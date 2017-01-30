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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Щуры-2

Щуры-2

 

  Говорят, получить полное удовольствие в первую встречу невозможно... НО для этого существует вторая...:0)) Тем более, что птички ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ. И я таки познакомился поближе и... Please let me introduce

Родина щуров – хвойные леса на территории Скандинавии, Чукотки, Сахалина, а также Аляски и Лабрадора. В этих краях наблюдается наибольшее скопление птиц. В средней полосе России их можно встретить в осенне-зимний период. Массовый прилет происходит нерегулярно и зависит от количества корма на родине. 

                     

Щуры относятся к истинно растительноядным птицам, питаясь семенами хвойных и различными ягодами. В период размножения держатся отдельными парами, а в другое время кочуют небольшими стайками.

Они такие же общительные, добродушные и настолько доверчивые, что позволяют человеку подойти совсем близко, на расстояние вытянутой руки. Селятся в наших краях щуры там, где есть яблони и рябины, а также хвойные деревья. Особым лакомством для них являются плоды можжевельника. Но основным кормом служат плоды рябины, которые и позволяют поддерживать такую красивую малиновую окраску

                       

Клюв у щуров короткий и толстый. У самцов голова, спина и грудь малиновые, брюшко серое, крылья и хвост черновато-бурые, на плечах две белые полоски. Такая великолепная окраска делает птиц очень привлекательными. Самки и молодые менее ярки, у них малиновый цвет заменен желто-оранжевым с буроватым налетом. Таким образом, в нашем случае мы имеем дело с молодыми птицами...

Эти певчие птицы имеют удивительно красивый, чистый голос, напоминающий звуки флейты. Поет только самец, причем в межсезонье песня звучит намного громче. 

А Вы попробуйте есть вниз головой...:0))

Не в моих правилах, советовать лишать свободы птиц, но...В домашних условиях проявляется уникальное свойство щуров быстро становиться ручными. Даже пойманные взрослыми, буквально через несколько дней щуры берут корм прямо из рук. Флегматичное поведение и какая-то добрая, надежная внешность делают этих птиц очень привлекательными. Птицы, содержащиеся без клеток, становятся полноправными членами вашей семьи - они подлетают к обеденному столу, и пользуясь вашим расположением, пробуют все, что им доступно. Это очень контактные (как, впрочем, все поистине ручные птицы) питомцы. Они могут доставить много радости, но при неправильном кормлении не живут долго.

                   

                     

 

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 18:56 +7
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Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 19:05
Вниз головой -просто высший пилотаж
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+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:09
Какие забавки!!! И как у них так получается есть головой вниз?)))
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:10
Балтийская Килька, попробуйте...Человек не знает своих возможностей
вот водку вниз головой ...чревато последствиями...
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+5
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:11
Григорий Смекалов, Интересный Вы такой))как я попробую?)) я на дерево не заберусь)) Да и не видела что-то у нас остатков рябины на деревцах)))
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+4
KsuKsu
Написано вчера, в 19:12
Григорий Смекалов, да её и в нормальном положении не каждый осилит
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 20:53
Вот это фото!!! Здоровские! Эмоции зашкаливают! Как всегда, СПАСИБО, что делитесь с нами такой красотой!
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+1
Зайчег
Написано вчера, в 21:16
Отличные фото!Интересные...
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+2
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