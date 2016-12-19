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Блог Сергея Омшенецкого
Старики-романтики

Старики-романтики

Спектакль "Встречайте, мы уходим" — третья постановка молодого режиссера Сергея Аронина в Театре им. Моссовета. Инсценировка "Циников" по роману Анатолия Мариенгофа и комедийная дилогия по мотивам пьес Ясмины Реза и Андрея Битова "Эстеты" на сцене этого театра идут уже несколько лет с большим  успехом. Очевидно, что и новоиспеченный спектакль будет иметь такой же триумф.
 

 

Может, потому что одну из главных ролей старика, бегущего от современного мира в новой постановке сыграл Виктор Сухоруков. А может и потому, что тему Аронин взял актуальную всенародное презрение к старости, особенно нынешней молодежью. 
 

Тема вечная. Пожилые всегда будут смотреть на современный мир, что называется, поверх очков, отказываясь от теперешних "фейсбуков", "твиттеров" и "яндексов". А молодые наоборот — эгоистично/высокомерно осуждать старшее поколение, мол, "не идете в ногу со временем"... 

 
Сухоруков и его партнер по сцене Андрей Шарков играют никому не нужных стариков. Но таких веселых, таких неугомонных авантюристов! Играют великолепно, по-настоящему, талантливо (Браво!). Они оба, оставшиеся одни, поклоняются настоящей дружбе и взаимоподдержке. Романтики, которые до сих пор верят в то, что "Добро творить — себя веселить".

"Встречайте, мы уходим" — эдакая притча о том, как жизнь проведешь, такой и старость будет. И какой бы ни был научно-технический прогресс, ничто не заменит живое общение, реальную дружбу между людьми и человеческих отношений. 
 

Спектакль театра имени Моссовета — гимн жизнелюбию, силе человеческого духа и красоте мечтаний, без которых жизнь человека пуста и скучна в любом возрасте. 
 
А какими мы, сегодняшние молодые, станем завтра? Покажет только время.
 

Напоминаю, что я запрещаю использовать мои снимки, выложенные в моем блоге без моего личного разрешения, и тем более без указания авторства.
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Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 11:25 +7
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:36
Обожаю Сухорукова
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+5
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 11:44
BenZziНовая_радуга, тебе и спектакль бы понравился. Он классный
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:14
Сергей Омшенецкий, не сомневаюсь.С такими то актерами.Я смотрела интервью с Сухоруковым - он в абы чем не стал бы играть.
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+3
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 14:03
Наш первый театр, который мы посетили в Москве!
Восхищались Сухоруковым в спектакле "Дион"... необыкновенно хорош!
В последнем интервью он говорил об этой роли и спектакле...как всегда эмоционально...захотелось сходить...везде охота успеть!) Хоть разорвись!)
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+3
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«Старомодная комедия» — современная трагедия!
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