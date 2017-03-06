Моя весна...

Куда бы я ни шел, где бы я не был — везде и всюду за плечами у меня фотоаппарат. Ну так уж получилось, что не могу я без рюкзака с зеркалкой. Поэтому каждая моя прогулка должна обязательно сопровождаться (пусть хоть одним, но все же) снимком на память.

Весна! Это время, когда без труда можно вляпаться в остатки зимних утренних прогулок собачек. Сезон, когда можно понять, какая лавка в парке пользовалась популярностью среди алкоголиков и курильщиков на протяжении нескольких месяцев...

Но я старался запечатлеть не ту весну, которая окружает меня в действительности. А ту, которую я хотел бы испытывать — такую немного бледную, немного похожую на лондонскую осень, с запахом прошлогодних сухих листьев и самое главное — чистую.

Все-таки я доволен районом, в котором я живу. Здесь нет той городской суеты и испорченного воздуха, которые есть чуть ближе к центру. Вы не представляете, какой здесь свежий воздух, какие здесь деревья!!! А какой рядом пруд...

Весна — сезон ностальгии. Лично я вспоминаю детство. Те деньки, когда можно было пускать бумажные кораблики, палочки, веточки по ручейкам и лужам.

Я люблю прогуливаться по Гольяновскому парку. Тут хорошо. Тут всегда свежо и тихо в любое время года.

Белки и птицы почти тебя не боятся. Главное — не забудь их накормить, тогда они будут тебе благодарны и может быть разрешат себя сфотографировать.

Помните, я вам уже показывал этот парк в сентябре? Вот ТУТ можете посмотреть. А теперь давайте посмотрим на одни и те же места в разное время года, но практически с того же ракурса)))

Пруд... Сентябрь 2016 года

Тот же самый пруд, только уже — март 2017 года.

Ивы тогда...

Ивы сегодня...

Какая прелесть. Это так здорово, что можно быть свидетелем обновления природы, зарождения нового времени, пробуждения теплых чувств...

А этот снимок с трубой я сделал не просто так. Этот кадр мне приснился. Недавно. И когда я его увидел в объективе своей камеры, немножечко оторопел. Все было в действительности как во сне: длинный темный тонель, вода и... детская рука...

Пусть и у вас сны если сбываются, то только хорошие и красивые. А весна у каждого пусть будет доброй, а лето теплым. Скоро увидимся)))