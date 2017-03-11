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Радио АСТВ приглашает принять участие в розыгрыше подарков!

Радио АСТВ приглашает принять участие в розыгрыше подарков!

26 марта в Конгресс-холле ТДЦ Столица пройдет ежегодная профессиональная специализированная выставка свадебного сервиса "Свадебный мир 2017".
Это уникальная возможность для свадебных специалистов продемонстрировать свои достижения, ну а для будущих молодоженов - познакомиться с последними тенденциями в области моды, красоты и дизайна. 

Но не только! 
Еще можно выиграть умопомрачительные подарки!

 

Свадебная Неожиданность

Для участия в номинации "Свадебная Неожиданность" - присылайте смешные, неожиданные или необычные видеофрагменты со своей свадьбы, свадьбы друзей или знакомых на электронную почту foto@astv.ru до 24 марта. 

Подарок: Сертификат на профессиональную фотосессию от фотографа Данилы Кузнецова.  
Победителем станет автор самого забавного видео.
 

Лавстори

Чтобы стать участником розыгрыша в номинации "Лавстори", до 24 марта присылайте свои невыдуманные истории знакомства, предложениями руки и сердца, годовщин или совместных приключений на электронную почту foto@astv.ru до 24 марта. 

Победителем станет автор самого интересного текста.

Подарок: подарочная продуктовая корзина от супермаркета «Первый»- изысканный бельгийский шоколад, классические швейцарские сыры, мясные деликатесы из Сан Марино, экзотические фрукты из Таиланда и многое многое другое! ??????

Колесо Фортуны

Конкурс проводится в социальной сети инстаграмм.

Приз – сертификат "10000 рублей" на поездку на ДИСКОБАСЕ! 

Выкладывай в открытом инстаграм-аккаунте фото со своей половинкой и помечай хэштегами #аствлюбовь #радиоаств #sakhsvadba а также отмечай друзей, с которыми хотел бы отправиться в поездку! Каждому участнику присвоится порядковый номер и 24го марта мы при помощи генератора случайных чисел определим компанию победителей! 
ДИСКОБАС – это автобус-клуб-ресторан-караоке-бар на колёсах, вместимостью до 25 человек! Шесть мини-баров, плазма и семь мониторов, шикарная акустика и свет. ?????? 

??Стань звездой, устрой частную вечеринку себе и друзьям! 

Наш инстаграмм-аккаунт: @radioastv

Желаем удачи!

Пусть победит самый достойный!

Все подарки будут вручены на  выставке "Свадебный мир 2017". 

Приходите! Будет интересно!

С любовью, радио АСТВ


Автор: RadioDude, сегодня, в 16:04 +2
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