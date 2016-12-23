Фотоконкурс «Новогоднее чудо» продолжается!

Фотоконкурс мы проводим совместно с ООО «Сахалинский кондитер».

Размещайте на сайте фотографии, на которых изображены дети. Главное условие - чтобы фото передавало НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Напоминаем, что фотографии, не соответствующие тематике конкурса не смогут участвовать в голосовании!

Сотворить чудо может каждый. И это очень просто. Не обязательно быть для этого волшебником или феей. Достаточно желания. Желания дарить близким радость. Ощущение праздника помогут создать сладости от ООО «Сахалинский кондитер». «Сахалинская птичка», мармелад, зефир, конфеты с фруктовым желе, пастила и всевозможные печенья… Наверняка что-то из перечисленного предпочитает одариваемый, почему же не сделать праздник слаще?

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - ООО «Сахалинский кондитер».

Фотографии принимаются до 09.01.2017 г. Голосование пройдет с 09.01 по 12.01.2017 г. Подведение итогов – 13.01.2017 г.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь