Радио АСТВ приглашает принять участие в розыгрыше подарков!
26 марта в Конгресс-холле ТДЦ Столица пройдет ежегодная профессиональная специализированная выставка свадебного сервиса "Свадебный мир 2017".
Это уникальная возможность для свадебных специалистов продемонстрировать свои достижения, ну а для будущих молодоженов - познакомиться с последними тенденциями в области моды, красоты и дизайна.
Но не только!
Еще можно выиграть умопомрачительные подарки!
Свадебная Неожиданность
Для участия в номинации "Свадебная Неожиданность" - присылайте смешные, неожиданные или необычные видеофрагменты со своей свадьбы, свадьбы друзей или знакомых на электронную почту foto@astv.ru до 24 марта.
Подарок: Сертификат на профессиональную фотосессию от фотографа Данилы Кузнецова.
Победителем станет автор самого забавного видео.
Лавстори
Чтобы стать участником розыгрыша в номинации "Лавстори", до 24 марта присылайте свои невыдуманные истории знакомства, предложениями руки и сердца, годовщин или совместных приключений на электронную почту foto@astv.ru до 24 марта.
Победителем станет автор самого интересного текста.
Подарок: подарочная продуктовая корзина от супермаркета «Первый»- изысканный бельгийский шоколад, классические швейцарские сыры, мясные деликатесы из Сан Марино, экзотические фрукты из Таиланда и многое многое другое!
Колесо Фортуны
Конкурс проводится в социальной сети инстаграмм.
Приз – сертификат "10000 рублей" на поездку на ДИСКОБАСЕ!
Выкладывай в открытом инстаграм-аккаунте фото со своей половинкой и помечай хэштегами #аствлюбовь #радиоаств #sakhsvadba а также отмечай друзей, с которыми хотел бы отправиться в поездку! Каждому участнику присвоится порядковый номер и 24го марта мы при помощи генератора случайных чисел определим компанию победителей!
ДИСКОБАС – это автобус-клуб-ресторан-караоке-бар на колёсах, вместимостью до 25 человек! Шесть мини-баров, плазма и семь мониторов, шикарная акустика и свет.
Стань звездой, устрой частную вечеринку себе и друзьям!
Наш инстаграмм-аккаунт: @radioastv
Желаем удачи!
Пусть победит самый достойный!