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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Охота, когда ей охота...

Охота, когда ей охота...

Вот и окончились новогодние праздники. Жизнь продолжается и...пора навестить Лизавету. Девушка в эти дни роскошная...надо о себе напомнить...

       

Мне кажется Лизка меня признала...Во-первых, изящные женские следы, во-вторых, её окрас светлее лиса, в-третьих, лис трусоват и убегает лишь завидит меня... Лизка в этот раз позволила полюбоваться её охотой...

Приемов в охоте у Лизки множество...самый обычный сидеть в засаде... мышки сами вылезут...

преследование по свежим следам... а если куропаточка ...пир горой...

Нюх , конечно, исключительный... и лапы сильные...В запарке и земли  с центнер выроет в погоне за мышкой...

У хорошего охотника терпение на первом месте...

и....атака... безжалостная и результативная...

аки птица хищная пикирует на мышь...

как видите, упитанная роскошная девушка готова к продолжению рода лисьего.... Эх, начинается "свадебный переполох".... Будет весело...

Озабоченным поимками Лизки, публикую эти строки:

Мне очень жаль того,
Кто был затравлен!
Я сожалею о его судьбе....
Но как мне жаль того, кто это сделал!
Должно быть, это по своей злобе…
А что потом?
Потом бывает суд,
Где нас уже с рождения ждут…
А там оценят по заслугам-
Кто в этой жизни попирал других,
Там будет загнан сам и сам поруган!
 
Пивоваров Анатолий

Какое-то дежа вю: смотрю на Лизку, вижу Блэки... Надо срочно повидаться...

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 14:30 +18
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 14:37
Спасибо! Отличные фото! Лизка - красотка!
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+8
евгений
Написано вчера, в 14:47
Хватает же у тебя терпения.
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+8
KsuKsu
Написано вчера, в 15:54
в прыжке просто атас!!!!!!!!!!

у меня мама на северной метеостанции работает, она их прям с окна подкармливает- с рук, рыбкой. приходят уже даже не стесняются
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+7
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:13
KsuKsu, там два снимка "в полете"... ракурс не очень... но ...будем стараться
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+7
KsuKsu
Написано вчера, в 16:44
Григорий Смекалов, трудно достигнуть качества когда она специально не позирует, да еще и далеко находится.... Для меня сам факт увидеть зверушку в природе ,да еще зафотить это вообще радость.
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+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 18:10 Отредактированно вчера, в 18:10
KsuKsu, а сколько удовольствия остается за кадром... всё не снимешь...
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+5
Еще 3 комментария
Annamaliya
Написано вчера, в 16:36
Классная такая!!!
летучка
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+5
багз-банни
Написано вчера, в 18:08
Мы уже соскучились по Лизке!
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:14
Красотка!
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 19:27
Тоже посмотрела на Лизку в прыжке и про вашу рыжуху Блэки вспомнила
красотки такие
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+6
Veronika1211
Написано вчера, в 20:00
Григорий, спасибо за блог. Получила море позитива, любуясь красавицей Лизаветой!
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+1
ateriya
Написано вчера, в 22:02
какая же красавица! мечта не только лисовина но и охотника промысловика. спасибо за шикарные фото. дай лисий бог жить лизавете долго и счастливо.
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 01:06
Захожу в блог вновь и вновь - невозможно оторваться от такой неземной, волшебной, сказочной красоты!
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+1
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