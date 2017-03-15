Розыгрыш билетов на шоу московского цирка!
Дрессированные животные, шоу теней и мыльных пузырей, ростовые куклы - герои популярных мультфильмов и поющий мишка. Всё это и многое другое ждет вас на этом представлении!
В течение трех дней мы разыграем ТРИ пригласительных билета (по билету в день) на шоу московского цирка «Человек-невидимка»! Победителей будет трое. Каждый из них получит пригласительный на ДВА лица.
Чтобы попасть на шоу, которое пройдет 26-27 марта в 12.00, в ДК железнодорожников, нужно правильно ответить на следующий вопрос:
Из-за чего гималайского медведя называют «лунным»?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Комментарии
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Юрий Анатольевич . Online
Написано сегодня, в 12:05
Здравствуйте! А как можно разыграть в течение трех дней ТРИ пригласительных билета (по билету в день) на шоу московского цирка «Человек-невидимка»? Шоу состоится 23 марта в 12.00, в ДК железнодорожников, а сегодня уже 22 марта?
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ИринаХ Online
Написано сегодня, в 14:06
Юрий Анатольевич ., значит опечатка
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+2
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ИринаХ Online
Написано сегодня, в 13:03
может шоу 25 марта?
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Юрий Анатольевич . Online
Написано сегодня, в 13:07
ИринаХ, посмотрел афишу , шоу, действительно, начинается 25 марта .
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Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 15:51
Билеты разыгрываются на представление, которое состоится 26 марта)
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