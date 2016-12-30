День рождения создателя самбо
5-7 января 2017 года в на родине основателя самбо прошло IX Открытое Первенство городского округа "Александровск-Сахалинский район" среди юношей и девушек по самбо. Как бы сказать без пафоса... для меня (как и многих александровцев) это и вправду большой праздник...6 января день рождения создателя самбо александровца Василия Ощепкова. Канун Рождества Христова самого значимого праздника православных (на минутку Василий ученик равноапостольного Николая Японского и сам выпускник Токийской духовной семинарии). Это зимние каникулы учащихся и есть время на занятие самбо... И... это хоть и традиционный (уже 9-й), но первый чисто городской праздник на родине создателя борьбы. А александровцы - люди гостеприимные.
В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена. Команды Южно-Сахалинска, Кадетской школы, Долинска, Поронайска, Тымовского и г. Александровска-Сахалинского разыграли 17 комплектов наград.
в зале царила обстановка дружеская и праздничная...все давно знакомы...
присутствовал и "резерв" будущих чемпионов самбо...
уже после (с досадой) узнал, что в городе в это время работала съемочная группа АСТВ...??? Видимо, есть новости по важнее...
На следующем юбилейном первенстве , полагаю, яблоку негде будет упасть...
земляки это моя гордость... хорошо то как...когда такие ребятки воспитанные, сильные и ловкие...а главное добрые "визитная карточка" родного города
самбо учит терпеть боль...
выходить из любых ситуаций с честью...
скрывать горечь поражений...
радоваться победам...
эмоции, эмоции...
спорный момент...повторит техника...
дома и стены помогают... неоднократный чемпион области Ярослав показывает чемпионский бросок...
а это уже старший брат Сергей(хороший пример младшему) побеждает излюбленным болевым приемом...
вот и скажите, что через полчаса они сойдутся в "кровавой" схватке (боевое самбо)?
я уже вижу хозяйку, "встречающую запоздавшего мужа"...
Запомните абсолютную чемпионку области (и среди девушек, и женщин) по самбо Юлю Юдину. Ей и сегодня не было равных ни по спортивному, ни по боевому самбо...
Мужчинами не рождаются ... ими становятся
Очень досталось в эти дни Саше Татаренкову...Это не освобождает от помощи и участия в судьбе других поединков...
радует традиционный интерес прекрасной половины...
никто не ожидал, что столько участников заявятся на боевое самбо....
и это не ребята "со двора"...я знаю многих это наша надежда на будущее и ...(комплимент Кадетской школе г. Южно-Сахалинска)
мгновения праздника...
а где Вы видели участниц боев боевого самбо в районах?
поражение тоже урок, а за уроки надо благодарить...
и после таких травм и нокдаунов... есть характер подниматься и ... идти в схватки...
кто не узнал красавицу... наша Юля (маникюр не мешает)
смотрю на некоторые "видео" толпы девушек, избивающих беззащитную в школе....вы на наших ещё не нарвались...
Наши александровские детки не подвели в домашнем первенстве...В спортивном самбо, в весе до 27 кг золото- Талов Илья, бронза - Долгоруков Дмитрий, до 31 кг золото - Шведчиков Никита, серебро - Долгоруков Дмитрий, до 35 кг - золото Солонгин Ярослав, до 38 кг - золото Раскин Данил, серебро - Солонгин Ярослав, до 30 кг золото- Сологубов Владимир, бронза - Крагин Степан; до 42 кг - бронза Сетяев Владислав, до 65 бронза - Иващенко Виктор, до 55 кг золото - Юдина Юлия, до 57 золото - Солонгин Сергей; до 63 кг - золото Солонгин Сергей; +68 золото - Татаренков Александр. В боевом самбо в весе до 57 золото - Солонгин Сергей, +65 бронза - Татаренков Александр. Отдельным призом "За волю к победе" награжден Раскин Данил, "За лучшую технику" Сологубов Владимир. Также судейской коллегией отмечен Солонгин Сергей, победивший в трех весовых категориях, завершивший все схватки досрочно.
И, без вариантов, победительница в боевом самбо Юля Юдина.
И это только александровцы...Город, скорее, жив...
Теперь самое время вспомнить, что наступило Рождество Христово! Гости города до дома будут со сладостями вспоминать гостеприимство земляков создателя прекрасной борьбы самбо...
Я как давний поклонник самбо радуюсь этом возрождению самбо, и именно на Сахалине!
Считаю, что непомерно раздутые понятия о восточных единоборствах далеки от реалий самбо.
Самбо - круче в разы!
Надеюсь, что ещё больше пацанов, и девчонок придет в секции!
Это систематизация и освоение лучшего из мировых практик. Ну, если еще знать, что кроме спортивного самбо, есть боевое, над чем и работал Ощепков.
Семикратный чемпион мира по САМБО (сознательно упускаю Европы и России, отдельных мировых Кубков, - не хватит страницы на титулы);
Лучший самбист мира (2006);
Обладатель премии Международной Федерации САМБО (ФИАС) «За благородство и мужество»;
Лауреат Национальной премии «Золотой пояс» (2009);
Это за какие такие деньги такой спортсмен два года подряд приезжал на мастер-классы к ребятам далёкого острова? Прошло всего три года... и в этом блоге Вы можете видеть возмужавших за это время чемпионов области, победителей международных турниров, настоящих мужчин....