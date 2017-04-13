Голосование за лучшие фото конкурса «Мои любимые места» началось!

Завершился прием фотографий на участие в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Мои любимые места» и началось голосование, которое продлится до 25 апреля.

К сожалению, много фотографий нам пришлось удалить в связи с тем, что они не соответствуют условиям конкурса. Однако осталось немало кадров, среди которых - вполне достойные вашего внимания. Не забудьте отдать свой голос за понравившиеся вам фотографии. Это важно для участников конкурса!

Один победитель, по традиции, определится именно по числу ваших голосов. Еще двоих выберет партнер конкурса – группа компаний «Сектор».

Компания недавно отметила свой 25-летний юбилей работы на Сахалинском рынке. Здесь вы можете приобрести строительные материалы, трубы, металлопрокат и не только. Уже пятый год мастера компании изготавливают предметы художественной ковки, которые украшают парковые зоны, скверы и площади нашего города и стали оригинальными элементами дизайна интерьера в домах некоторых островитян.

Призы – замечательные кованные изделия ручной работы, выполненные мастерами «Сектора» - получат все трое победителей.

Внимание! Итоги фотоконкурса будут подведены 25 апреля.

Проголосовать за фотографии можно прямо сейчас