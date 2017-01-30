У библиотеки...

Как у Михаила Евдокимова: если мужики с вениками в баню, то в деревне суббота...Так и у меня, если с фотокамерой в поля...значит суббота на дворе:0)) На выходе из дома порадовали снегурки... уже и у меня в садике гостят.

Задача подышать свежим воздухом (почистить легкие за неделю)была выполнена полностью.

Рыбаки, в основной массе, утолили первые желания зимней рыбы... Взяли перерыв. В марте у нас самая навага...

С Лизкой тоже планы сегодня не срослись... Это её бойфренд...Трусоват, близко не подходит.

А Лизка, скорее всего, занята устройством норы. Боюсь спугнуть. Хочу, чтобы остановилась в прошлогоднем тереме. Ей ходить беременной лисятками почти два месяца. В мае посмотрим :0))

Но, чтобы суббота не прошла без толку, решил таки сделать портреты наших редких пернатых в качестве. Для своего альбома. А где они сегодня могут быть я то знаю. Видимо, не случайно, они выбрали место моей работы - библиотеку.

У нас сегодня на подиуме : снегири уссурийские

Щуры обыкновенные

Дрозды бурые... Ох и бурЫе, в одиночку гоняют стайку щуров (как местные)...

Потомок птеродактиля...

А Вы не посмотрите мне горлышко, что-то першит...

В целом ребята дружные и сытые... Что не может не радовать. И ещё сотня замечательных портретов. Слегка опечалил пацан лет десяти: подошел, спросил, что снимаете...Я начал объяснять эксклюзив...Через минуту пацан говорит да это воробьи...поднял ледышку и бросил в птиц со словами "нате жрите..." Реалии...Я тут недавно только узнал, что в обычных школах есть коррекционные классы...Со всем вытекающим...Какое сравнение с советским?