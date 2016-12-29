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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Лисовин

Лисовин

 

 

  Не знаю, как Вам, а мне очень любопытно было взглянуть на лисовина поближе... Это моя сегодняшняя цель...

   По дороге вспомнилось, что в эти дни праздник скромных метеорологов... Мы даже не задумываемся отправляясь на охоту, рыбалку, отдых, путешествие получая просто так прогнозы этих людей на погоду...

Первая метеостанция на Сахалине была организована 6 января 1881 г. в посту Александровском. Первые метеорологические наблюдения проводил доктор П.Супруненко. Чехов рассказывал о Супруненко следующее: "В Корсаковке есть дом, который своими размерами, красною крышей и уютным садом напоминают помещичью усадьбу средней руки. Хозяин этого дома — заведующий медицинской частью доктор П.И. Супруненко. При доме находится метеорологическая станция. Станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге".

не забудьте поздравить знакомых метеорологов...

Лисовина обнаружить для меня было не проблема...

он мышковал в том месте, где я его оставил прошлый раз...

в свете утреннего солнца он выглядел уже не таким смуглявым...Хотя огневкой тоже назвать трудно...

мне даже пришло на ум, что это мог быть Вук - сын Лизки...

вполне упитанный и мощный лисовин...

сегодня слышал выстрел в черте города.... я понимаю охотников, но мозги включать надо...Курятников становится меньше, а мышей всё больше...Лисы хоть контролируют вокруг города тему...

Для большей уверенности, надо бы их увидеть с Лизкой...

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:19 +16
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Комментарии
Online
LediOven Тула Online
Написано вчера, в 15:42
как же хорошо то
читаю с большим удовольствием, интересно
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+5
max7676
Написано вчера, в 15:47
Красавец конечно , что тут говорить . Да , порадовала ещё фотография стебелька травы с инеем .
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+8
НКолчина
Написано вчера, в 17:00
Какой шикарный лис!
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 17:00
Какой белый снег!
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+4
Online
Ostrov15 Online
Написано вчера, в 19:28
Григорий Николаевич, мой знакомый метеоролог очень удивился поздравлению и сказал, что они отмечают свой праздник 23 марта - Всемирный день метеорологии и День гидрометслужбы России.
Но зато поболтали и поздравили друг друга со всеми прошедшими и будущими праздниками
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:41
Ostrov15, я пояснил, что праздник имеет отношение к сахалинским метеорологам.... Первая метеостанция в Александровске равно рождению всей островной службы...в остальном ребята слишком заняты, чтобы праздновать...
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+6
Online
Ostrov15 Online
Написано вчера, в 19:45
Григорий Смекалов,
Понятно, Огоньковская метеостанция, видно тоже заработалась. Объясню при встрече.
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:47
Ostrov15, в прошлом году ОФИЦИАЛЬНО справляли 135 лет...солидно таки...Мало учреждений области похвастают таким долголетием...
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+5
Еще 1 комментарий
Veronika1211
Написано вчера, в 20:44 Отредактированно вчера, в 20:44
Григорий, спасибо за блог. Какие прекрасные фотографии! А лис просто невероятно красив!!!
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+2
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