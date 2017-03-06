Народный журналист – итоги февраля. Запоздалые. Но все же…

На самом деле рубрика наша, «Народный журналист», в последние месяцы сдает свои позиции. Что январь, что февраль были скупы на новостийные материалы от пользователей АСТВ.

Читая некоторые заметки, так и хочется спросить: «И что? Что хотели рассказать? К какой проблеме хотели привлечь внимание? Чем интересным хотели поделиться?» Загорелся автомобиль, мешает расчистке снега автомобиль, не чистят двор…

На общем фоне таких сообщений о «событиях» можно выделить только небольшой фотореп Елены Кириченко «Первый сахалинский фестиваль татарской кухни».

Если же говорить в целом о народно-журналистских материалах блогеров, то еще отметим «Выходные в Корсакове: поезд, парк и масленичные гуляния» Катерины Раченко (она разместила его в рубрике «Хочу сказать») и «Дни самбо на Дальнем Востоке» из блога Григория Смекалова «Сахалинский Париж». Вот из этих трех материалов и выбирали мы победителя месяца. На возражения, что два из них находятся не в рубрике «Народный журналист», сразу отвечаем – важна не обертка, важно содержание.

Поэтому с радостью вручаем Катерине Раченко диплом с почетным званием «Народный журналист» и переводим 1000 рублей на баланс телефона!