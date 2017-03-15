Розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Дрессированные животные, шоу теней и мыльных пузырей, ростовые куклы - герои популярных мультфильмов и поющий мишка. Всё это и многое другое ждет вас на этом представлении!

В течение трех дней мы разыграем ТРИ пригласительных билета (по билету в день) на шоу московского цирка «Человек-невидимка»! Победителей будет трое. Каждый из них получит пригласительный на ДВА лица.

Чтобы попасть на шоу, которое пройдет 26-27 марта в 12.00, в ДК железнодорожников, нужно правильно ответить на следующий вопрос:

Из-за чего гималайского медведя называют «лунным»?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.