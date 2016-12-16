Участвуйте в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!

Безусловно, женщины прекрасны в любое время года, но в Новогоднюю ночь наши красавицы приобретают особый шарм и очарование. А уж как стараются перещеголять друг друга на корпоративах - вечерние платья, невероятные аксессуары, потрясающие прически и великолепный макияж! «Русское радио-Сахалин» предлагает поделиться этой красотой со всеми!

Принимайте участие в фотоконкурсе «Дива корпоратива»! Размещайте на сайте фотографии, на которых вы нарядная, роскошная, умопомрачительная блистаете на новогоднем корпоративе.

Три победительницы будут определены по итогам голосования пользователей сайта АСТВ.ру

Фотографии принимаются до 8 января включительно. Затем следует голосование с 9 по 15 января. 16 января мы подведем итоги. Победительницы получат сертификаты в магазин модной женской одежды:

1 место – сертификат на 5 000 руб.

2 место – сертификат на 3 000 руб.

3 место – сертификат на 1 000 руб.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь