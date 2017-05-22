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Блог Сергея Омшенецкого
Нефтегорск. Жизнь до и после...

Нефтегорск. Жизнь до и после...

Май... Этот месяц я ненавижу больше других. Это самый жестокий для меня месяц. Именно май подарил мне самого дорого человека, и именно он же его забрал. Мама... Моя мама родилась 10 мая 1969 года, а через 26 лет ровно ушла. Навсегда... 
 
До...
Поселок моего детства я помню очень хорошо. Он был небольшим семнадцать белых пятиэтажных и четыре двухэтажных дома. А еще был клуб, школа, музыкалка, большой магазин, площадь, столовая, речка...
 
С пацанами мы бегали к речке Колючке и ловили мальков. Их мы называли Колючками из-за иголистой спинки, наверно поэтому и речку мы называли так же. 
 

А еще я любил играть за дачами на территории гаражей. Особенно там, где были заброшенные тракторы. Я залезал в кабину, садился на что-то, что в данный момент заменяло мне сидушку, и ехал по вымышленной дороге по вымышленным делам. 
 
Я часто что-нибудь вымышлял. Например, дома, когда зимой шел сильный снегопад, я усаживался у подоконника, брал мамины женские принадлежности, ставил на пол насос от велосипеда и летел в космос. Губные помады, лаки, всякие косметические коробочки все это служило мне пультом управления моим кораблем. Насос был рычагом, а звездное небо заменял снег. Мне было всего шесть лет, и окно в комнате вполне казалось огромным иллюминатором, за которым летели звезды. А я навстречу им. 
 

Я мечтал стать известным... Но как и сейчас, тогда, в совсем юном возрасте, я не знал конкретно, кем хочу стать. То я был ведущим новостей отодвигал от стены стол, клеил на стену бумажку, на которой было написано "Новасти", и читал на вымышленную камеру погоду, то прикидывался героями телесериалов, которые так любила мама... 
 
Я был странным ребенком. Когда мы шли по улице с мамой, держась за руку, мы всегда о чем-то разговаривали. Я задавал такие глупые вопросы... Но когда мимо кто-то проходил, я замолкал и шел молча. Я стеснялся говорить при ком-то. Особенно, когда мимо проходила Лена Стеклова...
 
Ей, кажется, было лет пятнадцать. А может и меньше. Но она любила во дворе играть с подругой в теннис, и носила на голове повязку чтобы волосы не падали на лицо. У нее был большой велосипед, длинные волосы и красивое лицо. И она мне нравилась... Но она наверно умерла. Умерла под обломками, как многие в ту страшную, саму страшную для меня ночь. 
 

 
01:04
Эту дату я не забуду никогда. 28 мая 1995 года моя жизнь изменилась. Жизнь всех нефтегорцев изменилась! Все, что у меня было детский садик, игрушки, друзья, резиновый заяц, с которым я любил купаться, мама все исчезло в одно мгновение... Рухнуло... Навсегда...
 

Фото: Виталий Аньков
Все, что осталось от поселка, во дворах которого я бегал еще утром, от тех самых белых домов, которые стояли в несколько рядов все это напоминало огромную свалку. Бетон, камни, вперемешку с детскими игрушками и кухонной утварью. Диваны, столы все было разломано. И между всем этим погромом люди: живые и мертвые. Кто-то кричал, звал о помощи, кто-то молча ждал своего спасения, а многие даже не успели понять, что произошло уснули навсегда.
 

Фото: Виталий Аньков
После...
Я часто задумываюсь: а ведь я тоже мог умереть. Я ведь тоже мог остаться там, под завалами. И что было бы? А я бы не увидел этот мир. Я бы не научился читать, писать. Я бы не стал актером, фотографом... Меня бы просто не было! И мои друзья никогда со мной не познакомились бы. 
 
Но я тут. Я живой! Мне через год уже тридцать. И та ночь не сотрется из моей памяти никогда. Я никогда не забуду разрушенный Нефтегорск, под завалами которого я чудом  остался жить. И какой путь после той страшной ночи я преодолел, помню только я... 
 

Фото: Виталий Аньков
Было больно. Все время было больно и одиноко... Меня избивали. Жестоко, сильно. Об меня разбивали тарелки. Я воровал...
 
Мне приходилось воровать у людей, которые должны были меня воспитывать и нести за меня ответственность. Кормить меня, одевать. Любить (!). Но кроме жестокости и ненависти в нашем "доме" я ничего другого не испытывал. Но этих людей можно понять я был не родным ребенком. И постоянно их раздражал, бесил, выводил из себя. Но так хотелось заботы! Так хотелось какого-нибудь подарка на день рождения. Поэтому я и украл тогда деньги, чтобы купить себе подарок и сладостей. 
 

Фото: Виталий Аньков

Я воровал часто. Я был малолетним преступником. Я каюсь. И прошу прощения у тех людей, у которых жил. Этим людям я доставил много хлопот. Убегая из "дома", мне хотелось оказаться где-нибудь далеко в лесу. Быть одному... Никого не видеть, не слышать. Но добегал я только до рынка, на прилавках которого и спал под открытым небом, зимой, на снежном столе. А уходил рано утром, до прихода торговцев. И шел по городу в поисках еды, питья и тепла... Меня находили, приволакивали "домой", дубасили шлангом от стиралки, и со следами от отчимовского кулака на глазах я шел в школу. В слезах и соплях шел и придумывал историю для одноклассников "как я упал на лестнице"...

Фото: Виталий Аньков
Ни одному ребенку, ни одному человеку я не пожелаю того, что пережил и испытал я. Многие пытались дать мне уют и нормальную крышу над головой. Но нигде я не приживался. Ото всюду меня выгоняли или я уходил сам. По разным причинам ложь, воровство... Мне жаль. Во многих своих грехах я виноват сам. И поэтому скитался по жизни всегда один. Как Чаплиновский Бродяга я шел по Земле в поисках чего-то светлого и доброго, хорошего и теплого...
 
Четыре года я жил в приюте. В казенном доме. Люди меня оберегали, воспитывали, помогали в учебе. Кормили. Одевали. Именно в приюте я начал чувствовать себя счастливым. У меня появились хобби, друзья, музыка... И первый мой фотоаппарат, кстати, мне подарили в приюте. Я не помню этих людей, но благодаря им на Новый год у меня появилась пленочная мыльница. Я снимал все: шкаф, деревья, дома, небо...
 

Фото: Виталий Аньков
Я не сломался. Я стал только сильнее! Но все 22 года я живу с болью и обидой... Больно от того, что нет моего поселка. Поселка, по которому я бегал мальчишкой. Поселка, в котором я бы пошел в школу... Больно от того, что погибло столько людей. Женщины, мужчины, бабушки, дедушки, маленькие девочки и мальчики... Трагедия никого не пощадила. Нефтегорск стал адом! Одна сплошная гора мусора и пыли. Пыль и трупы. Кругом были мертвые люди, гробы, плиты... Обидно от того, что я никогда в жизни после той страшной ночи ни разу не сказал искренне и с любовью слово мама. Никому, никогда. И не скажу. Больно и обидно одновременно от того, что у кого-то есть семья, а у меня ее нет! Страшно от того, что у меня мог бы появится брат или сестра, но он или она навсегда остались в утробе матери там под завалами. Больно! И когда кто-то ругается со своей мамой по телефону – от этого тоже становится обидно и очень больно...
 

Фото: Виталий Аньков
 
Сейчас...
Нефтегорска нет уже 22 года. Многое изменилось в жизни каждого жителя, оставшегося живым. Но та ночь врывается в сознание каждый май. Закрываешь глаза – и видишь этот ужас. Смотришь на фотографии – и плачешь. Долго... До тех пор, пока глаза не высохнут и не покраснеют. Жалко! Всех жалко... Ведь погибли целые семьи – мать, отец, ребенок... Страх! Страшно от мысли, что подобное может повториться и ты не сможешь выкарабкаться как тогда, в ужасном мае 95-го.
 
Цените жизнь... И помните о тех, кого с нами нет... 

Автор: Сергей Омшенецкий, вчера, в 05:49 +24
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Комментарии
sasch
Написано вчера, в 10:23
Серёг, ты каждый раз находишь силы в себе про это писать...
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+8
KsuKsu
Написано вчера, в 10:37
Пусть земля погибшим будет пухом!
Будем надеяться что им там только лучше......

И будем помнить - что все под богом ходим
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+7
Натали)))
Написано вчера, в 11:07
Очень страшная и печальная история
Значит было угодно Богу что бы ты не ушёл, значит ты нужен здесь.
Всё у тебя будет хорошо!
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+9
lvista
Написано вчера, в 12:13
Серёжка, рвёшь сердце своими строками
...читаю и ужасаюсь этой кошмарной трагедии...чудовищная катастрофа...сколькой жизней
.
Соболезную тебе. Сколько же всего тебе пришлось пережить. Бедный несчастный ребенок. Как стыдно должно быть тем людям, которые вместо утешения и успокоения дали тебе еще столько боли...
Серёжа, ты не сломался, не опустился, это волшебство, что ты вырос таким чудесным, душевным и талантливым человеком
. Это и есть самая заветная мечта каждой мамы. И, уверена, твоя мамуля гордилась бы тобой. Как и я горжусь просто знакомством с тобой. Желаю обрести тебе успокоения в любви, пусть нежность и ласку подарит тебе любимый человек. Будь счастлив
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 13:39
Сережа, по-прежнему скорблю и ужасаюсь, вспоминая эту трагедию... Я была уже взрослой, у меня самой дочке было восемь, а я - ровесница твоей мамы...
не могу понять и принять того, что родственники так обращались с ребенком, потерявшим всё
вызывает лишь гнев и отвращение...
Тебе желаю сбычи мечт,
Великолепия свершений,
Пусть жизни бриг сияньем мачт
Развеет тьму обыкновенья!

Верю - у тебя все получится!
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+8
Nektos
Написано вчера, в 14:17
Сергей! Скорблю вместе с Вами и многими другими в этот день, каждый год!

Вы еще очень молоды, и жизнь побила сильно, но вы стали еще сильнее, это счастье, что Вы не сломались!!!
Счастье у Вас еще будет, поверьте!!!
А тех людей что глумились нужно просто простить, и самому станет полегче!!!
Все у Вас впереди! И все будет отлично! У такого парня не может быть по другому!!!
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+5
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 14:42
Через 1,5 месяца я ушёл в армию...наверное она и помогла забыть эти события...в 18 мы тогда чётко понимали эту грань...да и всё происходящее в стране...Рад за вас,что вы не сломались и живёте назло всему плохому,что произошло в вашей жизни...
Успехов вам!
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 20:06
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+1
Елена Кириченко
Написано вчера, в 21:23
Сереж, любви тебе сильной, крепкой, нежной, трепетной. И ту женщину, которая подарит тебе любовь и заботу, сына или дочку, ты назовешь мамой, мамочкой своих детишек. От всей души желаю тебе встретить ту, которая заполнит твое израненное сердце любовью и поможет переживать тот страшный май. Скорбим с тобой. Мне было 11 и я хорошо помню ту страшную ночь и ту страшную весть на следующий день...
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+5
ritupe
Написано вчера, в 21:23
Какой ужас..Сергей, я не знала что у вас такая трагическая жизнь была..
Моя знакомая с дочкой не погибли тоже по случайности..не получилось с приездом в нефтегорск..оказалось к счастью..Тогда она потеряла мать и брата...
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+2
Ягодка
Написано вчера, в 21:40 Отредактированно вчера, в 21:41
Кошмар... читаю и плачу... помню хорошо эту трагедию, мне было 11 лет, была знакома с мальчиком у которого погиб отец в Нефтегорске... Что тут скажешь-держись! И присоединюсь к словам Елена Кириченко, желаю тебе обрести настоящую семью!
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+2
Online
DianaBomj Online
Написано сегодня, в 01:13
У меня там погибли родственники. Макаров дядя Коля, его жена и невестка. Сын и двое детей выжили... Светлая память погибшим Макаровым и Вашей мамочке. Несправедливо, что так мало она пожила. И все, кто погибли там - погибли несправедливо. Держитесь, Сергей, Вас очень много людей любят! И иногда совсем неважно, что любят не родственники по крови, а родные по духу! Я догадывалась, что Вас когда-то что-то очень перевернуло и вывернуло. Вы очень не похожи на человека, жизнь которого всегда была сытой и доброй. Удачи Вам! И счастья!
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