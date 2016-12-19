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Конкурсы АСТВ
Фотоконкурс «Дива корпоратива» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Фотоконкурс «Дива корпоратива» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

В новогоднюю ночь все девушки становятся еще более прекрасными и превращаются в настоящих королев бала. «Русское Радио-Сахалин» предлагает поделиться своей красотой со всеми! Участвуйте в нашем фотоконкурсе и пусть все узнают, как выглядит настоящая «Дива корпоратива»! 

Фотографии принимаются до 8 января включительно, а это значит, что у вас еще есть немного времени, чтобы не только похвастаться своими новогодними фотографиями с корпоратива в шикарных образах, но, может быть, даже получить отличные призы!

Трех победительниц определяются по итогам голосования пользователей сайта АСТВ.

Приём фотографий до 8 января (включительно), голосование с 9 до 15 января. Подведение итогов и вручение призов - 16 января.

 

Победители получат сертификаты от магазина модной женской одежды

1 место – сертификат на 5000 руб.

2 место – сертификат на 3000 руб.

3 место – сертификат на  1000 руб.

 

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь

 

сегодня, в 13:03 +3
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Комментарии
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:03
Что ни Дива, то - с корпоратива!
Без корпоратива не бывает Дивы!
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