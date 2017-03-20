Весна с французским прононсом...

Предметом номер один при ностальжи александровцев и, хотя бы единожды побывавших у нас, гостей города являются, конечно, скалы Три брата -кекуры символ не только нашего побережья. В долгие зимние месяцы путь к скалам сильно переметает снегом, да и море подо льдом не оттеняет красоту могучих скал. Но у нас на дворе весна и хочется побыстрей увидеть Три брата во всей красе. Сегодня направляемся на мыс Жонкиер (отсюда французский прононс).

Утро началось замечательно.У соседа профессионального охотника появилась сибирская лаечка Альма. Будущая гроза соболей. Мама её в легкую ходила и на соболей, и на медведей. Но, к сожалению, её не стало, когда Альме было всего неделю. Вскормлена людьми с бутылочки, отсюда радость космическая от общения с человеком. Пообнимались, и влюбленные друг в друга отправились по своим делам...

По пути на море приветствуем местных дроздов...

С удовлетворением отмечаем, что число буйных рыбаков среди александровцев не уменьшилось...

Была у меня ещё цель..Вода открытая, должны появиться тихоокеанские чайки из местной колонии, И правда...весна повернула к лету серьезно.

Они выводят птенцов прямо на скалах Три брата.

Во всех нарядах вы братушки хороши...

Аммониты мыса Жонкиер притягательны гостям и хозяевам...

Несмотя на приход весны, северный вход в каторжанский тоннель ещё вполне напоминает о зиме...

Маяк имени французского родственника адмирала Лаперуза , вопреки всему, показывает чудеса стойкости... А ведь ему в этом году исполняется 120 лет.

Вобщем, зиме обратной дороги нет, а у людей французское имя будет с этих пор на слуху чаще :0))