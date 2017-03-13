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Блог Сергея Омшенецкого
Я тебя рисую...

Я тебя рисую...

Представьте себе, а ведь в подростковом возрасте я хотел стать архитектором. Ну, не прям так, чтобы прям мечтал и грезил, нет. Мне просто нравилось то, что мы делали на архитектурном кружке в Станции юного техника, которую я посещал между занятий вокалом и посещением Школы журналистики. У нас был хороший педагог, мы все время что-то лепили, клеили, рисовали...  Но (не увы!) судьба распорядилась по другому, и в моей жизни появился Театр.

 
В свое юношеское прошлое мне помогли окунуться студенты первого курса кафедры Дизайна архитектурной среды Московского архитектурного института, в гости к которым пришли актеры #StrelerTheatre. На протяжении трех часов подрастающие дизайнеры и архитекторы рисовали (впервые) портреты артистов – кто-то брал в руки кисти и писал акварелью, кто-то "черкал" на бумаге линии углем... 
 

Атмосфера – творческая... Действительно! Вы только представьте: большая аудитория, высокие окна, столы буквой "П" со следами художеств нескольких поколений, за столами художники, в центре актеры. "Почему они у вас у всех квадратные? – говорит Ольга Великородная, старший преподаватель. – Попробуйте немного округлить лица, добавьте плавности... Ну смотри, глаза как будто запятые..."
 

Для того, чтобы молодые художники могли точно перенести образы своих героев на бумагу, позирующие рассказывали о себе, вспоминали, как попали в театр, в каких спектаклях заняты. А ребятам-актерам чтобы не было неловко, первокурсники рассказывали о своих успехах, об учебе и мечтах.
 

Опыт в позировании у артистов небольшой, а у некоторых его вообще нет. Но это не помешало ребятам (ни гостям, ни хозяевам) провести отлично время. Такой тимбилдинг только сплотил всех – уже в финале после общей фотографии некоторые обменивались контактами и "выпрашивали" друг у друга ссылки на свои странички.

Предлагаю и вам окунуться в художественный мир, посмотреть на мой небольшой фоторепортаж, и увидеть своими глазами талант будущих дизайнеров, художников, архитекторов. Лично я был в легком недоумении, когда узнал, что все они учатся только первый год – настолько потрясающими показались мне их результаты...

 

 

Кстати, а вот этот "Шедевр" написал я. Ну просто так - вспомнил архитектурный кружок, тени, линии...

 

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Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 04:24 +5
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Написано сегодня, в 08:21
"Я тебя рисую, я тебя рисую,
Сидя у окна"...


Спасибо!!!
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Нани Ева: «Раньше я была меломаном, теперь – музыкант»
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