Фотоконкурс «Дива корпоратива» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

В новогоднюю ночь все девушки становятся еще более прекрасными и превращаются в настоящих королев бала. «Русское Радио-Сахалин» предлагает поделиться своей красотой со всеми! Участвуйте в нашем фотоконкурсе и пусть все узнают, как выглядит настоящая «Дива корпоратива»!

Фотографии принимаются до 8 января включительно, а это значит, что у вас еще есть немного времени, чтобы не только похвастаться своими новогодними фотографиями с корпоратива в шикарных образах, но, может быть, даже получить отличные призы!

Трех победительниц определяются по итогам голосования пользователей сайта АСТВ.

Приём фотографий до 8 января (включительно), голосование с 9 до 15 января. Подведение итогов и вручение призов - 16 января.

Победители получат сертификаты от магазина модной женской одежды

1 место – сертификат на 5000 руб.

2 место – сертификат на 3000 руб.

3 место – сертификат на 1000 руб.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь