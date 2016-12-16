Участвуйте в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!
Безусловно, женщины прекрасны в любое время года, но в Новогоднюю ночь наши красавицы приобретают особый шарм и очарование. А уж как стараются перещеголять друг друга на корпоративах - вечерние платья, невероятные аксессуары, потрясающие прически и великолепный макияж! «Русское радио-Сахалин» предлагает поделиться этой красотой со всеми!
Принимайте участие в фотоконкурсе «Дива корпоратива»! Размещайте на сайте фотографии, на которых вы нарядная, роскошная, умопомрачительная блистаете на новогоднем корпоративе.
Три победительницы будут определены по итогам голосования пользователей сайта АСТВ.ру
Фотографии принимаются до 8 января включительно. Затем следует голосование с 9 по 15 января. 16 января мы подведем итоги. Победительницы получат сертификаты в магазин модной женской одежды:
1 место – сертификат на 5 000 руб.
2 место – сертификат на 3 000 руб.
3 место – сертификат на 1 000 руб.
Загрузить фото прямо сейчас
Полные правила Конкурса можно скачать здесь
Комментарии
Арктический Воин
Написано 19 декабря, в 15:06
Что за дискриминация? А для мужчин конкурс?????
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+6
Игорь Иванов
Написано 19 декабря, в 15:11 Отредактированно 19 декабря, в 15:11
Арктический Воин, для мужиков "Слива корпоратива" Ну или Синяк
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+12
Арктический Воин
Написано 19 декабря, в 15:13
Игорь Иванов, Ваще жесть. Мистер Пивной Живот или Самый Диванный Долголежатель- было бы в тему. Мне просто интересно на таких посмотреть
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано 19 декабря, в 15:19
Игорь Иванов, Слива корпоратива
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+5
Online
Sade Online
Написано 20 декабря, в 18:28
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