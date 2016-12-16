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Блог Сергея Омшенецкого
Весь мир бордель... Все люди шлюхи...

Весь мир бордель... Все люди шлюхи...

Новый спектакль театра "У Никитских ворот" – эдакое шампанское из веселых песен, любовных интриг, эротических танцев, звонких голосов и ушибающей игры актеров. Режиссер Марк Розовский на этот раз  обратился к мастеру французской новеллы Ги де Мопассану, реорганизовав его роман "Милый друг" в настоящий мюзикл. Получилось ярко, шумно, весело...
 

Авантюра, сочиненная в конце девятнадцатого века, о ловеласе, несчастном и запредельно обольстительном, отнюдь не о настоящей любви, а скорее наоборот – о беспринципном, порочном юноше, идущем по головам Жорже Дюруа (блистательный артист Игорь Скрипко). Строен, недурной наружности, с чудными усами – он словно Хлестаков из бессмертного "Ревизора" не обделен дьявольской соблазнительностью и живет за счет случая. И каждый раз случай – это женщина. Ах сколько их у него было! Ох, как он ими манипулирует!
 

Ему стоит только захотеть и плотская, изящная и весьма хорошенькая блондинка Мадлена Форестье (актриса Наталья Корецкая) уже валяется с ним на диване. Только он посмотрит в глаза Клотильде де Марель (Наталия Калашник), как они уже целуются... Зрительницы то и дело в зале перешептывались "Какой негодяй, ты посмотри!", а мужская половина лишь завидовала герою: "Интересно, кто там следующая?"
 
 

 

"О, милый друг!" – спектакль про людей, живущих в наше время. Часто можно встретить человека, достигшего славы и богатства благодаря лишь встрече... случайно встрече. Не стыдясь распущенности по отношению к женщинам, не гнушаясь использовать их в своих меркантильных целях – современные молодые люди (не все, конечно) добиваются желаемого результата. И все это вы найдете в театре "У Никитских ворот". А что же женщины, спросите? А женщины у Мопассана и Розовского отнюдь не святоши: одной надоел старый муж, другой скучно, третья интриганка... 

 

 
Почему всем  все, а мне ничего? Этот вопрос постоянно задет себе главный герой Жорж Дюруа – по-прежнему бедняк и поденщик. Ведь все его окружение – это люди с карманами, полными золота, с шикарными домами... Почему? – как бы вторит на протяжении всего спектакля и композитор постановки Виктор Лебедев (помните  "Гардемарины, вперед!"? Это его музыка). Он словно эдакий Оффенбах со своим  Канканом, ярко и динамично подыгрывает мопассановским персонажам мелодиями в стиле ревю и французских оперетт. А балетмейстер Александр Мацко лишь дополнил своего коллегу яркими и на первый взгляд непристойными – но на самом деле приличными, не волнуйтесь – хореографическими зарисовками и небольшими акробатическими этюдами.
 

Свою лепту в создании "Милого друга" внес и поэт Юрий Ряшенцев – это он написал стихи к таким картинам, как "Старые клячи", "Д’Артаньян и три мушкетёра"... Его строчки "Весь мир бордель // Все люди шлюхи..." стали  лейтмотивом всего действия, связывающие динамичные сцены, и из головы автора этих строк не выходят до сих пор – может, потому что есть в них что-то от нецензурного Маяковского?!
 

Подытоживая вышесказанное, хочется повториться: "О, милый друг!" театра "У Никитсикх ворот" актуальный материал, несмотря на то, что написан был чуть больше  века назад. Этот  спектакль о типе, ставшем нарицательным, открывает глаза наивным и стыдит циников вроде главного героя. Напрашивается вывод: вопреки верит тот, кто чист сердцем, а заматеревший в принципе не краснеет. А может Мопассан и Розовский просто знатоки человеческих душ?

P.S.
Напоминаю, что я запрещаю использовать мои снимки, выложенные в моем блоге без моего личного разрешения, и тем более без указания авторства. 
Автор: Сергей Омшенецкий, 13 декабря, в 09:43 +18
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Комментарии
observer69
Написано 13 декабря, в 20:05
Режиссер Вы провокатор, это то, что я могу произнести в мягкой форме. Вы бы еще как на кинофестивали ( который прошел в этом году) показывать начали гениталии. Что Вы зрителю навязываете, разврат, и не пристойные поступки. Вам что мало этого в жизни. Противно на фото смотреть, что рекламируют ваш спектаклешко. Вы бы еще Жерминаль во всей красе сняли и показали на сцене. Таких натуралистов как Мопассан, Золя, Гюисманса, таких только читать. Не провоцируйте публику, на дворе и без Вас нравственность отсутствует.
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Сергей Омшенецкий
Написано 13 декабря, в 20:09
observer69, так никто зрителю ничего не навязывает же. Зритель образованный и знает на что идет))) вы чего
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observer69
Написано 13 декабря, в 20:43
Сергей Омшенецкий, Вы уважаемый на кинофестивале были в этом году? Фильм смотрели с гениталиями? и еще, судя по количеству фотографий... не трудно догадаться на что расчет труппы и руководства театра. Деньги тут главная составляющая, но с пеной у рта можно кричать, вы мол ничего не понимаете в искусстве ... Вот как привлечь зрителя в театр, особенно в глубинке ( да к тому же не особо искушенного) Мопассан всем в помощь, он сейчас как никогда актуален в театре особенно с такой постановкой.
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0
Сергей Омшенецкий
Написано 13 декабря, в 20:48
observer69, я с вами согласен. Да, увы в последнее время некоторые театры работают что называется "на кассу". Привлекают зрителя легкими комедиями с обнаженными артистами. но поверьте, у этих спектаклей есть свой зритель. и пока "покупатель" будет просить зрелища и хлеба, театры будут ставить такие спектакли. В Москве есть выбор - хочешь иди на Мопассана, а хочешь иди на Чехова и Островского. Но и островского можно даже оголить, согласитесь.
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Еще 6 комментариев
V.K.
Написано 14 декабря, в 09:12
"Напоминаю, что я запрещаю использовать мои снимки, выложенные в моем блоге без моего личного разрешения, и тем более без указания авторства."
Извините, а открыть глаза можно? Ну, чтобы посмотреть, ну хоть одним глазком...
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0
Сергей Омшенецкий
Написано 14 декабря, в 09:25
V.K., ну смотреть можно. никто не в праве запрещать смотреть. а воровать запрещено
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+2
V.K.
Написано 14 декабря, в 09:47
Сергей Омшенецкий, да кому они нужны... :))))
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0
Сергей Омшенецкий
Написано 14 декабря, в 09:53
V.K., оказывается, бывает нужны. вы так сказали как будто мои фото какие-то какашки.. спасибо
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