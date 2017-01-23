День рождения А.П. Чехова в Александровске

Несмотря на то, что День рождения великого гуманиста выпал на воскресение 29 января. Уже на следующий день в музее "А.П. Чехов и Сахалин" собрались поклонники творчества, не чужого Александровску, писателя с целью пообщаться и отметить таки день рождения Антона Палыча.

Состав и география собравшихся была различной. Радовало то, что общалась молодежь СШ №1, 2, 6 города и их сверстники из СШ №1 пгт. Тымовского, политехнического центра №1, медицинского и педагогического колледжей. Пока аудитория подтягивалась на мероприятие, прибывшие ознакомились с выставкой "С Чеховым для нас разлуки нет...", подготовленной литературным отделом музея.

И, хотя разговор шел дружеский и непринужденный, темы докладов были вполне научные...

"Образы узников окаянного острова...", "Фигура К.Х.Ландсберга в произведениях А.Чехова и В.Дорошевича", "Тема каторги в творчестве А.Чехова и В.Дорошевича", "Из истории строительства Александровск-Сахалинского тоннеля", "Судьбы женщин каторжанок в произведениях....", "Общее в биографиях А.Чехова и В.Дорошевича", "Александровск-Сахалинский глазами А.Чехова",..."Влияние опыта работы в малой прессе на литературное творчество А.Чехова и В.Дорошевича" (!-Г.С.) вот лишь немногие темы, которые обсуждала молодежь под бдительным оком кураторов...

С Бодровой Алиной поговорили о Карле Ландсберге

Таня Калымова из педколледжа СахГУ представляла доклад "Судьбы женщин каторжанок в произведениях А.Чехова и В.Дорошевича". Одним из тезисов докладчика мне запомнился, что в условиях каторги в посту Александровском оставляли самых красивых каторжанок...:0)) А кто бы сомневался?

Порадовало выступление девочек из соседнего района Лосевой Екатерины и Ким Юлии

Особо приятно участие парней (Рыжов Андрей ПЦ№1)

Максим Соловьев представитель первого на Сахалине поста Дуэ

И , конечно, памятные дипломы...День рождения А.П.Чехова эти молодые люди будут знать точно.

P.s. мне понравилась оговорка по молодежному сленгу: из путевых записок А.П. Чехова "Остров Сахалин", докладчик называл - путЁвые записки :0))