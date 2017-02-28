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Лучшие блогеры АСТВ - итоги февраля

Лучшие блогеры АСТВ - итоги февраля

Дорогие наши друзья-блогеры!

Принимаем к сведению все ваши эмоционально окрашенные вопросы и недоумение по поводу того, что мы перестали выбирать лучших авторов месяца.

В конце прошлого года мы не стали выделять тройку лучших блогеров, а постарались отметить призами и  приятными словами всех тех, кто за время жизни сайта стал его душой, украшением и гордостью. Вас немного, но каждый важен и ценен, каждый привносит на эту площадку что-то своё, неповторимое и индивидуальное.

В наступившем году, по уже традиции, мы продолжаем выбирать лучших блогеров. Но  январь пропустили - не  оказалось в этом месяце ярких вспышек, блогов, непохожих на то, что уже было не раз, затронувших новые темы, добравшихся до самой глубины души.

Другое дело - февраль. Даже раздумывать не пришлось, кому отдать лавры победителей. И вас поэтому долго томить не будем.

 3-е место в тройке Лучших блогеров февраля занимает Изобретательная за обзор доставки суши и ролов.

Настя - образец для подражания не только в кулинарном мастерстве, но и в кулинарной критике.

2-е место присуждается Сергею Макарову за блог "Околосахалинские политики: Гитлер, Трамп, Обама".

За необычный ракурс на известные персоны, дотошность и любовь к Сахалину.

 

И, наконец, 1-е место  - Яков Максимов. Просто за то, что его "Чеканка наизнанку" выворачивает душу наизнанку.

Поздравляем победителей!  И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

вчера, в 17:13 +15
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Комментарии
sasch
Написано вчера, в 17:30
Поздравляю с удовольствием всех победителей!
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+10
ЭмДжей
Написано вчера, в 17:46
Ура,блогеры месяца вернулись!
Поздравляю победителей!
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+9
Сергей Омшенецкий
Написано вчера, в 17:47
Ух ты! Поздравляяяяю
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+11
lvista
Написано вчера, в 17:51
Поздравляю! Здорово!
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+8
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 17:52
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:24
Очень здорово!!! Яша ,Серега, Настенька , поздравляю от души!!!
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+8
Ярославчик
Написано вчера, в 18:59
Поздравляю ребят. Рад за вас
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+6
багз-банни
Написано вчера, в 19:00
Поздравляю от всей души!!!
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+5
VLадимир
Написано вчера, в 19:29
Поздравления лучшим, продолжайте в том же ракурсе.
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+6
Яков Максимов
Написано вчера, в 20:40 Отредактированно вчера, в 20:42
Большое вам спасибо за высокую оценку
Очень приятно и неожиданно
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+5
karsa
Написано вчера, в 21:19
Поздравляю от души, ребята! Наша кулинарная фея , Серьезный и обаятельный Сергей и Неповторимый скромный Яша - с победой вас, дорогие мои!
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+6
Яков Максимов
Написано вчера, в 21:25
karsa,
спасибо!
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 23:48
Молодцы! Поздравляю победителей!
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:10
Присоединяюсь к поздравлениям....
Поздравляю победителей "Лучшие блогеры АСТВ - итоги февраля"!!!


Успехов, удачи и побед!
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