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Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Розка Барбоскина – повелительница мыльных пузырей, гигантские ЭНГРИ БЁРДС, велкопоповецкий козлик-канатоходец, дрессированные животные - такое цирковое шоу понравится детям любого возраста!

Гастроли московского цирка с программой «Человек-невидимка» пройдут в Южно-Сахалинске вас 26 и 27 марта в ДК железнодорожников.  Телефоны для справок: 73-85-57, 8-924-480-55-35.

Сегодня разыгрывается  ПОСЛЕДНИЙ билет на шоу «Человек-невидимка»! Победитель получит пригласительный билет на ДВА лица.

Чтобы попасть на шоу, которое пройдет 26 марта в 12.00, в ДК железнодорожников,  нужно правильно ответить на следующий вопрос:

- Назовите три вида змей, которых можно увидеть на цирковом представлении.

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - СЕГОДНЯ в 15.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Забрать билет необходимо СЕГОДНЯ!!! до 17.30 в медиахолдинге АСТВ. Телефон для справок: 49-16-06.

 

сегодня, в 09:39 0
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