Весь мир бордель... Все люди шлюхи...

Новый спектакль театра "У Никитских ворот" – эдакое шампанское из веселых песен, любовных интриг, эротических танцев, звонких голосов и ушибающей игры актеров. Режиссер Марк Розовский на этот раз обратился к мастеру французской новеллы Ги де Мопассану, реорганизовав его роман "Милый друг" в настоящий мюзикл. Получилось ярко, шумно, весело...

Авантюра, сочиненная в конце девятнадцатого века, о ловеласе, несчастном и запредельно обольстительном, отнюдь не о настоящей любви, а скорее наоборот – о беспринципном, порочном юноше, идущем по головам Жорже Дюруа (блистательный артист Игорь Скрипко). Строен, недурной наружности, с чудными усами – он словно Хлестаков из бессмертного "Ревизора" не обделен дьявольской соблазнительностью и живет за счет случая. И каждый раз случай – это женщина. Ах сколько их у него было! Ох, как он ими манипулирует!

Ему стоит только захотеть и плотская, изящная и весьма хорошенькая блондинка Мадлена Форестье (актриса Наталья Корецкая) уже валяется с ним на диване. Только он посмотрит в глаза Клотильде де Марель (Наталия Калашник), как они уже целуются... Зрительницы то и дело в зале перешептывались "Какой негодяй, ты посмотри!", а мужская половина лишь завидовала герою: "Интересно, кто там следующая?"

"О, милый друг!" – спектакль про людей, живущих в наше время. Часто можно встретить человека, достигшего славы и богатства благодаря лишь встрече... случайно встрече. Не стыдясь распущенности по отношению к женщинам, не гнушаясь использовать их в своих меркантильных целях – современные молодые люди (не все, конечно) добиваются желаемого результата. И все это вы найдете в театре "У Никитских ворот". А что же женщины, спросите? А женщины у Мопассана и Розовского отнюдь не святоши: одной надоел старый муж, другой скучно, третья интриганка...

Почему всем все, а мне ничего? Этот вопрос постоянно задет себе главный герой Жорж Дюруа – по-прежнему бедняк и поденщик. Ведь все его окружение – это люди с карманами, полными золота, с шикарными домами... Почему? – как бы вторит на протяжении всего спектакля и композитор постановки Виктор Лебедев (помните "Гардемарины, вперед!"? Это его музыка). Он словно эдакий Оффенбах со своим Канканом, ярко и динамично подыгрывает мопассановским персонажам мелодиями в стиле ревю и французских оперетт. А балетмейстер Александр Мацко лишь дополнил своего коллегу яркими и на первый взгляд непристойными – но на самом деле приличными, не волнуйтесь – хореографическими зарисовками и небольшими акробатическими этюдами.

Свою лепту в создании "Милого друга" внес и поэт Юрий Ряшенцев – это он написал стихи к таким картинам, как "Старые клячи", "Д’Артаньян и три мушкетёра"... Его строчки "Весь мир бордель // Все люди шлюхи..." стали лейтмотивом всего действия, связывающие динамичные сцены, и из головы автора этих строк не выходят до сих пор – может, потому что есть в них что-то от нецензурного Маяковского?!

Подытоживая вышесказанное, хочется повториться: "О, милый друг!" театра "У Никитсикх ворот" актуальный материал, несмотря на то, что написан был чуть больше века назад. Этот спектакль о типе, ставшем нарицательным, открывает глаза наивным и стыдит циников вроде главного героя. Напрашивается вывод: вопреки верит тот, кто чист сердцем, а заматеревший в принципе не краснеет. А может Мопассан и Розовский просто знатоки человеческих душ?