Лучшие блогеры АСТВ - итоги февраля

Дорогие наши друзья-блогеры!

Принимаем к сведению все ваши эмоционально окрашенные вопросы и недоумение по поводу того, что мы перестали выбирать лучших авторов месяца.

В конце прошлого года мы не стали выделять тройку лучших блогеров, а постарались отметить призами и приятными словами всех тех, кто за время жизни сайта стал его душой, украшением и гордостью. Вас немного, но каждый важен и ценен, каждый привносит на эту площадку что-то своё, неповторимое и индивидуальное.

В наступившем году, по уже традиции, мы продолжаем выбирать лучших блогеров. Но январь пропустили - не оказалось в этом месяце ярких вспышек, блогов, непохожих на то, что уже было не раз, затронувших новые темы, добравшихся до самой глубины души.

Другое дело - февраль. Даже раздумывать не пришлось, кому отдать лавры победителей. И вас поэтому долго томить не будем.

3-е место в тройке Лучших блогеров февраля занимает Изобретательная за обзор доставки суши и ролов.

Настя - образец для подражания не только в кулинарном мастерстве, но и в кулинарной критике.

За необычный ракурс на известные персоны, дотошность и любовь к Сахалину.

И, наконец, 1-е место - Яков Максимов. Просто за то, что его "Чеканка наизнанку" выворачивает душу наизнанку.

Поздравляем победителей! И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.