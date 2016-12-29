Лисовин

Не знаю, как Вам, а мне очень любопытно было взглянуть на лисовина поближе... Это моя сегодняшняя цель...

По дороге вспомнилось, что в эти дни праздник скромных метеорологов... Мы даже не задумываемся отправляясь на охоту, рыбалку, отдых, путешествие получая просто так прогнозы этих людей на погоду...

Первая метеостанция на Сахалине была организована 6 января 1881 г. в посту Александровском. Первые метеорологические наблюдения проводил доктор П.Супруненко. Чехов рассказывал о Супруненко следующее: "В Корсаковке есть дом, который своими размерами, красною крышей и уютным садом напоминают помещичью усадьбу средней руки. Хозяин этого дома — заведующий медицинской частью доктор П.И. Супруненко. При доме находится метеорологическая станция. Станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге".

не забудьте поздравить знакомых метеорологов...

Лисовина обнаружить для меня было не проблема...

он мышковал в том месте, где я его оставил прошлый раз...

в свете утреннего солнца он выглядел уже не таким смуглявым...Хотя огневкой тоже назвать трудно...

мне даже пришло на ум, что это мог быть Вук - сын Лизки...

вполне упитанный и мощный лисовин...

сегодня слышал выстрел в черте города.... я понимаю охотников, но мозги включать надо...Курятников становится меньше, а мышей всё больше...Лисы хоть контролируют вокруг города тему...

Для большей уверенности, надо бы их увидеть с Лизкой...