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Блог Сергея Омшенецкого
Жесть! Смотреть до конца...

Жесть! Смотреть до конца...

В поисках "посмотреть что-нибудь перед сном" наткнулся на парочку очень интересных короткометражек. Русских! Расписывать все прелести этих картин не буду, скажу лишь одно: фильмы отличные. Они о нашем будущем. Идея принадлежит командам Zebra Hero и JAMI, которые работают над серией рекламных короткометражек "Хроники параноика" специально для компании Samsung

В первой хронике идет речь об актере, который уже много лет нигде не снимался. И вот, попадая на съемочную площадку спустя какое-то время, понимает, что режиссер - это маленькая камера с искусственным интеллектом... Говорят, что во время сцены, когда главный герой обращается ко всей съемочной группе с монологом, все сотрудники комплекса были уверены, что он действительно "разносит" молодую съемочную группу. 

Следующий эпизод о выдающимся нейрохирурге, который единственный в мире сделал операцию по пересадке мозга, пытающемся "выжить" в мире, где не существует валюты (деньги - это просто мусор) - ее заменили просмотры в интернете.

Если кто из вас смотрел хотя бы одну серию замечательного сериала "Черное зеркало", вам обязательно должны понравится эти две работы. Их всех объединяет одна тема видения будущего - в потребностях современного общества, в привычках большинства: лайкнуть, репостнуть, прокомментить и тд...

 

Ну и в завершении, еще одна короткометражная картина, которая никакого отношения к первым двум не имеет (разве что великолепная Чеснокова и тут и там мелькает в разных амплуа), и которую я очень люблю. Она очень смешная. Еще бы - ведь ее сняли КВНщики. "Портфолио" - черная комедия о невеселых буднях похоронного агентства. Родственники покойного деда хотят «внести правки» уже после того, как тело закопано в землю. Достать из гроба похороненного три дня назад мужчины дамскую сумочку, расшифровать татуировки на теле покойного... Смех и грех!

Фильм был показан в Российском павильоне Каннского фестиваля. Обладатель главного приза гильдии киноведов и кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр» в 2015 году.

Приятного просмотра! И не забудьте оставить комментик :):):)

Автор: Сергей Омшенецкий, 21 декабря, в 07:56 +7
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Комментарии
Натали Дё
Написано 21 декабря, в 11:53
чорт чорт чорт....а третье видео не просмотреть никак(
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0
Сергей Омшенецкий
Написано 21 декабря, в 11:55
Натали Дё, почему
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+1
Сергей Омшенецкий
Написано 21 декабря, в 11:58
Натали Дё, я перезалил видос. Вроде открывается
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+2
Натали Дё
Написано 21 декабря, в 12:15
Сергей Омшенецкий, просто в голосину!))))
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0
Еще 2 комментария
senchick
Написано 21 декабря, в 14:57
Хроники просто отличные... давно такое удовольствия от просмотра не получал...
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+1
точка_G
Написано 21 декабря, в 16:43 Отредактированно 21 декабря, в 16:44
Во время просмотра первого ролика и не прочтя твоего коммента про Черное зеркало,именно этот сериал вспомнила
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+3
Сергей Омшенецкий
Написано 21 декабря, в 20:18
точка_G, на ютубе все в один голос говорят, что оооочень похож... так и второй ролик в этом же духе
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+2
Нина Шалфей
Написано вчера, в 18:13
очень милые короткометражки) и есть о чем подумать
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+2
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Весь мир бордель... Все люди шлюхи...
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