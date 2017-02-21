Нашествие дубоносов в Корсакове

По пути в командировку 23 февраля заскочил к дочери в Корсаков на пару часов. И... вот мой ответ тем, кто "видит на юге только воробьев и ворон" : никогда я не видел ТАКОЕ количество дубоносов в одной стае... Сбился со счета на шестом десятке... Фото сделаны из окна дома на ул. Советской...

Дубоносы птички деловитые и серьезные...Больших компаний не создают у нас. Парочки, а ещё чаще, одиночки....

Таких деревьев вокруг пятиэтажки штук десять и все в попискивающих птахах...

К трапезе дубоносов, естественно, подключились и местные дрозды бурые...

Дочь по телефону говорит, что сегодня дубоносы перекочевали на проталины образовавшиеся на склонах. Как муравьи кишат...

Так что, на юге начался большой весенний пролет...Найдите время, остановитесь, порадуйтесь за пернатых...