Розыгрыш-2

Спокойствие! Никто никого не разыгрывает. Это не шутка. Мы просто разыгрываем фирменные календари сайта с фотографиями, авторы которых - наши пользователи.

Для тех, кто еще не видел эти фотографии, или хочет вспомнить, как это было – смотрите здесь.

Напоминаем, каждый будний день до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша:

Следующая фраза, благодаря одному из пользователей сайта, лично для нас стала крылатой. Предлагаем вам её продолжить:

«Дождика бояться - ……….»

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки и ОГРОМНАЯ просьба - БЕЗ ПОДСКАЗОК)))

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)