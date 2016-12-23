"Дед Мороз". Потому что ты плохо себя вел... (12+)

Всем привет! Всех с наступающим! В преддверии Нового года хочу показать вам одну короткометражку. Естественно, новогоднюю. Только вот не знаю, каким образом вы картину воспримите — отрицательно или положительно, будете плеваться или восторгаться... Лично мне короткометражка понравилась...

Если говорить честно, фильм "Дед Мороз" — это один из эпизодов интернет-сериала "Район тьмы". Переехав в Москву летом текущего года, я познакомился со многими каналами на youtube, где есть хорошие (и не очень) видосы. "Район тьмы" заинтересовал меня!

Интернет-сериал "Район тьмы" заявил о себе еще в конце прошлого года. Сначала это были короткие тизеры, а потом организаторы уже стали выкладывать и сами серии. И так — по серии в месяц. На сегодняшний день показано одиннадцать. Режиссер проекта, он же режиссер всех эпизодов — Арсений Гончуков. Нулевой серией (пилотной) стала история про мальчика Витю, которому мама подарила подарок на Новый год. Но вдруг маленький засранец начинает истерить, мол, это не то, что он просил, какая плохая мать... И на помощь приходит очень странный Дед Мороз...

Вот что о "Районе тьмы", как о проекте в целом, говорит поэт и юрист Владимир Жбанков: "Российские сериалы — чудовищны. А тут появляется «Район тьмы». Жутко, отвратительно, но великолепно! Не хуже, чем у буржуев, но с тонкой ноткой российского дерьма. Родные сериалы можно распознать с первого кадра — плохой свет, наивный грим и актеры, которые зачем-то кричат в микрофон. Тут все как в зарубежных сериалах, да не совсем так… И это шокирует больше сюжета. Хорошая камера, звук не хуже BBC, минимальный грим. А история, спасибо сценаристу, заставит оглянутся в темной комнате любого."

А вот мнение, видимо, зрительницы, Дарины Евграфовой конкретно о серии "Дед Мороз": "Очень интересно вышло, чего я и не ожидала, тема отличная выбрана — повседневное зло, точнее его хроники. Радует качество, очень здорово вышла сцена в гараже, атмосферно…свет, музыка, игра карательного дедушки мороза…было, правда, жутко! Конечно, последний шикарный кадр со взглядом мальчишки заставил поволноваться о том, что же случилось в гараже.. Добросовестная работа проделана."

Лично мне эта серия напомнила "бабайку" из детства, которая чудилась мне в каждом углу квартиры, которую я боялся, и боюсь, наверно, до сих пор...

Итак, если вы готовы... Тогда поехали. Фильм недолгий — 8 минут. Так же, если интересно, оставлю тут и небольшой сюжет-комментарий режиссера о том, как снимался эпизод... Ну а с другими сериями "Района тьмы" я, может быть, познакомлю вас в следующем году. Приятного просмотра!

12+

Фото: www.dark-area.ru