Старики-романтики

Спектакль "Встречайте, мы уходим" — третья постановка молодого режиссера Сергея Аронина в Театре им. Моссовета. Инсценировка "Циников" по роману Анатолия Мариенгофа и комедийная дилогия по мотивам пьес Ясмины Реза и Андрея Битова "Эстеты" на сцене этого театра идут уже несколько лет с большим успехом. Очевидно, что и новоиспеченный спектакль будет иметь такой же триумф.

Может, потому что одну из главных ролей — старика, бегущего от современного мира — в новой постановке сыграл Виктор Сухоруков . А может и потому, что тему Аронин взял актуальную — всенародное презрение к старости, особенно нынешней молодежью.

Тема вечная. Пожилые всегда будут смотреть на современный мир, что называется, поверх очков, отказываясь от теперешних "фейсбуков", "твиттеров" и "яндексов". А молодые наоборот — эгоистично/высокомерно осуждать старшее поколение, мол, "не идете в ногу со временем"...

Сухоруков и его партнер по сцене Андрей Шарков играют никому не нужных стариков. Но таких веселых, таких неугомонных авантюристов! Играют великолепно, по-настоящему, талантливо (Браво!). Они оба, оставшиеся одни, поклоняются настоящей дружбе и взаимоподдержке. Романтики, которые до сих пор верят в то, что "Добро творить — себя веселить".

"Встречайте, мы уходим" — эдакая притча о том, как жизнь проведешь, такой и старость будет. И какой бы ни был научно-технический прогресс, ничто не заменит живое общение, реальную дружбу между людьми и человеческих отношений.

Спектакль театра имени Моссовета — гимн жизнелюбию, силе человеческого духа и красоте мечтаний, без которых жизнь человека пуста и скучна в любом возрасте.

А какими мы, сегодняшние молодые, станем завтра? Покажет только время.