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Народный журналист – итоги февраля. Запоздалые. Но все же…

Народный журналист – итоги февраля. Запоздалые. Но все же…

На самом деле рубрика наша, «Народный журналист», в последние месяцы сдает свои позиции. Что январь, что февраль были скупы на новостийные материалы от пользователей АСТВ.

Читая некоторые заметки, так и хочется спросить: «И что? Что хотели рассказать? К какой проблеме хотели привлечь внимание? Чем интересным хотели поделиться?» Загорелся автомобиль, мешает расчистке снега автомобиль, не чистят двор…

На общем фоне таких сообщений о «событиях» можно выделить только небольшой фотореп Елены Кириченко «Первый сахалинский фестиваль татарской кухни».

Если же говорить в целом о народно-журналистских материалах блогеров, то еще отметим «Выходные в Корсакове: поезд, парк и масленичные гуляния» Катерины Раченко (она разместила его в рубрике «Хочу сказать») и «Дни самбо на Дальнем Востоке» из блога Григория Смекалова «Сахалинский Париж». Вот из этих трех материалов и выбирали мы победителя месяца. На возражения, что два из них находятся не в рубрике «Народный журналист», сразу отвечаем – важна не обертка, важно содержание.

Поэтому с радостью  вручаем Катерине Раченко диплом с почетным званием «Народный журналист» и переводим 1000 рублей на баланс телефона! 

вчера, в 21:19 +10
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Комментарии
VLадимир
Написано вчера, в 21:30
И правильно,и молодцы редакторы.Ну и мои поздравления лучшему нар.журу.
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 21:30
Ну и правильно!
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+5
Olga_23
Написано вчера, в 21:37
Поздравляю победителя!!!
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+4
VULKAN
Написано вчера, в 21:40
От всей души искренние поздравления победителю "Народный журналист – итоги февраля. Запоздалые. Но все же…"!!!
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+3
Online
Катерина Раченко Online
Написано вчера, в 21:46
Ух, ты ;) Спасибо огромное, неожиданный сюрприз и приятный)))
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+3
max7676
Написано вчера, в 22:00
Искренние поздравления победителю !
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 22:38
Поздравляю Катерину с победой!
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+1
Online
lvista Online
Написано вчера, в 23:33
Как здорово, что вернулся наржур! Оживает снова сайт!
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+2
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