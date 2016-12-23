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Конкурсы АСТВ
"Ёлочное настроение". Подарки вручены!

"Ёлочное настроение". Подарки вручены!

У четырех победителей фотоконкурса "Ёлочное настроение" уже точно предпраздничный настрой. Вчера, 29 декабря, они получили свои призы.

Награждение проходило в студии праздничного декора "Воздушный мир". Победители молодцы - в назначенное время все были в назначенном месте, где их поздравили

 

и вручили сертификаты на 2000 рублей

Вика сразу выбрала себе подарки на сумму сертфиката

Всех с наступающими праздниками.  Кто хочет еще раз посмотреть все фотографии, которые участвовали в конкурсе, "идите" сюда.

сегодня, в 10:55 +10
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Комментарии
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 11:57
Здорово !
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 11:59
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+1
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