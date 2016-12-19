«Старомодная комедия» — современная трагедия!

«Старомодная комедия», написанная выдающимся Алексеем Арбузовым и поставленная режиссером Александром Вилькиным — это лирическая история о самых обыкновенных стариках. Их только двое: Она — кассирша из цирка, и Он — главврач санатория.

В Московском театральном центре «Вишневый сад» арбузовскую комедию сыграли потрясающие Ольга Широкова и Вадим Райкин. Их герои — Лидия Васильевна и Родион Николаевич — такие трогательные, такие нежные, что уже через какое-то время они становятся тебе самыми родными и близкими людьми. Но памятуя их диалоги в первом действии, кажется, что общий язык они так и не найдут.

Она — взбалмошна и эксцентрична. Ей нет еще восьмидесяти, но перед нами ей словно двадцать. Сегодня она замужем, завтра нет. То ли она фокусница, то ли кассирша... То она лазает ночью через окно, чтобы погулять в саду, то... Короче говоря, у Лидии Васильевны в голове один ветер — как подобает любой молодой женской натуре.

Но уже потом понимаешь, что за спиной этой хрупкой женщины, много повидавшей/знавшей в жизни и счастья и разлук... Столько горести в ее душе, столько пролитых слез (в конце войны потеряла сына, а десять лет назад развелась с мужем), что хочется встать с кресла, подойти к ней и обнять. Но она не унывает — она не разучилась любить эту жизнь. Улыбалась она всегда! Согласитесь, сейчас нечасто найдешь человека такого возраста с таким отношением к жизни?!

А Он — старый ленинградец, у которого и со здоровьем проблемы, и которому, как выяснилось не хватает женского внимания. Подуставший от жизни, он переехал на рижское взморье поближе к могиле жены, погибшей здесь в сорок четвертом. Такой одинокий — он ждет свою дочь, обещавшую уже второй год навестить его. И вот два одиночества встретились. Такие разные, но очень похожие.

Режиссер Александр Вилькин, присутствующий в спектакле в роли автора-рассказчика (его голос мы слышим за кадром), в дуэте двух замечательных артистов видит своих родителей. Кто-то в зале узнал своих бабушку и дедушку... В целом же — «Старомодная комедия» — это история о трагедии. О современной трагедии общества. Старомодная она только для аляповатых, бестактных хамов и невоспитанных людей. Для остальных же она — о верности, взаимном уважении и чувстве собственного достоинства.