"Кабала святош" в театре "Сфера"

Пьесу "Кабала святош" Михаил Булгаков писал специально для Московского Художественного театра. Сыграли ее только в 1936 году — спустя семь лет после написания. Ставили долго, муторно и мучительно, доведя автора до исступления, предвидевшего в своей пьесе свою собственную судьбу. А в результате, показав постановку семь раз, после разгромной статьи в "Правде", спектакль пришлось закрыть. Постановка же Московского драматического театра "Сфера", видимо, не переживала подобных трудностей в процессе репетиций. А оно видно сразу: спектакль получился легким, воздушным, немного балдежным и вовсе непыльным.

Талант и власть, творец и самодурство, художник и тиран, борьба со временем и с жизненной предначертанностью — темы, которые в данный момент волнуют главного режиссера "Сферы" Адександра Коршунова, прибегшего к творчеству бесстрашного писателя, с творчеством которого театру уже приходилось работать — в девяностые годы прошлого столетия шли его пьесы "Багровый остров", "Блаженство" и повести "Роковые яйца" и "Театральный роман", за что сферовцев прозвали тогда "Булгаковским театром".

Несмотря на то, что Булгаков писал о Франции семнадцатого века ("Ненавижу королевскую тиранию!"), имея ввиду советскую действительность/идеологию ("Ненавижу государственную власть!"), пьеса в прочтении "Сферы" не теряет своей актуальности и сегодня. Проблемы, как мы видим, не изменились. Как боролся талантливый человек с реакционным и деспотичным строем, ведя войну всеми способами дозволенного и нет, изворачиваясь и льстя тоталитарной власти, так и продолжает биться в двадцать первом веке. И герой Александра Коршунова, сыгравшего в спектакле главною роль — Мольера, — как кстати показывает эту действительность. А играет он талантливо и убедительно. Только от слов "Это судьба пришла в мой дом и похитила у меня все... Меня никто не любит. Меня раздражают, за мной гоняются!.. Всю жизнь вы меня травите, вы все враги мне..." хочется кусать локти — настолько трогательны и пронзительны эти слова из уст артиста.

В спектакле занято много талантливых актеров. Инга Оболдина и Татьяна Филатова в дубль исполняют роль Мадлены, жены Мольера. Евгения Казарина выступает в роли Арманды. Даниил Толстых талантливо справился с образом Муаррона. Архиепископа сыграли хорошие артисты Дмитрий Ячевский и Сергей Рудзевич. Короля Франции, дипломатичного, справедливого и в то же время деспотичного Людовика Великого сыграл Анатолий Смиранин — чем вам не сегодняшние минкульты, улыбающиеся и что-то вечно обещающие, но которых не узнать, дойдя их дела до "закручивания гаек". Дуэлянт по кличке "Одноглазый, помолись!" в роли Александра Пацевича тоже был неплох... Все молодцы, всем "Браво!"

Постарались и те, кого обычно не видно на сцене, кто видит свое предназначение за кулисами: сценографией и костюмами занималась Ольга Коршунова, балетмейстер — Евгения Миляева, за музыкальное оформление в спектакле отвечал Павел Герасимов.

"Кабала святош" театра "Сфера" — история про творческого человека, тесно связанного с властью, борющегося за право реализовать свой талант. Итог этой борьбы — смерть. Мольер умирает, едва отыграв главную роль Аргана в своей пьесе (последней) "Мнимый больной", где глумится над медициной — к слову, эту комедию автор написал после смерти своего месячного сына. От чего же умер Мольер, спросите? Булгаков так и отвечает: "... Причиной этого явилась немилость короля и черная Кабала!.." Ах, сколько их, таких талантов и гениев, желавших покорить весь мир, было зарыто в землю...