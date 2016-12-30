Охота, когда ей охота...
Вот и окончились новогодние праздники. Жизнь продолжается и...пора навестить Лизавету. Девушка в эти дни роскошная...надо о себе напомнить...
Мне кажется Лизка меня признала...Во-первых, изящные женские следы, во-вторых, её окрас светлее лиса, в-третьих, лис трусоват и убегает лишь завидит меня... Лизка в этот раз позволила полюбоваться её охотой...
Приемов в охоте у Лизки множество...самый обычный сидеть в засаде... мышки сами вылезут...
преследование по свежим следам... а если куропаточка ...пир горой...
Нюх , конечно, исключительный... и лапы сильные...В запарке и земли с центнер выроет в погоне за мышкой...
У хорошего охотника терпение на первом месте...
и....атака... безжалостная и результативная...
аки птица хищная пикирует на мышь...
как видите, упитанная роскошная девушка готова к продолжению рода лисьего.... Эх, начинается "свадебный переполох".... Будет весело...
Озабоченным поимками Лизки, публикую эти строки:
Пивоваров Анатолий
Какое-то дежа вю: смотрю на Лизку, вижу Блэки... Надо срочно повидаться...
у меня мама на северной метеостанции работает, она их прям с окна подкармливает- с рук, рыбкой. приходят уже даже не стесняются