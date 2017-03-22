Эйнштейн с фотоаппаратом

Михаила Белоцерковского можно без всякого преувеличения назвать легендой московских театров. В далекие 70-е годы двадцатого столетия он решил, что его судьба – это театр. Проработав больше 35-ти лет театральным администратором, он взял в руки фотоаппарат. И не прогадал... Став одним из самых востребованных и любимых среди зрителей и актеров летописцев театральной жизни, он является большим кумиром у многих начинающих фотографов, которым с удовольствием дает небольшие советы и напутствия...

Однажды мне пришло сообщение от Михаила Лазаревича. Он попросил мой номер. Я не отказал. Через какое-то время раздается звонок: "Здравствуй, Сергей, Это Белоцерковский..." Получить пятнадцатиминутный мастер-класс по театральной фотографии по телефону, да еще и от такого человека – это круто. Благодаря таким людям, как Белоцерковский, в театр хочется бежать еще быстрее, чтоб занять поудобнее место в зале, прицелиться на сцену... И ловить – кадры, мизансцены, эмоции, вспоминая, о чем тебе говорил мастер.

"В свете рампы-3" – это последняя часть некого театрально-фотографического триптиха, вобравшая в себя самые интересные работы фотографа за последние пять лет. Михаил Ширвиндт, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Игорь Костолевский и многие другие. Маяковка, МХТ им. Чехова, театр Сатиры, театральная школа Табакова, мастерская Дмитрия Брусникина... Все они и не только навсегда запечатлены на фотокарточках Михаила Белоцерковского, и теперь висят тут, в фойе Московского Мюзик-Холла.

Привыкший быть с фотокамерой по другую сторону театрального действа, в этот вечер он сам стал главным героем – без камеры, в костюме, улыбчиво встречал каждого гостя, и каждому в индивидуальном порядке рассказывал о выставке. "А, вот это мои новые снимки, видите?.. А, это старый портрет, но он очень хороший..."

Вечер был хороший, правда. Случайно ли так совпало или нет, но выставка открылась в самый главный и праздничный день для театралов – в Международный день театра. Пришли не только друзья, знакомые, любимые, поклонники... Пришли и актеры – главные участники фотокарточек Михаила Белоцерковского.

Сам же мастер был скромным и иногда стоял в сторонке, грустно улыбаясь. Но в его глазах можно было заметить радость и восторг, улыбку и гордость за проделанную работу... Не останавливайтесь, Михаил Лазаревич, продолжайте в том же духе. И пусть ваши снимки будут еще краше, а выставки как можно чаще. Ну а я буду подсматривать за вами, и что-то брать для себя, ведь вы для меня как Эйнштейн... Только с фотоаппаратом!