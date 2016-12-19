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Розыгрыш-2

Розыгрыш-2

Спокойствие! Никто никого не разыгрывает. Это не шутка. Мы просто разыгрываем фирменные календари сайта с фотографиями, авторы которых - наши пользователи.

Для тех, кто еще не видел эти фотографии, или хочет вспомнить, как это было – смотрите здесь.

Напоминаем, каждый будний день до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша: 

Следующая фраза, благодаря одному из пользователей сайта, лично для нас стала крылатой. Предлагаем вам её продолжить:

 «Дождика бояться - ……….»

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки и ОГРОМНАЯ просьба - БЕЗ ПОДСКАЗОК)))

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

 

сегодня, в 09:51 +3
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Комментарии
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 10:18 Отредактированно сегодня, в 10:19
Можно ли купить такой календарь?
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 10:26
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Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 10:28
Это слооооожная загадка(((( Не видать мне календаря. кстати. ссылочки в начале нет, забыли поставить
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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
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