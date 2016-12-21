Розыгрыш-3

Приятно вспомнить о том, как все это было… Этот розыгрыш как раз для таких целей и создавался. В сентябре на сайте был фотоконкурс «Сахалинский пейзаж». По его итогам мы выпустили календарь. Все фотографии, смотрите здесь. А мы разыгрываем эти календари.

Календари есть только у нас, вы не сможете их нигде купить, или посмотреть. Поэтому - участвуйте в розыгрыше и да будет вам счастье)

Напоминаем, каждый будний день вплоть до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша:

По мнению одного из блогеров - пока ее нет, ты спишь спокойно.

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов!