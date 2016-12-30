Охота, когда ей охота...

Вот и окончились новогодние праздники. Жизнь продолжается и...пора навестить Лизавету. Девушка в эти дни роскошная...надо о себе напомнить...

Мне кажется Лизка меня признала...Во-первых, изящные женские следы, во-вторых, её окрас светлее лиса, в-третьих, лис трусоват и убегает лишь завидит меня... Лизка в этот раз позволила полюбоваться её охотой...

Приемов в охоте у Лизки множество...самый обычный сидеть в засаде... мышки сами вылезут...

преследование по свежим следам... а если куропаточка ...пир горой...

Нюх , конечно, исключительный... и лапы сильные...В запарке и земли с центнер выроет в погоне за мышкой...

У хорошего охотника терпение на первом месте...

и....атака... безжалостная и результативная...

аки птица хищная пикирует на мышь...

как видите, упитанная роскошная девушка готова к продолжению рода лисьего.... Эх, начинается "свадебный переполох".... Будет весело...

Озабоченным поимками Лизки, публикую эти строки:

Мне очень жаль того,

Кто был затравлен!

Я сожалею о его судьбе....

Но как мне жаль того, кто это сделал!

Должно быть, это по своей злобе…

А что потом?

Потом бывает суд,

Где нас уже с рождения ждут…

А там оценят по заслугам-

Кто в этой жизни попирал других,

Там будет загнан сам и сам поруган!

Пивоваров Анатолий

Какое-то дежа вю: смотрю на Лизку, вижу Блэки... Надо срочно повидаться...