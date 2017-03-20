блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Весна с французским прононсом...

Весна с французским прононсом...

   Предметом номер один при ностальжи александровцев и, хотя бы единожды побывавших у нас, гостей города являются, конечно, скалы Три брата -кекуры символ не только нашего побережья. В долгие зимние месяцы путь к скалам сильно переметает снегом, да и море подо льдом не оттеняет красоту могучих скал. Но у нас на дворе весна и хочется побыстрей увидеть Три брата во всей красе. Сегодня направляемся на мыс Жонкиер (отсюда французский прононс).

Утро началось замечательно.У соседа профессионального охотника появилась сибирская лаечка Альма. Будущая гроза соболей. Мама её в легкую ходила и на соболей, и на медведей. Но, к сожалению, её не стало, когда Альме было всего неделю. Вскормлена людьми с бутылочки, отсюда радость космическая от общения с человеком. Пообнимались, и влюбленные друг в друга отправились по своим делам...

По пути на море приветствуем местных дроздов...

С удовлетворением отмечаем, что число буйных рыбаков среди александровцев не уменьшилось...

Была у меня ещё цель..Вода открытая, должны появиться тихоокеанские чайки из местной колонии, И правда...весна повернула к лету серьезно.

Они выводят птенцов прямо на скалах Три брата.

Во всех нарядах вы братушки хороши...

Аммониты мыса Жонкиер притягательны гостям и хозяевам...

Несмотя на приход весны, северный вход в каторжанский тоннель ещё вполне напоминает о зиме...

Маяк имени французского родственника адмирала Лаперуза , вопреки всему, показывает чудеса стойкости... А ведь ему в этом году исполняется 120 лет.

Вобщем, зиме обратной дороги нет, а у людей французское имя будет с этих пор на слуху чаще :0))

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 16:04 +9
Еще в этом блоге
Сезон закатов начался
Все птицы о любви весной поют...
Добро пожаловать на родину...
Лизкино дефиле, или Меняем наряды...
Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 16:19 Отредактированно сегодня, в 16:20
Ах три брата, как хотелось встретиться с этими парнями зимой, увы, свиданка не состоялась...... Но надеюсь летом увидимся
Ответить
+4
евгений
Написано сегодня, в 16:48
Красотища!!!
Ответить
+4
Veronika1211
Написано сегодня, в 17:56
Фантастически красивые фотографии!
Ответить
+2
НКолчина
Написано сегодня, в 18:23
Мне кажется, что Три Брата в зимнем убранстве видят только местные жители! И то не все
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сезон закатов начался
Сезон закатов начался
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru