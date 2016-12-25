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Блог Сергея Омшенецкого
Последний пост

Последний пост

Уходящий год у всех был разный. Кто-то сетовал на финансовый кризис, кто-то женился, кто-то рожал... Для  меня же этот год был разносторонний - в принципе, как и прежние. Первая половина - каждодневная работа в театре (репетиции, репетиции, спектакли, концерты...), вторая - отдых, развлечения... Но неизменным осталось одно - это блог на АСТВ. Мне кажется, я его никогда не заброшу. Это так здорово - вести свой дневник на Сахалине, где ты вырос, воспитался, жил и творил, и один всевышний знает когда я туда вернусь... Вести блог здесь, в Москве. Рассказывать вам об интересных спектаклях, мероприятиях, встречах... Знайте, если вдруг я перестал писать посты, значит я умер. Как бы это не звучало, но это так. 

Не хочу о грустном, хочу о Москве... О новогодней... Посмотрите, как тут  хорошо)))

Несмотря на то, что снега в столице нет практически, люди радуются, ждут чудес, волшебства... Я тоже жду...

 

Да,  Москва суетная, быстрая... Но она такая веселая, такая интересная, красивая... А иногда и бесплатная)))

Каждый найдет здесь занятие себе по душе... Не важно, какая у тебя профессия. Интересно будет везде, где ты окажешься)))

Жизнь в Москве не сладка, нет. За многое приходится платить, отвечать... Но иногда бывает так сладко и вкусно...

А иногда бывает грустно... Вспоминаешь остров, театр, людей... И совсем случайно оговариваешься, называя станцию московского метрополитена одним из проспектов Южно-Сахалинска... Улыбнешься и подумаешь: "Значит, кто-то вспоминает..."

Это мой последний пост в этом году... И пусть он будет сумбурный... Например, совсем скоро я запущу свой личный сайт. Хочу похвастаться... 

Осталось совсем немного и он заработает. Пока что он на стадии заполняемости. Надо многие свои посты с АСТВ перенести... А на это нужно время...

Обзаведясь своим сайтом, я не  перестану писать тут. Но я понимаю, что иметь ресурс только на Сахалине смысла нет. Хотя некоторые москвичи читают АСТВ)))

А еще недавно побывал на квартирнике театральных фотографов. Аэстэвэшные бы сказали - БадаБУМ... Это почти был БадаБУМ... 

За полгода я познакомился с некоторыми хорошими людьми-фотографами, и пристроился к ним на посиделки... Было здорово)))

Мы запекали картофель, что-то варили (еды вообще было много, каждый потом уносил с собой), гадали на книге Цветаевой, говорили о фотографии и о театре, конечно...

Потом я как-нибудь вам расскажу об этом...

А вообще... Знаете что. Я хочу пожелать каждому из вас счастья. Чтобы оно всегда было под рукой. Ничего не бойтесь, никогда не отступайте, идите напролом, свершайте, помогайте... Пусть у вас у всех будет радость и любовь..

А всему коллективу медиа-холдинга АСТВ я пожелаю успеха. Делайте много крутых проектов, снимайте классные передачи, помогайте людям исполнять свои мечты, удивляйте каждый день зрителя... И будьте все здороооовы))))

Себе я хочу пожелать уверенности и пробиваемости... Остального во мне предостаточно. Обнимаю всех... Целую каждого. С наступающим Новым годом!!!

P.S.

Если вы есть в Instagram и до сих пор не подписались на мой аккаунт, то сейчас же это сделайте. Иногда я выкладываю красивые видюхи из Москвы))))

 

Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 11:51 +16
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Комментарии
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 12:10
Сережка, спасибо, что ты есть! Такой разный, смешной, порой серьезный, интересный, сахалинец-почти-москвич)) спасибо за красивые фото! С наступающим тебя! Пусть все сбудется!
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+9
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:54
ignition, спасибо! И тебе всего самого хорошего
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+1
karsa
Написано сегодня, в 12:23
С наступающим, Омшик! Да будет тебе все, и ничего за это не будет:))) Ты классный!:)))
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+6
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:55
karsa, ееее! Спасиб. С наступающим
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+1
Светлана Кушнарёва
Написано сегодня, в 12:40
Сережа, с Новым годом! Успехов тебе по всем, чем бы ты ни решил заняться!
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+6
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:55
Светлана Кушнарёва, спасиб большое. И вам удачи
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+1
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 13:07
С новым годом Сережа. Будь счастлив.
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+7
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:55
Любовь Барабашова, и вы тоже)))) с новым годом!
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 13:54
С наступающим,Сереженька
Успехов во всех начинаниях
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+6
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:56
BenZziНовая_радуга, спасииибочки хорошая)))) и тебе любви
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:18
Сережка, с наступающим Новым годом и Рождеством!Пусть осуществятся все твои надежды и планы в нем!
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+6
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:56
НюНик_просто_Анна, и тебя с наступающим! Шоб все хорошо у тебя было
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:48
Спасибо за бОлг "Последний пост"!!!


Присоединяюсь к поздравлениям....
Серёжа, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!!!
От всей души желаю Вам успехов, удачи, побед и исполнения ваших желаний!!!



https://youtu.be/ywE3adVall
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+4
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 15:18
Серёнька, с наступающим тебя! Любви, удачи, счастья!
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+4
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:57
Балтийская Килька, спасибочки! И вам счастья
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:26
С наступающим, Сережка! Будь счастлив!
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+2
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:57
Татьяна Сергеева, и ты будь счастлива... с Новым годом!
Ответить
+1
багз-банни
Написано сегодня, в 17:40
Серёжа,с наступающим!
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+3
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:58
багз-банни, и вас тоже. Всего всего доброго и качественного
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+1
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 18:05
Сережа, ты такой замечательный! Пусть у тебя всёе будет хорошо. С наступающим!!!!
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+2
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:58
Соловьева Светлана, спасиб. И вас с наступающим! Любви вам
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+2
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 20:26
Серегааа! С наступающим! С новым годом с новым счастьем!
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+2
Игорь Иванов
Написано сегодня, в 20:30
Сергей, с наступающим Новым годом! Привет с Сахалина))))
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+2
lvista
Написано сегодня, в 21:21
Серёжа, так здорово почитать твой блог перед новым годом! Удачи тебе во всем и большого везения! Будь счастлив!
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+3
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