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Блог Сергея Омшенецкого
Моя весна...

Моя весна...

Куда бы я ни шел, где бы я не был везде и всюду за плечами у меня фотоаппарат. Ну так уж получилось, что не могу я без рюкзака с зеркалкой. Поэтому каждая моя прогулка должна обязательно сопровождаться (пусть хоть одним, но все же) снимком на память.

Весна! Это время, когда без труда можно вляпаться в остатки зимних утренних прогулок собачек. Сезон, когда можно понять, какая лавка в парке пользовалась популярностью среди алкоголиков и курильщиков на протяжении нескольких месяцев... 

Но я старался запечатлеть не ту весну, которая окружает меня в действительности. А ту, которую я хотел бы испытывать — такую немного бледную, немного похожую на лондонскую осень, с запахом прошлогодних сухих листьев и самое главное — чистую.

 

Все-таки я доволен районом, в котором я живу. Здесь нет той городской суеты и испорченного воздуха, которые есть чуть ближе к центру. Вы не представляете, какой здесь свежий воздух, какие здесь деревья!!! А какой рядом пруд...

 

Весна сезон ностальгии. Лично я вспоминаю детство. Те деньки, когда можно было пускать бумажные кораблики, палочки, веточки по ручейкам и лужам. 

 

Я люблю прогуливаться по Гольяновскому парку. Тут хорошо. Тут всегда свежо и тихо в любое время года.

 

Белки и птицы почти тебя не боятся. Главное — не забудь их накормить, тогда они будут тебе благодарны и может быть разрешат себя сфотографировать.

 

Помните, я вам уже показывал этот парк в сентябре? Вот ТУТ можете посмотреть. А теперь давайте посмотрим на одни и те же места в разное время года, но практически с того же ракурса)))

Пруд... Сентябрь 2016 года

 

Тот же самый пруд, только уже март 2017 года.

 

Ивы тогда...

 

Ивы сегодня...

 

Какая прелесть. Это так здорово, что можно быть свидетелем обновления природы, зарождения нового времени, пробуждения теплых чувств...

 

А этот снимок с трубой я сделал не просто так. Этот кадр мне приснился. Недавно. И когда я его увидел в объективе своей камеры, немножечко оторопел. Все было в действительности как во сне: длинный темный тонель, вода и... детская рука...

 

Пусть и у вас сны если сбываются, то только хорошие и красивые. А весна у каждого пусть будет доброй, а лето теплым. Скоро увидимся)))

 

Автор: Сергей Омшенецкий, вчера, в 19:15 +7
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Комментарии
karsa
Написано вчера, в 20:05
Умеешь тронуть, Сережа...
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 20:23
Как здорово!
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+3
karsa
Написано вчера, в 23:39
И встретимся обязательно: завтра бегу забирать свои билетики на "Оскара":)
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+1
max7676
Написано вчера, в 23:42
Супер !
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+1
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