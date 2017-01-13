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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Победа над Японией

Победа над Японией

  В силу моего сегодняшнего рода занятий (библиотечное краеведение) и не только... сделаю маленькую попытку презентации очередного издания для сахалинцев.

Хотя авторы идеи и её воплотители сибиряки. В истории давно и прочно укоренилось мнение, что сибирские полки спасли положение армии под Москвой и в целом на западном фронте той Великой войны. Однако, только сами сибиряки (почему-то)знают, что Сибирь это ещё и Дальний Восток и Сахалин... И вот окончание огромного проекта о роли нашего региона в истории России ХХ века из 26 книг завершается на нашей островной земле.

                            

 Публикую ещё и с тайной надеждой, что малый тираж в 1000 экз. не остановит сахалинских чиновников, отвечающих за пополнение островных библиотек НУЖНЫМИ книгами (а не чтивом). В альманахе из более чем 1000 страниц собраны уникальные кадры хроники. Опубликованы материалы всех известных сахалинцев, пишущих на указанную тему.

 Тома книг имеют приложение на компакт-диске (эл.версия)

Рассказывают об операциях на суше, море и в воздухе...Об освобождении сахалинских населенных пунктов и Курильских островов...

О чествовании воинов-освободителей и памяти о погибших....

Об исторических связях и отношениях наших регионов за многие века. О трагедии китайского, корейского и айнского народов...

Вы спросите, как у меня оказался экземпляр? Элементарно...имею отношение к авторам. Но землякам на сайте я уже давно рассказываю о тех мальчишках

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/Icl4i0M_tkqtLHp_VNfZDg

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/0Kg-RvJ0v0u0OhsGq5tc1w

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/v5FaTRaAxkuIZ8nR0uWeOg

Работаем отцы. Как-то так....

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 15:25 +7
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