Нефтегорск. Жизнь до и после...

Май... Этот месяц я ненавижу больше других. Это самый жестокий для меня месяц. Именно май подарил мне самого дорого человека, и именно он же его забрал. Мама... Моя мама родилась 10 мая 1969 года, а через 26 лет ровно ушла. Навсегда...

До...

Поселок моего детства я помню очень хорошо. Он был небольшим – семнадцать белых пятиэтажных и четыре двухэтажных дома. А еще был клуб, школа, музыкалка, большой магазин, площадь, столовая, речка...

С пацанами мы бегали к речке Колючке и ловили мальков. Их мы называли Колючками – из-за иголистой спинки, – наверно поэтому и речку мы называли так же.

А еще я любил играть за дачами на территории гаражей. Особенно там, где были заброшенные тракторы. Я залезал в кабину, садился на что-то, что в данный момент заменяло мне сидушку, и ехал по вымышленной дороге по вымышленным делам.

Я часто что-нибудь вымышлял. Например, дома, когда зимой шел сильный снегопад, я усаживался у подоконника, брал мамины женские принадлежности, ставил на пол насос от велосипеда и летел в космос. Губные помады, лаки, всякие косметические коробочки – все это служило мне пультом управления моим кораблем. Насос был рычагом, а звездное небо заменял снег. Мне было всего шесть лет, и окно в комнате вполне казалось огромным иллюминатором, за которым летели звезды. А я навстречу им.

Я мечтал стать известным... Но как и сейчас, тогда, в совсем юном возрасте, я не знал конкретно, кем хочу стать. То я был ведущим новостей – отодвигал от стены стол, клеил на стену бумажку, на которой было написано "Новасти", и читал на вымышленную камеру погоду, – то прикидывался героями телесериалов, которые так любила мама...

Я был странным ребенком. Когда мы шли по улице с мамой, держась за руку, мы всегда о чем-то разговаривали. Я задавал такие глупые вопросы... Но когда мимо кто-то проходил, я замолкал и шел молча. Я стеснялся говорить при ком-то. Особенно, когда мимо проходила Лена Стеклова...

Ей, кажется, было лет пятнадцать. А может и меньше. Но она любила во дворе играть с подругой в теннис, и носила на голове повязку – чтобы волосы не падали на лицо. У нее был большой велосипед, длинные волосы и красивое лицо. И она мне нравилась... Но она наверно умерла. Умерла под обломками, как многие в ту страшную, саму страшную для меня ночь.

01:04

Эту дату я не забуду никогда. 28 мая 1995 года моя жизнь изменилась. Жизнь всех нефтегорцев изменилась! Все, что у меня было – детский садик, игрушки, друзья, резиновый заяц, с которым я любил купаться, мама – все исчезло в одно мгновение... Рухнуло... Навсегда...

Фото: Виталий Аньков

Все, что осталось от поселка, во дворах которого я бегал еще утром, от тех самых белых домов, которые стояли в несколько рядов – все это напоминало огромную свалку. Бетон, камни, вперемешку с детскими игрушками и кухонной утварью. Диваны, столы – все было разломано. И между всем этим погромом – люди: живые и мертвые. Кто-то кричал, звал о помощи, кто-то молча ждал своего спасения, а многие даже не успели понять, что произошло – уснули навсегда.

Фото: Виталий Аньков

После...

Я часто задумываюсь: а ведь я тоже мог умереть. Я ведь тоже мог остаться там, под завалами. И что было бы? А я бы не увидел этот мир. Я бы не научился читать, писать. Я бы не стал актером, фотографом... Меня бы просто не было! И мои друзья никогда со мной не познакомились бы.

Но я тут. Я живой! Мне через год уже тридцать. И та ночь не сотрется из моей памяти никогда. Я никогда не забуду разрушенный Нефтегорск, под завалами которого я чудом остался жить. И какой путь после той страшной ночи я преодолел, помню только я...

Фото: Виталий Аньков

Было больно. Все время было больно и одиноко... Меня избивали. Жестоко, сильно. Об меня разбивали тарелки. Я воровал...

Мне приходилось воровать у людей, которые должны были меня воспитывать и нести за меня ответственность. Кормить меня, одевать. Любить (!). Но кроме жестокости и ненависти в нашем "доме" я ничего другого не испытывал. Но этих людей можно понять – я был не родным ребенком. И постоянно их раздражал, бесил, выводил из себя. Но так хотелось заботы! Так хотелось какого-нибудь подарка на день рождения. Поэтому я и украл тогда деньги, чтобы купить себе подарок и сладостей.

Фото: Виталий Аньков Я воровал часто. Я был малолетним преступником. Я каюсь. И прошу прощения у тех людей, у которых жил. Этим людям я доставил много хлопот. Убегая из "дома", мне хотелось оказаться где-нибудь далеко в лесу. Быть одному... Никого не видеть, не слышать. Но добегал я только до рынка, на прилавках которого и спал – под открытым небом, зимой, на снежном столе. А уходил рано утром, до прихода торговцев. И шел по городу в поисках еды, питья и тепла... Меня находили, приволакивали "домой", дубасили шлангом от стиралки, и со следами от отчимовского кулака на глазах я шел в школу. В слезах и соплях шел и придумывал историю для одноклассников – "как я упал на лестнице"... Фото: Виталий Аньков

Ни одному ребенку, ни одному человеку я не пожелаю того, что пережил и испытал я. Многие пытались дать мне уют и нормальную крышу над головой. Но нигде я не приживался. Ото всюду меня выгоняли или я уходил сам. По разным причинам – ложь, воровство... Мне жаль. Во многих своих грехах я виноват сам. И поэтому скитался по жизни всегда один. Как Чаплиновский Бродяга я шел по Земле в поисках чего-то светлого и доброго, хорошего и теплого...

Четыре года я жил в приюте. В казенном доме. Люди меня оберегали, воспитывали, помогали в учебе. Кормили. Одевали. Именно в приюте я начал чувствовать себя счастливым. У меня появились хобби, друзья, музыка... И первый мой фотоаппарат, кстати, мне подарили в приюте. Я не помню этих людей, но благодаря им на Новый год у меня появилась пленочная мыльница. Я снимал все: шкаф, деревья, дома, небо...

Фото: Виталий Аньков

Я не сломался. Я стал только сильнее! Но все 22 года я живу с болью и обидой... Больно от того, что нет моего поселка. Поселка, по которому я бегал мальчишкой. Поселка, в котором я бы пошел в школу... Больно от того, что погибло столько людей. Женщины, мужчины, бабушки, дедушки, маленькие девочки и мальчики... Трагедия никого не пощадила. Нефтегорск стал адом! Одна сплошная гора мусора и пыли. Пыль и трупы. Кругом были мертвые люди, гробы, плиты... Обидно от того, что я никогда в жизни после той страшной ночи ни разу не сказал искренне и с любовью слово мама. Никому, никогда. И не скажу. Больно и обидно одновременно от того, что у кого-то есть семья, а у меня ее нет! Страшно от того, что у меня мог бы появится брат или сестра, но он или она навсегда остались в утробе матери там под завалами. Больно! И когда кто-то ругается со своей мамой по телефону – от этого тоже становится обидно и очень больно...

Фото: Виталий Аньков

Сейчас...

Нефтегорска нет уже 22 года. Многое изменилось в жизни каждого жителя, оставшегося живым. Но та ночь врывается в сознание каждый май. Закрываешь глаза – и видишь этот ужас. Смотришь на фотографии – и плачешь. Долго... До тех пор, пока глаза не высохнут и не покраснеют. Жалко! Всех жалко... Ведь погибли целые семьи – мать, отец, ребенок... Страх! Страшно от мысли, что подобное может повториться и ты не сможешь выкарабкаться как тогда, в ужасном мае 95-го.

Цените жизнь... И помните о тех, кого с нами нет...