У библиотеки...
Как у Михаила Евдокимова: если мужики с вениками в баню, то в деревне суббота...Так и у меня, если с фотокамерой в поля...значит суббота на дворе:0)) На выходе из дома порадовали снегурки... уже и у меня в садике гостят.
Задача подышать свежим воздухом (почистить легкие за неделю)была выполнена полностью.
Рыбаки, в основной массе, утолили первые желания зимней рыбы... Взяли перерыв. В марте у нас самая навага...
С Лизкой тоже планы сегодня не срослись... Это её бойфренд...Трусоват, близко не подходит.
А Лизка, скорее всего, занята устройством норы. Боюсь спугнуть. Хочу, чтобы остановилась в прошлогоднем тереме. Ей ходить беременной лисятками почти два месяца. В мае посмотрим :0))
Но, чтобы суббота не прошла без толку, решил таки сделать портреты наших редких пернатых в качестве. Для своего альбома. А где они сегодня могут быть я то знаю. Видимо, не случайно, они выбрали место моей работы - библиотеку.
У нас сегодня на подиуме : снегири уссурийские
Щуры обыкновенные
Дрозды бурые... Ох и бурЫе, в одиночку гоняют стайку щуров (как местные)...
Потомок птеродактиля...
А Вы не посмотрите мне горлышко, что-то першит...
В целом ребята дружные и сытые... Что не может не радовать. И ещё сотня замечательных портретов. Слегка опечалил пацан лет десяти: подошел, спросил, что снимаете...Я начал объяснять эксклюзив...Через минуту пацан говорит да это воробьи...поднял ледышку и бросил в птиц со словами "нате жрите..." Реалии...Я тут недавно только узнал, что в обычных школах есть коррекционные классы...Со всем вытекающим...Какое сравнение с советским?
А насчет коррекционных классов...нет таких. Все дети учатся вперемешку.
Но с разными программами в одном классе...