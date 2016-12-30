День рождения создателя самбо

5-7 января 2017 года в на родине основателя самбо прошло IX Открытое Первенство городского округа "Александровск-Сахалинский район" среди юношей и девушек по самбо. Как бы сказать без пафоса... для меня (как и многих александровцев) это и вправду большой праздник...6 января день рождения создателя самбо александровца Василия Ощепкова. Канун Рождества Христова самого значимого праздника православных (на минутку Василий ученик равноапостольного Николая Японского и сам выпускник Токийской духовной семинарии). Это зимние каникулы учащихся и есть время на занятие самбо... И... это хоть и традиционный (уже 9-й), но первый чисто городской праздник на родине создателя борьбы. А александровцы - люди гостеприимные.

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена. Команды Южно-Сахалинска, Кадетской школы, Долинска, Поронайска, Тымовского и г. Александровска-Сахалинского разыграли 17 комплектов наград.

в зале царила обстановка дружеская и праздничная...все давно знакомы...

присутствовал и "резерв" будущих чемпионов самбо...

уже после (с досадой) узнал, что в городе в это время работала съемочная группа АСТВ...??? Видимо, есть новости по важнее...

На следующем юбилейном первенстве , полагаю, яблоку негде будет упасть...

земляки это моя гордость... хорошо то как...когда такие ребятки воспитанные, сильные и ловкие...а главное добрые "визитная карточка" родного города

самбо учит терпеть боль...

выходить из любых ситуаций с честью...

скрывать горечь поражений...

радоваться победам...

эмоции, эмоции...

спорный момент...повторит техника...

дома и стены помогают... неоднократный чемпион области Ярослав показывает чемпионский бросок...

а это уже старший брат Сергей(хороший пример младшему) побеждает излюбленным болевым приемом...

вот и скажите, что через полчаса они сойдутся в "кровавой" схватке (боевое самбо)?

я уже вижу хозяйку, "встречающую запоздавшего мужа"...

Запомните абсолютную чемпионку области (и среди девушек, и женщин) по самбо Юлю Юдину. Ей и сегодня не было равных ни по спортивному, ни по боевому самбо...

Мужчинами не рождаются ... ими становятся

Очень досталось в эти дни Саше Татаренкову...Это не освобождает от помощи и участия в судьбе других поединков...

радует традиционный интерес прекрасной половины...

никто не ожидал, что столько участников заявятся на боевое самбо....

и это не ребята "со двора"...я знаю многих это наша надежда на будущее и ...(комплимент Кадетской школе г. Южно-Сахалинска)

мгновения праздника...

а где Вы видели участниц боев боевого самбо в районах?

поражение тоже урок, а за уроки надо благодарить...

и после таких травм и нокдаунов... есть характер подниматься и ... идти в схватки...

кто не узнал красавицу... наша Юля (маникюр не мешает)

смотрю на некоторые "видео" толпы девушек, избивающих беззащитную в школе....вы на наших ещё не нарвались...

Наши александровские детки не подвели в домашнем первенстве...В спортивном самбо, в весе до 27 кг золото- Талов Илья, бронза - Долгоруков Дмитрий, до 31 кг золото - Шведчиков Никита, серебро - Долгоруков Дмитрий, до 35 кг - золото Солонгин Ярослав, до 38 кг - золото Раскин Данил, серебро - Солонгин Ярослав, до 30 кг золото- Сологубов Владимир, бронза - Крагин Степан; до 42 кг - бронза Сетяев Владислав, до 65 бронза - Иващенко Виктор, до 55 кг золото - Юдина Юлия, до 57 золото - Солонгин Сергей; до 63 кг - золото Солонгин Сергей; +68 золото - Татаренков Александр. В боевом самбо в весе до 57 золото - Солонгин Сергей, +65 бронза - Татаренков Александр. Отдельным призом "За волю к победе" награжден Раскин Данил, "За лучшую технику" Сологубов Владимир. Также судейской коллегией отмечен Солонгин Сергей, победивший в трех весовых категориях, завершивший все схватки досрочно.

И, без вариантов, победительница в боевом самбо Юля Юдина.

И это только александровцы...Город, скорее, жив...

Теперь самое время вспомнить, что наступило Рождество Христово! Гости города до дома будут со сладостями вспоминать гостеприимство земляков создателя прекрасной борьбы самбо...