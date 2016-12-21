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Розыгрыш-3

Розыгрыш-3

Приятно вспомнить о том, как все это было… Этот розыгрыш как раз  для таких целей и создавался. В сентябре на сайте  был фотоконкурс «Сахалинский пейзаж».  По его итогам мы выпустили календарь. Все фотографии, смотрите здесь. А мы разыгрываем эти календари.

Календари есть только у нас, вы не сможете их нигде купить, или посмотреть. Поэтому - участвуйте в розыгрыше и да будет вам счастье)

Напоминаем, каждый будний день вплоть до 30 декабря с нас – вопрос, с вас - ответ. Победители, их каждый день ДВОЕ, получат календари.

Вопрос сегодняшнего розыгрыша: 

По мнению одного из блогеров  - пока ее нет, ты спишь спокойно.

 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

 

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

 

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов!

 

 

 

сегодня, в 09:51 +6
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Комментарии
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 11:08
А мой снимок использовали все-таки в календаре?
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+3
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 11:34
Сергей Омшенецкий, Сережа, твой снимок есть) Стоит на ноябре. Поэтому тебе полагается календарь в любом случае! Теперь срочно придумывай, как его заберешь)))
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+3
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 12:49
Соловьева Светлана, хм... Зачем ты пришел, холодный ноябрь? Верни мне хотя бы вчерашнее солнце...
Хороший месяц... Так так..как забрать.. а вы в отпуск не собираетесь в Москву??
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+2
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 12:58
Сергей Омшенецкий, нееет) а ты к нам не собираешься?
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+1
Еще 2 комментария
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:16
Похоже тут удачи не видать
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+4
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:17
А я знаю,а я знаю!
Кто автор и о чем (о ком) речь
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+9
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:44
BenZziНовая_радуга, шепни мне на ушко
пожалуйстааааааа
Я тоже календарь хочууууу
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+5
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 12:58
BenZziНовая_радуга, и кому он это сказал
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+4
Olga_23
Написано сегодня, в 12:58
BenZziНовая_радуга, и мнеееее))))
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+5
Еще 4 комментария
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:24
А сколько можно раз ответить?
А то я уже чувствую что пролетел
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+4
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 15:36
Игорь Иванов, один раз
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+1
Olga_23
Написано сегодня, в 12:27
Блииииин, я тоже календарик хочууу... Но ответа, к сожалению, не знаю... Могу предположить, но...
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:47
Olga_23, Оленька, дай взятку радуге!
Она кажись все знает!
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+5
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:49
Василиса_Я ^.^, все знает, и спит спокойно
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+5
Olga_23
Написано сегодня, в 12:55
Василиса_Я ^.^,
а чем она берет?
Не знаешь?))))
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+5
Еще 13 комментариев
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:07 Отредактированно сегодня, в 17:07
Затаили дыхание...
не дышим...
ждем результатов...

Абра
швабра
кадабра
И календарь получааааааают...
Все
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+4
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 17:14
Василиса_Я ^.^, угнетающее ожидание
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+1
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