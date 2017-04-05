Фотоконкурс «Мои любимые места». Продолжение!

Судя по фотографиям, которые вы выкладываете для участия в этом конкурсе, любимые места - это уголки разных стран, городов. Удивляет, что мало таких мест у сахалинцев на малой родине. Давайте будем реалистами - большую часть времени мы всё же проводим на острове и у каждого из нас есть такие уголки в городе, поселке, которые мы считаем своими любимыми. Оглянитесь вокруг себя: наверняка у кого-то такое место по соседству с домом… И у каждого из вас есть любимый уголок дома.

Напомним, что АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ конкурс мы проводим совместно с группой компаний «Сектор». Завтра, 13 апреля, компания празднует свой юбилей! «Сектору» исполняется 25 лет! Для победителей мастера компании приготовили великолепные подарки, которые станут достойным украшением домашнего интерьера или оригинальным элементом, который станет изюминкой дачного участка или загородного дома.

Но и это не всё. В честь своего юбилея группа компаний «Сектор» дарит подарок всем своим клиентам - 13 апреля СКИДКА на весть товар до 10 %.

Учтите, что по правилам конкурса организатор и партнер конкурса имеют право не допустить фотографии, не соответствующие тематике, до голосования.

Обратите внимание: для участия в конкурсе (по правилам) пользователь может выложить только ТРИ фотографии!

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - группы компаний «Сектор»

Напомним, что фотографии на АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ конкурс «Мои любимые места» принимаются до 19 апреля включительно. Голосование с 20 по 25 апреля. Подведение итогов -25 апреля.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь