеведческом музее удостоверение за № 337 члена ВЦИК А. Т. Цапко, подписанное председателем ВЦИК Я. М. Свердловым .

Но какое участие принимал А. Т. Цапко в работе ВЦИК? В «Протоколах заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов II созыва» фамилия А Т. Цапко не упоминается ни разу. Она не встречается ни среди выступающих, ни среди просто присутствующих на заседаниях ВЦИК .

Зато фамилия Цапко возникает в документах, связанных с протестами российских связистов против разгона большевиками Всероссийского учредительного собрания. Как и все его коллеги по ЦК почтово-телеграфного союза, А. Т. Цапко был возмущен этим поступком большевиков. Он принимает участие в антибольшевистских митингах. 10 января 1918 г. во время конференции в защиту демократии в помещении Вольного экономического общества А. Т. Цапко был арестован. Как видно из протокола, во время ареста у Цапко были обнаружены «компрометирующие» его материалы. Вероятнее всего, речь шла о материалах в поддержку Учредительного собрания .

Александровск. Сплав леса на фоне радиостанции Цапко А.

В отличие от многих других противников режима Цапко был вскоре (уже 15 января) выпущен на свободу . Однако профсоюзная карьера А. Т. Цапко уже подходила к концу. Не сумев договориться с профсоюзными лидерами, большевики взялись за создание зависимых от них «революционных профсоюзов». Подобная организация была создана и у связистов. Поэтому уже в апреле 1918 г. старый ЦК почтово-телеграфного союза был распущен, и А. Т. Цапко остался не у дел.

В начале мая 1918 г. А. Т. Цапко навсегда покидает Европейскую Россию и едет на Сахалин. Там его ждали любимая женщина, на которой он мечтал жениться, а также работа и товарищи.

А. Т. Цапко возвращался на Северный Сахалин через охваченную гражданской войной страну. Весна и лето 1918 г. - один из самых тяжелых периодов в истории России. 5 апреля 1918 г. высадкой японского десанта во Владивостоке начинается антисоветская интервенция Антанты. По всей стране один за другим вспыхивают антисоветские мятежи. Важную роль в развертывании белого движения сыграл мятеж чехословацкого корпуса. В результате к лету 1918 г. большая часть страны не контролировалась большевистским правительством. Трудно сказать, что именно думал А. Т. Цапко, глядя на то, что творили в стране как большевики, так и их противники. В августе 1918 г. он оценивал происходившие на материке события как «резню» .

Таким образом, для меня Александр Трофимович, во-первых, принципиально беспартийный, во-вторых, патриот, активный защитник интересов всех сахалинцев, гуманист... И... да, он ДОСТОИН доброй памяти земляков. Мы часто беседовали с другим известным историком А.И. Костановым (царство ему Небесное) он был куратором Александровска от ПСО...За что японцы могли расправиться с А. Цапко? И... сошлись на мнении, что его информация, как начальника радиостанции о событиях в Николаевске была чрезвычайно важна оккупантам. И здесь вперед выходит ещё одно качество Александра Трофимовича - мужество. Мы сочли, что японцам не удалось заполучить желаемое.

Я постараюсь упомянуть о многих вершителях истории февраля-марта 1917 года , м.б. с документами, фото...поэтому о Цапко А.Т. ограничусь этим блогом пока.

Не все фигуранты однозначны, но ... люблю справедливость. Например, увековеченный в названии улицы у нас Козьма Кондрашкин (есть и охраняющийся его "дом") правая рука Тряпицына Я. прибыл с единственной целью спалить Александровск, как и Николаевск, оставив японцам пепелище...В отличии от Цапко он ушел в апреле 1920 без боя, прихватив с собой солдатскую казну ...

мемориальная доска на доме появилась в 1958 году