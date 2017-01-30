блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
У библиотеки...

У библиотеки...

 Как у Михаила Евдокимова: если мужики с вениками в баню, то в деревне суббота...Так и у меня, если с фотокамерой в поля...значит суббота на дворе:0)) На выходе из дома порадовали снегурки... уже и у меня в садике гостят.

Задача подышать свежим воздухом  (почистить легкие за неделю)была выполнена полностью.

Рыбаки, в основной массе, утолили первые желания зимней рыбы... Взяли перерыв. В марте у нас самая навага...

С Лизкой тоже планы сегодня не срослись... Это её бойфренд...Трусоват, близко не подходит.

А Лизка, скорее всего, занята устройством норы. Боюсь спугнуть. Хочу, чтобы остановилась в прошлогоднем тереме. Ей ходить беременной лисятками почти два месяца. В мае посмотрим :0))

Но, чтобы суббота не прошла без толку, решил таки сделать портреты наших редких пернатых в качестве. Для своего альбома. А где они сегодня могут быть я то знаю. Видимо, не случайно, они выбрали место моей работы - библиотеку.

У нас сегодня на подиуме : снегири уссурийские

Щуры обыкновенные

Дрозды бурые... Ох и бурЫе, в одиночку гоняют стайку щуров (как местные)...

                       

                    

                    

Потомок птеродактиля...

А Вы не посмотрите мне горлышко, что-то першит...

В целом ребята дружные и сытые... Что не может не радовать. И ещё сотня замечательных портретов. Слегка опечалил пацан лет десяти: подошел, спросил, что снимаете...Я начал объяснять эксклюзив...Через минуту пацан говорит да это воробьи...поднял ледышку и бросил в птиц со словами "нате жрите..." Реалии...Я тут недавно  только узнал, что в обычных школах есть коррекционные классы...Со всем вытекающим...Какое сравнение с советским?

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:52 +9
Еще в этом блоге
Щуры-2
Щур меня...
Снегири — герои, погляди...
День рождения А.П. Чехова в Александровске
Комментарии
Veronika1211
Написано вчера, в 17:09
Григорий, спасибо за прекрасный блог и умопомрачительные фотографии! Особенно понравился дрозд - такой милашка, прямо глаз невозможно оторвать!
Ответить
+5
багз-банни
Написано вчера, в 17:26
Ответить
+5
lvista
Написано вчера, в 19:25
Ой, какая красота!!! Фото бесподобные!!!!!! Можно любоваться и любоваться!
А насчет коррекционных классов...нет таких. Все дети учатся вперемешку.
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:27
lvista, что ужОс как для одних, так и других (не меньше)
Ответить
+2
lvista
Написано вчера, в 19:40
Григорий Смекалов, согласна на 120%.
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:47
lvista, одно дело с ограниченными физическими способностями... совместная учеба одних подтягивает и готовит к жизни в обществе, других делает добрее и отзывчивыми к проблемам не похожих...
Но с разными программами в одном классе...
Ответить
+1
max7676
Написано вчера, в 19:42
Просто супер ...
Ответить
+3
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 19:43 Отредактированно вчера, в 19:44
Простите я не поняла, где вы нашли снигирей? Такие красавцы! Я думала они обитают только в сибири.
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:48
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, у меня на работе и дома...
Ответить
+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 20:20
Григорий Смекалов, ээээм А где ваш дом?)))
Ответить
0
Еще 1 комментарий
НКолчина
Написано вчера, в 21:01
...какое небо голубое! Вы такой счастливый человек - вышли из дома, дошли до работы, прогулялись в выходной день - вокруг такая красота! Разнообразие птиц нереальное!
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 21:02 Отредактированно вчера, в 21:06
НКолчина, да, сам хожу от этого опьяневший
Вы же знаете чистый кислород вреден человеку...
Ответить
+2
НКолчина
Написано вчера, в 22:03
Григорий Смекалов, уж лучше чистый кислород, чем грязный снег и вонь машин
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Щуры-2
Щуры-2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru