"Ёлочное настроение". Подарки вручены!
У четырех победителей фотоконкурса "Ёлочное настроение" уже точно предпраздничный настрой. Вчера, 29 декабря, они получили свои призы.
Награждение проходило в студии праздничного декора "Воздушный мир". Победители молодцы - в назначенное время все были в назначенном месте, где их поздравили
и вручили сертификаты на 2000 рублей
Вика сразу выбрала себе подарки на сумму сертфиката
Всех с наступающими праздниками. Кто хочет еще раз посмотреть все фотографии, которые участвовали в конкурсе, "идите" сюда.
Комментарии
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 11:57
Здорово !
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 11:59
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