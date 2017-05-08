Моя сахалинская весна...

Моя нынешняя весна стала одной из самых ярких и запоминающихся весен. Она была такая насыщенная, такая красивая и романтичная, такая... Да, этой весной я влюбился! Влюбился по-настоящему и честно. Но сегодня не об этом. Сегодня о моем родном и прекрасном острове. О его людях, встречах и местах.

Летел я из Москвы вместе с коллегами Сахалинского театра кукол. Они гастролировали в Казани, и я специально купил билет на то число, которого они возвращались домой. Сидел я как всегда у окна, с Олей, заведующей театральной труппой - болтали обо всем: о Москве, о Сахалине, о Казани...

Всегда, когда я лечу из Москвы на остров, я заказываю спецпитание - кошерное. Мне очень нравится эта еда, наверно все-таки корни дают о себе знать.

Встретил меня Сахалин негостеприимно. Дождь со снегом, серое небо... Фууу беее! Но зато весело, вкусно и дружно встречали нас актеры-кукольники.

В первую же ночь я не спал. Сначала был на дне рождения Сан Саныча, потом полночи в караоке, а утром решил с ребятками встречать кукольников из Казани, которые приехали с ответными гастролями на остров.

Кстати, гастроли казанского театра кукол "Экият" прошли ярко и насыщенно. Помимо спектаклей, ребята проводили весело время. Ну Сахалин умеет организовывать встречи - это всегда было на уровне у нас)))

По традиции сначала пресс-конференция... Так было приятно увидеть знакомых и любимых журналистов, операторов... Все такие красивые, добрые))) А может, просто меня были рады видеть)))

Открывали гастроли казанского театра официальные лица. И красивые ведущие - Виталя и Настя.

Ну и сам спектакль... На остров казанцы привезли две постановки - "Коза рогатая" и "Три дочери". Я смог снять только второй...

По приглашению своих друзей я посетил закрытие "Сахалинской студенческой весны-2017"

Я, кстати, был первый раз в кинотеатре "Октябрь" после его реконструкции. Впечатлен! Да и ребята-студенты - какие все талантливые!

Ну а ярким событием студенческой весны стал мини-концерт сахалинки ЭММЫ М.

В те минуты я был горд - за остров, за Эмму... Не знаю, почему, но я был рад, что наша землячка смогла пробиться на большую сцену, и немного ей даже завидовал. Белой завистью, конечно. Эмма молодец, она трудяга и действительно талантливая.

Единственный минус концерта - плохой звук. Я не слышал голоса певицы. Если бы я не был знаком с треками Эммы, я бы вообще ничего не понял. Ужасный был звук микрофона. Со мной, думаю, многие согласятся. Потому как после концерта практически все об этом недостатке и говорили...

С большим удовольствием посетил я и "Пятую власть"...

На этот раз в гостях были - режиссер и продюсер, а так же Генеральный продюсер, сопредседатель оргкомитета сахалинского кинофестиваля "Край света" Алексей Агранович; кинокритик и киновед, редакционный директор журнала «Сеанс» Константин Шавловский...

Полный фотоотчет с "Пятой власти" - в галерее внизу и на моих страничках в соцсетях)))

Еще на Сахалине мне удалось отметить Пасху... Этот день я провел с мамой и бабушкой Оли. Та самая Оля, с которой я летел в самолете)))

Мне так хотелось увидеть мое любимое Охотское море... И вот Евгения Игоревна позвала меня на пикник. Я был самым счастливым. Я скучал по небу, по песку, по этому шуму... По чайкам...

Большее количество времени, конечно же, я проводил в театре. Побывал у ребят на разминке перед репетицией спектакля - на занятиях по сценической речи.

Естественно, побывал на читке нового спектакля "Сказ о Петре и Февронии".

Премьера, кстати, намечена на осень.

Так же я заглянул за кулисы во время спектакля "Медвежонок Римцимци"...

Моя дорогая Женя попросила меня провести мастер-класс для своих студентов (Колледжа искусств) по сценической речи и актерскому мастерству. Так было приятно. Так здорово мы провели время. Два часа пролетели незаметно. Надеюсь, ребятки все запомнят, будут заниматься, а в следующий раз, осенью, когда я снова приеду на остров, я увижу в них изменения...

Ну а это фото без комментариев. Просто оставлю его тут)))

Хотя нет, напишу. По зиме я скучал. Сильно. Мне так хотелось метели, сугробов, снега в лицо... И вот мне подарок - на острове метель. Пусть и не такая сильная, как хотелось бы, но все равно. Я с удовольствием топал сапогами по снегу, лепил снежки и бросал в стену... ловил ртом с неба свежие снежинки...

Спасибо, Сахалин, за зиму)))

Конечно же, одним из важных дел на острове для меня стал спектакль"Оскар и Розовая дама..." За несколько дней до репетиций у меня даже брали интервью.

Так было приятно))) Не знаю, вышла ли передача с моим участием на ГТРК "Сахалин", но все равно спасибо Александру за эту встречу и вопросы.

Еще одно интервью состоялось на одной из сахалинских радиостанций.

Это был веселый час. С ведущим эфира Виталием мы смеялись, играли, проводили хорошо время.

Ну а вечером - сам спектакль...

Все вы помните, что спектакль намечался на 21 апреля - в своем бложике я выкладывал инфу. Но так получилось, что администрации театра пришлось ставить дополнительный спектакль. Оказалось, что желающих увидеть "Оскара..." было немножечко больше, чем мы ожидали. По секрету вам скажу - хотели ставить еще и третий, но...

Я хочу сказать всем, кто пришел на спектакли, всем кто следит за моей жизнью, творчеством... Всем всем всем СПАСИБО! Вот прям большущее такое СПАСИБИЩЕ! Я правда не ожидал такого количества зрителей, столько цветов и подарков. Некоторые, как я выяснил потом, пришли на спектакль не в первый раз - кто-то третий, а кто-то седьмой))) Я в те дни чувствовал себя... хм. Ну почти Филиппом Киркоровым, пхахахха. Шучу. Правда, спасибо вам. Сахалинский зритель такой хороший, такой приятный. Самый лучший!!!

Было здорово, что на спектакль пришли мои однокурсницы - Дина и Катя...

А вооон тот парень - Андрей, - он тоже мой однокурсник. Но с ним мы виделись часто, почти каждый день, так как вместе работали. А вот с девочками очень редко виделись. Катю (светленькая) я вообще видел в последний раз на выпускном в 2009. А Дина (темненькая) была на нашем курсе старостой. Правда после меня))) Девчонки, спасибо вам, что пришли. Я вас лю...

Что касается волос. Все задавали вопрос, почему не брился для спектакля. Причина в том, что по приезде в Москву мне нужно было быть с волосами. Так как в начале мая намечались очередные кинопробы. Следовательно, бриться на лысо я не стал. Была идея найти парик-лысину, но это был бы перебор. Лучше оставаться с волосами тогда)))

Кстати! После второго "Оскара..." были еще приятности кое для кого. А именно для Розовой дамы. Дело в том, что актриса театра Маргарита Петрова в этом году отметила юбилей - тридцать лет на сцене. И представляете, в ее трудовой книжке только одна запись: "Сахалинский театр кукол".

О Маргарите Владимировне я уже вам как-то рассказывал - в своей рубрике "Огни рампы", но если не видели, посмотрите обязательно, ссылку оставлю ТУТ

Так вот. Еще зимой Маргариту Петрову поздравил с юбилеем министр культуры области. Извините меня, конечно, но когда я увидел КАК он ее поздравил и что подарил, я подумал, что это розыгрыш. А вручил он ей обычную пластиковую статуэтку, которую обычно заказывают для награждений в школьных мероприятиях. Ну знаете, например за какой-нибудь конкурс. Обычная такая пластмаска, на которой написано: МАРГАРИТА ПЕТРОВА. Когда я увидел этот "подарок" вживую, я чуть не лопнул со смеху. Считаю, что это позоруха чистой воды - интересно, а министру не было стыдно за такой подарок актрисе, которая всю жизнь отдала сахалинскому театру, и которая в этом самом театре практически с его основания. Мне кажется, она заслуживает большего уважения.

Поэтому после второго спектакля, прям при зрителях, я подарил Маргарите Владимировне корзину цветов, поздравил ее с этим событием, а весь зал ей стал аплодировать - стоя. Я видел ее глаза - такая счастливая она была в те минуты.

Ну а на следующий день небольшой компанией мы решили ее событие отметить, посетив ресторан...

Ох, и на веселились мы тогда. За семь лет, которые я прослужил с Маргаритой Владимировной в одном театре, я ее так сильно полюбил... Она правда прекрасна. Она умна, честна, тактична... Она бывает резка в своих высказываниях... Но очень часто я делился именно с ней своими впечатлениями от чего-то увиденного или услышанного. Мы любили с ней поболтать просто так даже - ни о чем...

Я еще раз хочу поздравить Маргариту Владимировну с ее юбилеем. Пусть у нее все будет хорошо, сын пусть радует, а жизнь с каждым днем будет ярче и ярче... Я люблю ее... Смотрите, ну красавица же)))

Но на этом про театр я больше ничего не могу вам рассказать. Увы... В эту поездку были вещи поприятнее, которые меня действительно потрясли.

Помните лисичку? Я о ней рассказывал прошлой весной. Не знаю, это та же лиса или нет. Но только не подумайте, что это она меня потрясла. Нет! Лиса для меня теперь ассоциируется с областной очно-заочной школой "Лидер", в которой я преподаю с прошлой весны. Именно для этого на самом деле я приехал в этот раз. К своим любимым и почти родным детям... А лис для нас - это символ дружбы, веры и добра...

В "Лидере" я преподаю с прошлого года. Для меня это уже третья сессия, и расставаться с ребятами было тяжело. Я имею ввиду тех ребят, которых мы в эту весну выпустили из школы. За год я к ним прикипел, я их полюбил как родных. Они оказались такими умницами)))

В этот раз для ребят-второкурсников занятия по мастерству актеру превратились в настоящие репетиции. Мы ставили спектакль "Собаки" по пьесе Александра и Людмилы Чутко.

Четыре дня! В день по часу! Вы не представляете как это было сложно. Это настолько мало времени, что я хотел даже передумать, отказаться от этой авантюры. Но мы искали дополнительное время в тяжелом графике ребят, собирались поздно вечером, с кем-то встречались между занятий. Хорошо,что у ребят глаза горели, и они хотели этот спектакль делать. Ну а текст они уже знали наизусть заранее - пьесу им я выслал за два месяца.

Если кто не знает, эта пьеса о бездомных собаках. Я благодарен ребятам за то, что они приносили свои идеи, делали сами декорации - видите на фото бочки, это сделано из обычных ватманов. Нам нужно было создать в аудитории овраг, в котором живет огромная собачья стая. Нам это удалось.

Какие были трогательные монологи главных героев, как они проживали свои роли, как они старались.

На одной из сцен я посмотрел на одну из героинь (Катя), увидел, что она плачет по-настоящему, потом я стал рассматривать каждого, кто был занят в спектакле (а их почти 40 человек), и практически все рыдали. Это была одна из самых трогательных сцен, ключевых в пьесе. Один из персонажей умирает - его сильно избивают люди, и вся стая его хоронит. Ох, как же мощно это было. Вы не представляете себе! Я как режиссер, старался сделать спектакль и веселым и в то же время трогательным. Я просто люблю, когда сквозь смех проступают слезы, или наоборот. И вот сцена похорон была придумана таким образом... Вся стая (весь курс) собирается возле тела умершей собаки, и по одному начинают выть. А потом воет вся стая (весь курс) - громче и громче, звонче и звонче. После этого тело заматывают в тряпку, и парни несут тело на своих плечах, а сзади идут все остальные. Похоронная процессия идет через весь зал. Вот тогда-то я и увидел глаза ребят - наполненные слезами. В этот момент я сам заплакал, по-настоящему. Я уже не говорю о зрителях и педагогах-взрослых.

Если этот пост читает кто-нибудь из ребят-лидерцев, пусть знают, я ими горжусь. Они в спектакле показали себя с другой стороны. Они показали свою сплоченность, верность, доброту и любовь. А Никита, который исполнил главную роль Черного так, что никто от него такого не ожидал, такой крутой пацан. Никит, ты большой молодец. Не пропадай в жизни, успехов тебе)))

С ребятками помладше мы как и раньше - разминали свой речевой аппарат, "укали", "окали", "акали", мычали, играли, развивали фантазию... И даже признавались в любви...

Самое сложное не только на сцене, но и как оказалось, в жизни - признаться человеку в любви. Мы с ребятами пробовали влюбиться в друг друга и сказать о своих чувствах вслух. Представьте себе, сидят двое, мальчик и девочка, друг против друга, смотрят в глаза, пытаются найти в партнере что-то такое, что может действительно понравится.

Один мальчик перед тем, как сказать три заветных слова, так выдохнул, он так накапливал в себе смелость, чтоб их произнести... И произнес, так чисто и искренне: "Я тебя люблю..." А другая девочка, уже в другой паре, услышав, что ей сказали "Я тебя люблю", "искусала" себе все руки, она так нервничала, я чувствовал ее биение сердца, я видел ее глаза - наполненные любовью, слезами и радостью одновременно. Прикусив немного губу, она ответила тем же, тихо и нежно: "Я люблю тебя..."

Аааа! Вы бы видели это напряжение. Какие же они были искренними, настоящими, и совсем не детьми. Именно за это я их всех и люблю.

АААА! Еще в "Лидере" есть такая игра - "Тайный друг". Это когда по почте тебе кто-то определенный дарит подарки, записочки и тд. У меня оказалось много друзей, которые завалили меня подарками - сладостями, книгами Рэя Бредбери, слоником Тимофеем... Я с удовольствием приеду к этим детям осенью. А вот чем мы будем заниматься в следующем сезоне - пока секрет. Но будет интересно)))

Пора завершать этот пост, который я пишу уже несколько дней, если честно. В перерывах между делами удается накалякать несколько слов, затем снова приняться за работу.

Подводя итог, хочу отметить, что эта моя Сахалинская весна была разная. Сильно обидная и несправедливая, мрачная и тупая... Но и светлых моментов этой весной тоже было предостаточно.

Как бы грустно это не звучало, но "Оскара..." на сахалинской земле я больше никогда не сыграю. Не потому что я стал старый или наигрался... Просто есть обстоятельства. Может вдруг вы увидите афишу этого спектакля в городе вновь... Может в театре на эту роль кого-то введут, не знаю... Об этом мне думать не хочется. Но что-то мне подсказывает, что с Оскаром я еще увижусь. Кто его знает, может это будет лет через десять, пятнадцать... Но точно не в ближайшее время. Пока только так. Поэтому спасибо всем, кто был и переживал за этого мальчишку. Но мальчик умер... И спектакль тоже...

До завтра, целую... Сергей)))

Не грустите только))) Всех целую...