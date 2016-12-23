"Ёлочное настроение". Подарки вручены!

У четырех победителей фотоконкурса "Ёлочное настроение" уже точно предпраздничный настрой. Вчера, 29 декабря, они получили свои призы.

Награждение проходило в студии праздничного декора "Воздушный мир". Победители молодцы - в назначенное время все были в назначенном месте, где их поздравили

и вручили сертификаты на 2000 рублей

Вика сразу выбрала себе подарки на сумму сертфиката

Всех с наступающими праздниками. Кто хочет еще раз посмотреть все фотографии, которые участвовали в конкурсе, "идите" сюда.