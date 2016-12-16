Жесть! Смотреть до конца...

В поисках "посмотреть что-нибудь перед сном" наткнулся на парочку очень интересных короткометражек. Русских! Расписывать все прелести этих картин не буду, скажу лишь одно: фильмы отличные. Они о нашем будущем. Идея принадлежит командам Zebra Hero и JAMI, которые работают над серией рекламных короткометражек "Хроники параноика" специально для компании Samsung.

В первой хронике идет речь об актере, который уже много лет нигде не снимался. И вот, попадая на съемочную площадку спустя какое-то время, понимает, что режиссер - это маленькая камера с искусственным интеллектом... Говорят, что во время сцены, когда главный герой обращается ко всей съемочной группе с монологом, все сотрудники комплекса были уверены, что он действительно "разносит" молодую съемочную группу.

Следующий эпизод о выдающимся нейрохирурге, который единственный в мире сделал операцию по пересадке мозга, пытающемся "выжить" в мире, где не существует валюты (деньги - это просто мусор) - ее заменили просмотры в интернете.

Если кто из вас смотрел хотя бы одну серию замечательного сериала "Черное зеркало", вам обязательно должны понравится эти две работы. Их всех объединяет одна тема видения будущего - в потребностях современного общества, в привычках большинства: лайкнуть, репостнуть, прокомментить и тд...

Ну и в завершении, еще одна короткометражная картина, которая никакого отношения к первым двум не имеет (разве что великолепная Чеснокова и тут и там мелькает в разных амплуа), и которую я очень люблю. Она очень смешная. Еще бы - ведь ее сняли КВНщики. "Портфолио" - черная комедия о невеселых буднях похоронного агентства. Родственники покойного деда хотят «внести правки» уже после того, как тело закопано в землю. Достать из гроба похороненного три дня назад мужчины дамскую сумочку, расшифровать татуировки на теле покойного... Смех и грех!

Фильм был показан в Российском павильоне Каннского фестиваля. Обладатель главного приза гильдии киноведов и кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр» в 2015 году.

Приятного просмотра! И не забудьте оставить комментик :):):)