Голосуйте за лучшие фото конкурса «Кто в доме хозяин?!?»

Завершился прием фотографий на участие в конкурсе «Кто в доме хозяин?!?», и началось голосование, которое продлится до 2 июня.

Не забудьте отдать свой голос за понравившиеся вам фотографии!

Практически каждый владелец домашнего животного обращается с ним, как с ребенком. Причем чаще всего – любимым ребенком. Мы даем своим питомцам уменьшительно-ласкательные имена, балуем всякими вкусняшками, следим за их здоровьем, покупаем игрушки. Наши животины спят на мягких лежанках, едят из именных мисок качественные корма. Чтобы они были здоровыми, мы потчуем их витаминами. Каким бы не был ваш домашний питомец: лохматым, пернатым, хладнокровным - практически всё для него можно приобрести в магазине «ЗООМИР». Здесь огромный ассортимент товаров различного назначения для практически всех живых существ, которых можно встретить дома.

Напоминаем

один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - магазин «ЗООМИР».

Подведение итогов и объявление победителей – 2 июня

Проголосовать можно прямо сейчас