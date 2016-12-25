Последний пост

Уходящий год у всех был разный. Кто-то сетовал на финансовый кризис, кто-то женился, кто-то рожал... Для меня же этот год был разносторонний - в принципе, как и прежние. Первая половина - каждодневная работа в театре (репетиции, репетиции, спектакли, концерты...), вторая - отдых, развлечения... Но неизменным осталось одно - это блог на АСТВ. Мне кажется, я его никогда не заброшу. Это так здорово - вести свой дневник на Сахалине, где ты вырос, воспитался, жил и творил, и один всевышний знает когда я туда вернусь... Вести блог здесь, в Москве. Рассказывать вам об интересных спектаклях, мероприятиях, встречах... Знайте, если вдруг я перестал писать посты, значит я умер. Как бы это не звучало, но это так.

Не хочу о грустном, хочу о Москве... О новогодней... Посмотрите, как тут хорошо)))

Несмотря на то, что снега в столице нет практически, люди радуются, ждут чудес, волшебства... Я тоже жду...

Да, Москва суетная, быстрая... Но она такая веселая, такая интересная, красивая... А иногда и бесплатная)))

Каждый найдет здесь занятие себе по душе... Не важно, какая у тебя профессия. Интересно будет везде, где ты окажешься)))

Жизнь в Москве не сладка, нет. За многое приходится платить, отвечать... Но иногда бывает так сладко и вкусно...

А иногда бывает грустно... Вспоминаешь остров, театр, людей... И совсем случайно оговариваешься, называя станцию московского метрополитена одним из проспектов Южно-Сахалинска... Улыбнешься и подумаешь: "Значит, кто-то вспоминает..."

Это мой последний пост в этом году... И пусть он будет сумбурный... Например, совсем скоро я запущу свой личный сайт. Хочу похвастаться...

Осталось совсем немного и он заработает. Пока что он на стадии заполняемости. Надо многие свои посты с АСТВ перенести... А на это нужно время...

Обзаведясь своим сайтом, я не перестану писать тут. Но я понимаю, что иметь ресурс только на Сахалине смысла нет. Хотя некоторые москвичи читают АСТВ)))

А еще недавно побывал на квартирнике театральных фотографов. Аэстэвэшные бы сказали - БадаБУМ... Это почти был БадаБУМ...

За полгода я познакомился с некоторыми хорошими людьми-фотографами, и пристроился к ним на посиделки... Было здорово)))

Мы запекали картофель, что-то варили (еды вообще было много, каждый потом уносил с собой), гадали на книге Цветаевой, говорили о фотографии и о театре, конечно...

Потом я как-нибудь вам расскажу об этом...

А вообще... Знаете что. Я хочу пожелать каждому из вас счастья. Чтобы оно всегда было под рукой. Ничего не бойтесь, никогда не отступайте, идите напролом, свершайте, помогайте... Пусть у вас у всех будет радость и любовь..

А всему коллективу медиа-холдинга АСТВ я пожелаю успеха. Делайте много крутых проектов, снимайте классные передачи, помогайте людям исполнять свои мечты, удивляйте каждый день зрителя... И будьте все здороооовы))))

Себе я хочу пожелать уверенности и пробиваемости... Остального во мне предостаточно. Обнимаю всех... Целую каждого. С наступающим Новым годом!!!

P.S.

Если вы есть в Instagram и до сих пор не подписались на мой аккаунт, то сейчас же это сделайте. Иногда я выкладываю красивые видюхи из Москвы))))