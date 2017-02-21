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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Нашествие дубоносов в Корсакове

Нашествие дубоносов в Корсакове

  По пути в командировку 23 февраля заскочил к дочери в Корсаков на пару часов. И... вот мой ответ тем, кто "видит на юге только воробьев и ворон" : никогда я не видел ТАКОЕ количество дубоносов в одной стае... Сбился со счета на шестом десятке... Фото сделаны из окна дома на ул. Советской...

Дубоносы птички деловитые и серьезные...Больших компаний не создают у нас. Парочки, а ещё чаще, одиночки.... 

Таких деревьев вокруг пятиэтажки штук десять и все в попискивающих птахах...

К трапезе дубоносов, естественно, подключились и местные дрозды бурые...

Дочь по телефону говорит, что сегодня дубоносы перекочевали на проталины образовавшиеся на склонах. Как муравьи кишат...

Так что, на юге начался большой весенний пролет...Найдите время, остановитесь, порадуйтесь за пернатых...

Автор: Григорий Смекалов, 26 февраля, в 17:03 +15
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Комментарии
KsuKsu
Написано 26 февраля, в 17:11
Они так смешно косточками трещат когда едят ....
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+6
VLадимир
Написано 26 февраля, в 17:12
Блин как саранча налетают на рябину и все ягоды съедают.
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+5
lvista
Написано вчера, в 23:18
У нас под окнами их тоже полно! Спасибо Вам и Вашим блогам! А то бы тоже одних воробьев наблюдали
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+3
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