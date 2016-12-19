блоги
блоги
Регистрация
Блог Сергея Омшенецкого
«Старомодная комедия» — современная трагедия!

«Старомодная комедия» — современная трагедия!

«Старомодная комедия», написанная выдающимся Алексеем Арбузовым и поставленная режиссером Александром Вилькиным — это лирическая история о самых обыкновенных стариках. Их только двое: Она — кассирша из цирка, и Он — главврач санатория.

В Московском театральном центре «Вишневый сад» арбузовскую комедию сыграли потрясающие Ольга Широкова и Вадим Райкин. Их герои — Лидия Васильевна и Родион Николаевич — такие трогательные, такие нежные, что уже через какое-то время они становятся тебе самыми родными и близкими людьми. Но памятуя их диалоги в первом действии, кажется, что общий язык они так и не найдут.

 

Она — взбалмошна и эксцентрична. Ей нет еще восьмидесяти, но перед нами ей словно двадцать. Сегодня она замужем, завтра нет. То ли она фокусница, то ли кассирша... То она лазает ночью через окно, чтобы погулять в саду, то... Короче говоря, у Лидии Васильевны в голове один ветер — как подобает любой молодой женской натуре.

 

Но уже потом понимаешь, что за спиной этой хрупкой женщины, много повидавшей/знавшей в жизни и счастья и разлук... Столько горести в ее душе, столько пролитых слез (в конце войны потеряла сына, а десять лет назад развелась с мужем), что хочется встать с кресла, подойти к ней и обнять. Но она не унывает — она не разучилась любить эту жизнь. Улыбалась она всегда! Согласитесь, сейчас нечасто найдешь человека такого возраста с таким отношением к жизни?!

 

А Он — старый ленинградец, у которого и со здоровьем проблемы, и которому, как выяснилось не хватает женского внимания. Подуставший от жизни, он переехал на рижское взморье поближе к могиле жены, погибшей здесь в сорок четвертом. Такой одинокий — он ждет свою дочь, обещавшую уже второй год навестить его. И вот два одиночества встретились. Такие разные, но очень похожие.

Режиссер Александр Вилькин, присутствующий в спектакле в роли автора-рассказчика (его голос мы слышим за кадром), в дуэте двух замечательных артистов видит своих родителей. Кто-то в зале узнал своих бабушку и дедушку... В целом же — «Старомодная комедия» — это история о трагедии. О современной трагедии общества. Старомодная она только для аляповатых, бестактных хамов и невоспитанных людей. Для остальных же она — о верности, взаимном уважении и чувстве собственного достоинства.

P.S.

Напоминаю, что я запрещаю использовать мои снимки, выложенные в моем блоге без моего личного разрешения, и тем более без указания авторства. 

 
Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
, Фото: 35
, Фото: 36
, Фото: 37
, Фото: 38
, Фото: 39
, Фото: 40
, Фото: 41
, Фото: 42
, Фото: 43
, Фото: 44
, Фото: 45
, Фото: 46
, Фото: 47
, Фото: 48
показать все фотографии
Автор: Сергей Омшенецкий, вчера, в 10:35 +2
Еще в этом блоге
Жесть! Смотреть до конца...
Весь мир бордель... Все люди шлюхи...
С днем рождения, бложик!
Почти полгода?!
Комментарии
Каспер_просто_Каспер
Написано вчера, в 19:54
Очень красивые актеры. Очень!
Ответить
+1
ritupe
Написано вчера, в 20:37
Люблю такие сюжеты...
Ответить
+2
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 22:54
Жадина!
Дались тебе эти фотографии????
Зачем тогда, ты их столько публикуешь????
Все равно спектакль не видим!
Продолжай в том же духе!
Ответить
0
Сергей Омшенецкий
Написано вчера, в 23:08
ILYA301968, я поступаю так же, как и поступают все уважающие себя и блогеры и СМИ. Выкладываю столько, сколько хочу... Чтоб люди смотрели. Но есть и люди которые могут взять эти фотографии и размещать на своих ресурсах. без всякого разрешения. Мой блог читают не только на сахалине ведь...
Ответить
+1
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 23:33
Сергей Омшенецкий, Успехов в этом не простом ремесле вам!
Ответить
0
Сергей Омшенецкий
Написано вчера, в 23:37
ILYA301968, да все нормально.я просто предупреждаю. чтобы потом чего вдруг если
Ответить
0
Veronika1211
Написано вчера, в 23:56
Здорово! Аж самой захотелось посмотреть...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жесть! Смотреть до конца...
Жесть! Смотреть до конца...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru